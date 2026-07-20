Người Mỹ 'ngạt thở' với khói bụi cháy rừng

Khói bụi từ các đám cháy rừng bao trùm thành phố New York ở Mỹ, khiến chất lượng không khí giảm mạnh và làm đảo lộn cuộc sống của người dân.

Mặt trời chỉ tỏa ánh sáng yếu ớt xuyên qua lớp khói dày, trong khi mùi gỗ cháy bao trùm thành phố New York, Mỹ. Nhiều người New York đeo khẩu trang ra đường khi chất lượng không khí lao dốc, kéo theo hàng loạt cảnh báo về sức khỏe.

Giữa tuần qua, khói từ những đám cháy rừng dữ dội ở Canada đã di chuyển xuống phía nam, bao phủ một vùng rộng lớn của Mỹ, lan đến thành phố New York và xa hơn ra Đại Tây Dương.

Thị trưởng New York Zohran Mamdani kêu gọi người dân ở trong nhà và hạn chế các hoạt động ngoài trời.

“Mọi người dân New York đều cần thực hiện biện pháp phòng ngừa. Hãy hạn chế thời gian ở ngoài trời, đặc biệt tránh vận động gắng sức” , ông Mamdani nói.

Bầu trời New York mù mịt và ngả vàng vì khói bụi từ những đám cháy rừng. (Ảnh: Shutterstock)

Chính quyền thành phố đã cung cấp miễn phí khẩu trang KN95 tại hàng trăm địa điểm, trong đó có thư viện, đồn cảnh sát và các trạm cứu hỏa.

Tối 16/7, Văn phòng Quản lý Tình trạng Khẩn cấp New York khuyến cáo người dân không nên ở ngoài trời quá một giờ.

“Hãy lắng nghe cơ thể. Nếu bị chảy nước mắt, ngứa họng hoặc khó thở, hãy giảm vận động và vào trong nhà” , cơ quan này thông báo trên mạng xã hội.

Vẫn phải làm việc giữa khói bụi

John, 31 tuổi, mắc hen suyễn và sống tại Queens từ nhỏ, phải đeo khẩu trang khi làm nhân viên an ninh cho một công ty sân khấu ở Quảng trường Thời đại.

Công ty khuyến khích nhân viên không làm việc quá sức và nghỉ giải lao trong nhà hát để hít thở không khí sạch hơn. Tuy nhiên, tính chất công việc khiến John vẫn phải thường xuyên đứng ngoài đường.

“Cuối cùng thì chúng tôi vẫn phải ở ngoài trời. Có thể cảm nhận rõ vị giấy cháy trong không khí” , người đàn ông chỉ muốn công bố tên gọi cho biết.

Bên cạnh John, một nhóm phụ nữ vẫn đứng bán vé xem các chương trình Broadway. Nhiều nhân viên khác phát tờ chương trình cho người qua đường mà không có thiết bị bảo vệ.

“Những người phát tờ chương trình trên vỉa hè phải đứng đây cả ngày mà không được bảo vệ. Guồng quay của chủ nghĩa tư bản vẫn tiếp tục” , John nói.

Tình trạng ô nhiễm càng trở nên nghiêm trọng khi nhiệt độ tại New York vượt 32,2°C. Ở một số khu vực khác của Mỹ, hiện tượng “vòm nhiệt” giữ khối không khí nóng bức và đầy khói sát mặt đất.

Nữ cảnh sát điều tiết giao thông khi chất lượng không khí ở thành phố New York đạt mức tồi tệ nhất nhiều năm qua. (Ảnh: Shutterstock)

Thay đổi sinh hoạt vì không khí độc hại

Rachel Smalter Hall, biên tập viên tại một nhà xuất bản sách ở New York, nhận được tin nhắn từ chuyên gia trị liệu vào sáng 16/7 để trao đổi về việc có nên giữ lịch gặp trực tiếp trong điều kiện không khí nguy hiểm hay không.

Smalter Hall mắc hen suyễn và cho biết nếu không chăm sóc sức khỏe cẩn thận, cô rất dễ bị viêm phế quản. Hai người cuối cùng quyết định chuyển sang gặp trực tuyến.

“Mắt tôi cay buốt khi ra ngoài” , bà mẹ hai con sống ở khu trung tâm Manhattan nói.

Đeo khẩu trang, Smalter Hall cùng con gái nhỏ đến một cửa hàng mỹ phẩm tại Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC). Điều khiến cô lo lắng nhất là tác động lâu dài đối với trẻ em.

“Bầu trời đổi màu vì ô nhiễm đang trở thành hiện tượng ngày càng phổ biến. Điều đó khiến tôi thực sự lo ngại về chất lượng không khí, sức khỏe của các con và tương lai của hành tinh” , cô nói.

Khói từ các vụ cháy rừng bao phủ New York, Mỹ. (Ảnh: EPA)

Tại quận Brooklyn, Jackie Bell, 35 tuổi, đang nghỉ thai sản để chăm sóc con gái hai tháng tuổi. Cô dự định đưa con trai ba tuổi đến một trại hè tại Công viên Prospect nhưng sẽ phải đi bộ khoảng 30 phút giữa không khí mù khói. Cô quyết định cho các con ở nhà.

“Tôi cảm thấy mình may mắn bởi nhiều người vẫn buộc phải ra ngoài giữa không khí ô nhiễm như vậy” , Bell, người làm việc trong ngành y tế, nói.

Aaron Freedman, nghiên cứu sinh ngành lịch sử Mỹ, vẫn giữ một chiếc khẩu trang N95 từ thời COVID-19. Anh đeo khẩu trang khi đi bộ đến gặp mẹ để ăn trưa tại Brooklyn.

Trước đó, Freedman nhìn thấy nhiều người đeo khẩu trang và ngửi thấy mùi cháy khét nồng nặc nên quyết định làm điều tương tự.

Khung cảnh khiến người đàn ông sinh ra và lớn lên tại New York liên tưởng đến bang California, nơi thường xuyên xảy ra cháy rừng. Lần gần nhất anh chứng kiến tình trạng tương tự tại quê nhà là tháng 6/2023, khi khói từ một đám cháy rừng cũng ở Canada khiến không khí New York trở nên độc hại và bầu trời chuyển sang màu cam.

“Biến đổi khí hậu thật sự rất tồi tệ” , Freedman, 34 tuổi, nói.