Hoàn thành sau 6 năm với chi phí 450 triệu Euro, Maeslant là một trong những công trình kỹ thuật chuyển động lớn nhất thế giới.

Hà Lan đã dành hàng thập kỷ để xây dựng và hoàn thiện một trong những hệ thống phòng thủ chống lũ lụt tinh vi nhất thế giới.

Với một phần tư diện tích đất nước nằm dưới mực nước biển, nước luôn là mối đe dọa thường trực, và việc phòng chống nó, từ mực nước biển Bắc dâng cao đến các con sông tràn bờ, là điều cốt yếu cho sự sống còn của quốc gia này.

Rào chắn Maeslant - một trong những công trình chắn sóng di động lớn nhất, tinh vi nhất thế giới - sinh ra là vì thế.

Rào chắn Maeslant còn gọi là Maeslant Barrier hay Maeslantkering.

Được xây dựng để bảo vệ Rotterdam và hơn 1 triệu người dân khỏi lũ lụt, Maeslant có hai cánh tay di động, mỗi cánh rộng 210 mét, cao 22 mét và sâu 15 mét.

Chúng được đặt trong các ụ tàu khô ở hai bờ biển, được giữ cố định bằng các khớp cầu đặc biệt. Các khớp cầu này là lớn nhất thế giới - mỗi khớp có đường kính 10 mét và nặng 680 tấn.

Cơ chế đóng cửa của rào chắn Maeslant.

Vào những ngày bình thường, chúng được đặt cách xa nhau, sát bờ kênh. Những cánh cổng khổng lồ này vẫn mở để cho phép tàu thuyền ra vào Rotterdam, một trong những cảng biển nhộn nhịp nhất thế giới.

Khi dự báo có sóng thần nguy hiểm, hệ thống máy tính tiên tiến sẽ tự động khởi động quy trình đóng cửa kéo dài 2 giờ.

Sau đó, chúng hút nước vào và chìm xuống đáy, tạo thành một rào chắn chống lại sự tiến lên của thủy triều.

Hệ thống thủy lực, phao nổi và kỹ thuật chính xác cho phép công trình di chuyển trơn tru mặc dù mỗi cánh cổng nặng hàng nghìn tấn. Quá trình này mất khoảng 2 giờ. Công trình này được thiết kế để đóng lại khoảng một lần mỗi thập kỷ.

Những cánh cổng khổng lồ của rào chắn Maeslant đóng kín kênh đào.

Về khối lượng vật liệu, toàn bộ công trình chứa tới 12.000 tấn thép, khiến việc nhấn chìm nó không thể diễn ra tức thì - nếu thả cổng xuống sông quá nhanh, sóng dội ngược sẽ tràn thẳng vào Rotterdam.

Lần đóng cửa đầu tiên trong lịch sử của Maeslant

Năm 2023, mực nước dâng cao do bão Pia gây ra đã kích hoạt việc đóng cửa tự động lần đầu tiên trong lịch sử của Maeslant.

Các nhà chức trách cảnh báo rằng nếu mực nước biển tiếp tục dâng cao đáng kể, việc tiếp cận một trong những cảng lớn nhất châu Âu (Rotterdam) cuối cùng có thể cần phải bị hạn chế vĩnh viễn.

Hình ảnh tại Hook of Holland ngày 21 tháng 12 năm 2023 cho thấy rào chắn Maeslant tự động đóng lại lần đầu tiên trong lịch sử do mực nước dâng cao. Ảnh: Robin Utrecht/ANP/AFP via Getty Images

Vì sao Rotterdam cần một rào chắn chống lại nước biển?

Sự kiên cố của Maeslant có ý nghĩa sống còn đối với Rotterdam - một thành phố nằm ở vùng châu thổ của ba con sông lớn, nơi nhiều khu vực xung quanh nằm thấp hơn mực nước biển tới hơn 6 mét.

Hoàn thành vào năm 1997 sau 6 năm thi công với chi phí xây dựng 450 triệu Euro, rào chắn Maeslant không phải một công trình đơn lẻ, mà là mảnh ghép trong chương trình phòng lũ khổng lồ mang tên Delta Works - chuỗi dự án phỏng thủ được Hà Lan khởi động sau trận lũ lịch sử năm 1953, khi nước biển tràn vào khiến hơn 2.000 người thiệt mạng dọc bờ biển Hà Lan, Bỉ và Vương quốc Anh, theo CNN Climate.

Trận lụt Biển Bắc năm 1953. Nước lũ ở Kruiningen, thuộc tỉnh Zeeland của Hà Lan. Ảnh: Co Zeylemaker/AFP via Getty Images

Trải dài khoảng 480 km, Delta Works bao gồm hơn một chục thành phần chính, bao gồm đập, đê, bờ kè, cống và máy bơm.

Đến nay Delta Works của Hà Lan được coi là một trong những thành tựu kỹ thuật dân dụng vĩ đại nhất của thời hiện đại. Trong đó rào chắn Maeslant, thường được nhắc đến như một trong "những kỳ quan kỹ thuật của thế giới hiện đại", cho thấy kỹ thuật tiên tiến giúp bảo vệ hàng triệu người sống dưới mực nước biển khỏi tình trạng ngập lụt ven biển ngày càng nghiêm trọng.

Maeslant không chỉ kể câu chuyện của hai cánh cổng thép, mà còn là minh chứng cho cách người Hà Lan giải được bài toán tưởng như đối nghịch: Vừa giữ cảng biển lớn bậc nhất châu Âu luôn mở cửa cho thương mại, vừa đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hàng triệu cư dân sống dưới mực nước biển.

Tham khảo: Dutchwatersector/CNN Climate