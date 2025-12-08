Người mua vàng lỗ nặng!

Nhà đầu tư lỗ tới 4,5 triệu đồng/lượng sau 1 tuần biến động giá vàng

Giá vàng trong nước sáng nay (08/12/2025) tiếp tục duy trì mặt bằng giá rất cao với mức tăng nhẹ 300.000 đồng/lượng đối với vàng miếng.

Vàng miếng SJC tại TP HCM được công ty SJC niêm yết ở mức 152,5 triệu đồng/lượng (Mua vào) và 154,5 triệu đồng/lượng (Bán ra).

Giá vàng miếng SJC tại Hà Nội (Bảo Tín Minh Châu), niêm yết cao hơn ở chiều mua vào, đạt 153 triệu đồng/lượng (Mua vào) và 154,5 triệu đồng/lượng (Bán ra).

Khoảng cách giữa giá mua vào và bán ra của vàng miếng SJC tại SJC TP.HCM là 2 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, BTMC Hà Nội niêm yết chênh lệch thấp hơn 1,5 triệu đồng/lượng.

Tham khảo giá vàng hôm nay tại Bảo Tín Minh Châu.

Giá vàng tại SJC.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 151,2-154,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Mức đỉnh giá vàng miếng SJC từng ghi nhận là 155,7 triệu đồng/lượng vào trưa ngày 01/12. Nếu khách hàng mua vàng ở vùng giá đỉnh này và bán ra theo giá mua vào sáng nay của SJC TP.HCM (152,5 triệu đồng/lượng), mức lỗ sẽ 3,2 triệu đồng/lượng. Nếu so với giá mua vào thấp nhất (151,2 triệu đồng/lượng của Phú Quý), mức lỗ thậm chí còn lên tới 4,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần giao dịch.

Tương tự, giá vàng nhẫn trong sáng nay vẫn biến động. Tại TP.HCM, vàng nhẫn SJC có giá mua vào 149,5 triệu đồng/lượng và bán ra 152 triệu đồng/lượng. Tại Hà Nội (BTMC), nhẫn tròn trơn có mức bán ra cao hơn, lên tới 153,8 triệu đồng/lượng.

Khoảng cách mua - bán neo cao khiến rủi ro cho nhà đầu tư cá nhân tăng lên, các chuyên gia đã nhiều lần khuyên nhà đầu tư cá nhân, nhất là những người có tâm lý "lướt sóng", cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi xuống tiền.

Tính đến sáng nay 08/12/2025, giá vàng thế giới đang có xu hướng ổn định quanh ngưỡng cao, sau khi có sự biến động nhẹ vào cuối tuần trước.

Giá vàng giao ngay (Spot Gold) trên Kitco: Giao dịch quanh mốc 4,204 - 4,206 USD/ounce. (Một số thời điểm mở cửa phiên đầu tuần ghi nhận mức 4,209 USD/ounce, tăng nhẹ so với cuối tuần trước).

Với tỷ giá USD/VND hiện tại (khoảng 26.408 VND/USD), giá vàng thế giới tương đương khoảng 134 - 134,1 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). Mức chênh lệch giữa vàng miếng SJC trong nước (bán ra quanh 154,5 triệu đồng/lượng) và vàng thế giới quy đổi vẫn rất cao, hơn 20 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới biến động không ngừng.

Xu hướng giá vàng trong ngắn và trung hạn đang tập trung sự chú ý vào các sự kiện kinh tế vĩ mô quan trọng sẽ diễn ra trong tuần này, đặc biệt là quyết định chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).

Kỳ vọng FED cắt giảm lãi suất: Tuần này là một trong những tuần bận rộn nhất với các quyết định lãi suất từ các ngân hàng trung ương lớn (Úc, Canada, Mỹ, Thụy Sĩ). Thị trường đang kỳ vọng FED có thể cắt giảm lãi suất (dự kiến 0,25 điểm phần trăm vào ngày 10/12/2025). Lãi suất thấp làm giảm chi phí cơ hội khi nắm giữ vàng (tài sản không sinh lời), khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn.

Đồng USD suy yếu: Chỉ số đồng USD (DXY) đã tiếp tục hạ nhiệt, lùi về dưới mốc 99 điểm. Đồng USD yếu làm cho vàng rẻ hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ các loại tiền tệ khác, thúc đẩy nhu cầu.

Nhu cầu mua vàng của Ngân hàng Trung ương: Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) đã mua vàng tháng thứ 13 liên tiếp trong tháng 11/2025. Nhu cầu mua ròng từ các ngân hàng trung ương duy trì là một yếu tố hỗ trợ mạnh mẽ cho giá vàng.

Yếu tố kỹ thuật: Vàng vẫn đang duy trì cấu trúc tăng giá trên biểu đồ 4 giờ và giữ vững trên mức hỗ trợ quan trọng 4,000/ounce.

Dự báo xu hướng giá vàng

Khảo sát hàng tuần của các chuyên gia và nhà đầu tư bán lẻ cho thấy một tâm lý nhìn chung là lạc quan hoặc trung lập đối với giá vàng trong tuần này:

Phố Wall (Chuyên gia): Quan điểm chia đều giữa lạc quan (tăng giá) và trung lập (đi ngang), với số ít dự báo giảm. Nhiều chuyên gia kỳ vọng giá vàng sẽ tiếp tục neo ở mức cao.

Main Street (Nhà đầu tư bán lẻ): Đa số lạc quan (khoảng 69%) và dự đoán giá vàng sẽ tăng cao hơn trong tuần tới.

Các nhà phân tích kỹ thuật nhận định vàng có thể giao dịch trong phạm vi 4,114.01 – 4,313.67/ounce trong ngày 8/12, và tiếp tục hướng tới các ngưỡng kháng cự cao hơn như 4,245 và 4,300/ounce nếu động lực được duy trì.







