Giá vàng hôm nay đột ngột giảm rất mạnh

Sáng ngày 03/12/2025, thị trường vàng ghi nhận xu hướng điều chỉnh giảm nhẹ đối với các mặt hàng vàng miếng và vàng trang sức, sau phiên giao dịch sôi động trong ngày hôm qua. Sự điều chỉnh này phản ánh xu hướng chung của thị trường vàng thế giới và trong nước.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH), giá vàng miếng SJC hôm nay (3/12) được niêm yết ở mức 153,1 - 154,5 triệu đồng/lượng (mua- bán), giảm 600.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 700.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với giá niêm yết đầu giờ sáng ngày hôm qua.﻿

Vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo và Đồng vàng:﻿ cả hai loại vàng này đều ghi nhận mức giảm đáng kể 1 triệu đồng, với giá mua vào từ 152,0 triệu xuống 151,0 triệu đồng/lượng cho phiên giao dịch đầu giờ sáng nay.

Giá bán ra cũng giảm 1 triệu đồng/lượng, từ 155,0 triệu xuống 154,0 triệu đồng/lượng.

Vàng nữ trang 999.9: Mặt hàng này cũng đi theo xu hướng giảm chung, với giá bán ra giảm 1 triệu đồng/lượng (từ 153,7 triệu xuống 152,7 triệu đồng/lượng.

Tham khảo bảng giá vàng hôm nay tại Bảo Tín Mạnh Hải.

Sự điều chỉnh đồng loạt của các mặt hàng vàng cho thấy thị trường đang có dấu hiệu hạ nhiệt sau đợt tăng nóng trước đó. Mức giảm mạnh nhất tập trung ở nhóm vàng nhẫn và vàng trang sức 999.9, trong khi vàng miếng SJC cũng có sự điều chỉnh đáng kể, giúp biên độ chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra vẫn được giữ ở mức hợp lý để kích thích giao dịch.

Các doanh nghiệp vàng khác cũng có động thái tương tự. Giá vàng miếng SJC được Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở ngưỡng 153-154,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 700.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 1,5 triệu đồng/lượng.﻿

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 151,6-154,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 600.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 700.000 đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2,9 triệu đồng/lượng.﻿

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 150,6-153,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 600.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.﻿

Giá vàng thế giới niêm yết lúc 6h00, ở ngưỡng 4.190,4 USD/ounce, giảm 40,1 USD. Nguyên do là lực chốt lời từ các nhà đầu tư giao dịch hợp đồng tương lai ngắn hạn và tâm lý ưa rủi ro cải thiện trên thị trường. ﻿

Dù vàng điều chỉnh do hoạt động chốt lời, giới phân tích nhận định kim loại quý vẫn có lợi trong ngắn hạn khi chứng khoán quốc tế giảm và nhu cầu trú ẩn an toàn duy trì cao. Giá vàng hiện vẫn ở vùng cao nhất trong khoảng 6 tuần.

De Casa dự báo giá vàng sẽ dao động ổn định trong khoảng 4.000 – 4.400 USD/ounce trong vài tuần tới. Việc Fed cắt giảm lãi suất, nếu xảy ra, có thể mở ra các đợt tăng giá tiếp theo, tạo cơ hội cho nhà đầu tư.﻿

UBS dự báo giá vàng thế giới có thể đạt 4.500 USD/ounce vào cuối năm 2026, Deutsche Bank ước tính mức trung bình 4.450 USD/ounce.

Như vậy, sau chuỗi ngày lập đỉnh liên tiếp, cả vàng trong nước lẫn thế giới cùng trải qua phiên giảm mạnh đáng kể ngày 3/12.﻿