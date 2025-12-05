Vietlott cảnh báo KHẨN, nếu thấy dấu hiệu này 100% là lừa đảo: Hàng triệu người chơi chú ý!

Trong thời gian gần đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) liên tục tiếp nhận nhiều phản ánh đáng lo ngại từ khách hàng về các hình thức lừa đảo tinh vi, đặc biệt tập trung vào loại hình xổ số cào. Trước tình trạng này, Vietlott đã khẩn trương phát đi thông báo chính thức, yêu cầu cộng đồng người chơi nâng cao cảnh giác nhằm bảo vệ tài sản cá nhân và tránh bị kẻ gian lợi dụng.

Thông báo phát đi của Vietlott cho biết: Các đối tượng lừa đảo đang sử dụng nhiều chiêu trò phức tạp, tạo ra một mạng lưới thông tin giả mạo khiến người dân dễ dàng mắc bẫy. Các hình thức phổ biến bao gồm:

Livestream không chính thống: Kẻ gian tổ chức các buổi livestream xổ số cào trên các kênh mạng xã hội không thuộc quyền quản lý của Vietlott. Qua đó, chúng tạo ra một môi trường giả mạo về tính minh bạch và thường xuyên "thông báo trúng thưởng" để thu hút sự chú ý.

Giả mạo thương hiệu và Fanpage: Các đối tượng này đã tạo ra các fanpage có tích xanh giả mạo – một chiêu trò ngày càng khó phân biệt. Chúng chủ động liên hệ (inbox) với khách hàng, mạo danh "Vietlott" để thông báo người chơi đã trúng thưởng giá trị lớn.

Yêu cầu nộp phí trước để nhận thưởng: Đây là bước cuối cùng và cũng là mục tiêu chính của hành vi lừa đảo. Sau khi thông báo trúng thưởng, kẻ gian sẽ yêu cầu khách hàng nộp tiền thuế, phí xử lý hồ sơ hoặc phí xác minh tài khoản qua chuyển khoản ngân hàng.

Trước tất cả những thủ đoạn trên, Vietlott – với vai trò là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính – xin khẳng định dứt khoát: Tất cả những yêu cầu nộp tiền trước để nhận thưởng đều là lừa đảo.

Hơn thế nữa, Vietlott không bao giờ liên hệ với khách hàng qua tin nhắn, inbox hay điện thoại để thu bất kỳ khoản phí nào liên quan đến việc nhận thưởng. Việc nhận thưởng được thực hiện theo quy trình minh bạch, không yêu cầu chuyển khoản trước bất kỳ khoản tiền nào.

Vietlott cảnh báo.

Vietlott hướng dẫn kiểm tra và kênh mua vé chính thống

Để giúp khách hàng tự bảo vệ mình trong môi trường số, Vietlott khuyến nghị áp dụng các biện pháp sau để kiểm tra tính xác thực của các trang mạng xã hội, đặc biệt là khi một số trang lừa đảo cũng đã có tích xanh:

Kiểm tra lịch sử: Người chơi cần xem xét lịch sử đổi tên trang và ngày tạo trang để phát hiện những trang mới thành lập hoặc có dấu hiệu thay đổi danh tính bất thường, kiểm tra khu vực quản trị viên, xem ngày tạo trang.

Đối chiếu thông tin: So sánh và đối chiếu thông tin với fanpage chính thức và duy nhất của Vietlott.

Cách kiểm tra ngày tạo trang Facebook, tránh giả mạo.

Đặc biệt, để đảm bảo an toàn tuyệt đối, khách hàng chỉ nên mua vé qua các kênh phân phối chính thức của Vietlott: Mua trực tiếp tại hệ thống điểm bán hàng được cấp phép theo danh sách trên website Vietlott; Đăng ký và mua vé qua kênh chính thức Vietlott SMS.

Vietlott một lần nữa nhấn mạnh: Vietlott không kinh doanh xổ số cào qua livestream, không bán vé qua inbox, và tuyệt đối không yêu cầu nộp phí để nhận thưởng.

Vietlott (Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam) là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, và trực thuộc Bộ Tài chính.

Vietlott hiện đang kinh doanh nhiều sản phẩm xổ số điện toán đa dạng, với giá vé chung là 10.000 VNĐ/vé, nổi bật nhất là các loại hình: Mega 6/45 (chọn 6 số từ 01 đến 45 với giải Jackpot tối thiểu 12 tỷ VNĐ, tích lũy liên tục).

Power 6/55: Chọn 6 số từ 01 đến 55. Có 2 giải Jackpot: Jackpot 1 tối thiểu 30 tỷ VNĐ và Jackpot 2 tối thiểu 3 tỷ VNĐ.

Max 3D, Max 3D Pro: Người chơi chọn các bộ ba số, có cơ cấu giải thưởng lên đến hàng tỷ đồng.

Keno: Chọn từ 1 đến 10 số từ 01 đến 80. Loại hình này có tần suất quay thưởng cao (96 kỳ/ngày, từ 6h00 đến 21h55) và giải thưởng lên đến 2 tỷ VNĐ.



