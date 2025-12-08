Xe máy điện giá 25 triệu đồng khiến Honda SH "bất ngờ" vì ngoại hình như 2 giọt nước, đã về đại lý

Thị trường xe máy điện cuối năm 2025 xuất hiện thêm mẫu xe BF 2026 của Before All. Đây là dòng xe ra mắt không lâu và mới "cập bến" về các đại lý ngay đầu tháng 12. Mẫu xe này nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ sở hữu thiết kế gợi nhớ đến mẫu tay ga danh tiếng Honda SH 125/160, nhưng lại có mức giá dễ tiếp cận, dao động từ 24,96 – 38,4 triệu đồng cho bốn phiên bản, BF 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những mẫu xe điện tâm điểm của năm 2026.

Dòng sản phẩm BF 2026 bao gồm bốn phiên bản: BF, BF 26, BF 150i và BF 150S. Trong đó, hai mẫu BF và BF 26 sử dụng ắc quy truyền thống (6 bình), phù hợp với nhóm khách hàng ưu tiên chi phí đầu tư thấp. Ngược lại, hai phiên bản cao cấp BF 150i và BF 150S trang bị pin lithium hiện đại, mang lại hiệu suất vận hành tốt hơn, khả năng tăng tốc mạnh mẽ và độ bền cao. Sự đa dạng về cấu hình pin – ắc quy này là một lợi thế vượt trội giúp BF 2026 đáp ứng được nhiều nhu cầu khác nhau của người tiêu dùng.

Mẫu xe máy điện giá rẻ có kiểu dáng "na ná" Honda SH.

Tổng thể dòng BF 2026 tạo ấn tượng mạnh mẽ nhờ kiểu dáng sang trọng, cao cấp với phần đầu cao, thân xe lớn và các đường cắt sắc nét, khỏe khoắn – phong cách vốn đã gắn liền với sự thành công của dòng Honda SH tại Việt Nam. Đây cũng là lý do cộng đồng người tiêu dùng ưu ái gọi mẫu xe này là "SH phiên bản chạy điện" hay "Honda SH giá rẻ".

Before All BF 2026 sử dụng vật liệu hoàn thiện được đánh giá là tốt hơn các thế hệ trước, mang lại vẻ ngoài chắc chắn. Xe được trang bị hệ thống đèn LED toàn bộ, mặt nạ đầu xe thiết kế 3D, và dải đèn định vị sắc nét, giúp tổng thể xe nổi bật trên phố.

Đặc biệt, yên xe có kích thước lớn đến 113 cm, dài hơn phần lớn xe điện phổ thông, mang lại sự thoải mái tối đa cho cả người lái lẫn người ngồi sau. Cốp xe cũng có dung tích rộng rãi, đủ để chứa mũ bảo hiểm và nhiều vật dụng cá nhân khác.

Xe máy điện giá rẻ BF 2026.

Phiên bản pin lithium BF 150i tập trung vào khả năng vận hành êm ái nhưng mạnh mẽ, với tốc độ tối đa lên đến 70 km/h. Tốc độ này phù hợp cho việc di chuyển trên các tuyến đường dài hay khu vực ngoại thành, giúp người lái yên tâm xử lý các tình huống bất ngờ nhờ hệ thống phanh đĩa trước – sau và cảm biến an toàn.

Phiên bản BF 150S lại hướng đến khách hàng yêu thích phong cách thể thao – cá tính, với đường cắt táo bạo và thân xe khỏe khoắn hơn, tích hợp màn hình đa chức năng cùng nhiều tiện ích hiện đại.

Tất cả các phiên bản của BF 2026 đều được trang bị loạt tính năng thông minh như Smartkey, hệ thống chống trộm, cảnh báo lăn bánh, tính năng tìm xe từ xa. Màn hình LCD đa sắc chống nước – chống chói hiển thị đầy đủ các thông số vận hành cần thiết.

Về tùy chọn nguồn điện, phiên bản ắc quy (6 bình) có tốc độ tối đa 50 km/h, thích hợp cho việc di chuyển nội đô, học sinh – sinh viên. Xe hỗ trợ khởi động nhanh bằng Smartkey và thẻ từ NFC. Trong khi đó, phiên bản pin lithium với tốc độ tối đa 70 km/h mang lại thời gian vận hành dài hơn, tiết kiệm năng lượng tối ưu, và còn hỗ trợ khởi động bằng ứng dụng điện thoại, một điểm cộng lớn về công nghệ.

Với thiết kế sang chảnh, loạt tính năng thông minh, hiệu năng mạnh mẽ và mức giá chỉ từ 24,96 – 38,4 triệu đồng, Before All BF 2026 đang được dự đoán sẽ tạo ra sự cạnh tranh đáng kể trong phân khúc xe điện phổ thông, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu chuyển dịch từ xe xăng sang xe điện ngày càng mạnh mẽ.

