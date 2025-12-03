Xe điện thương hiệu Việt xuất hiện trang trọng trong lễ Quốc khánh Lào, tự hào về bước tiến vươn xa

Sự kiện sáng ngày 2/12 tại thủ đô Vientiane, Lào, đã trở thành một cột mốc đáng nhớ, khẳng định vị thế của thương hiệu ô tô Việt Nam trên trường quốc tế. Những chiếc xe điện VinFast VF 9 bản mui trần đã vinh dự đảm nhiệm vai trò xe dẫn đoàn trong lễ diễu binh - diễu hành trọng thể mừng 50 năm Quốc khánh Lào. Đây là lần đầu tiên một mẫu xe Việt Nam được sử dụng trong một sự kiện cấp nhà nước của một quốc gia khác, đánh dấu một bước tiến đáng kể trong hành trình mở rộng dấu ấn thương hiệu VinFast.

Để phù hợp với tính chất trang trọng của buổi lễ, những chiếc VF 9 mui trần này đã được VinFast tinh chỉnh. Xe được sơn màu đen lịch thiệp, nổi bật với bộ lốp viền trắng cổ điển. Quốc huy và cờ của Lào được gắn trang trọng ở đầu và hai bên thân xe.

Xe điện VinFast xuất hiện trang trọng trong Lễ Quốc khánh Lào.

VinFast đã khéo léo biến đổi cấu trúc của VF 9 tiêu chuẩn để tạo nên phiên bản mui trần bằng cách loại bỏ các trụ phía sau và chỉ giữ lại trụ A. Các mối ghép của phần mui đã được xử lý tinh tế, đạt độ hoàn thiện cao về mặt thẩm mỹ và kỹ thuật. Khoang nội thất được bọc da mới, bố trí lại một cách phù hợp, cho phép người đứng bên trong có thể quan sát và thực hiện nghi lễ chào. Đặc biệt, hệ thống điện cũng được tăng cường khả năng chống nước, đảm bảo hoạt động ổn định trong nhiều điều kiện thời tiết khác nhau. Những điều chỉnh này nhằm đảm bảo tính trang trọng, an toàn và hoàn toàn phù hợp với nghi thức của đoàn tiêu binh.

Trước cột mốc tại Lào, các mẫu xe của VinFast đã nhiều lần xuất hiện trong các sự kiện lớn, quy mô quốc gia tại Việt Nam, minh chứng cho sự tin cậy và chất lượng của sản phẩm. Cụ thể, mẫu VF 9 mui trần từng dẫn đoàn tại lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 và dịp 30/4, trong khi VF 8 mui trần xuất hiện tại lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ngoài ra, mẫu Lạc Hồng 900 LX cũng từng phục vụ các đoàn nguyên thủ quốc tế nhân dịp 80 năm Quốc khánh Việt Nam.

VinFast đã và đang tích cực mở rộng sự hiện diện tại thị trường Lào. Thông qua GSM (Green and Smart Mobility), hãng taxi điện Xanh SM đã đi vào vận hành từ cuối năm 2023. Đồng thời, VinFast cũng phân phối các mẫu xe điện khác như VF 3 và VF 5 tại quốc gia láng giềng này.







