Từ 1/6/2026 sẽ phân phối rộng rãi loại xăng này toàn quốc, ấn định "số phận" RON92

Theo Thông tư số 50/2025/TT-BCT vừa được Bộ Công Thương ký ban hành, Việt Nam chính thức công bố lộ trình áp dụng tỉ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với xăng truyền thống. Điểm nhấn quan trọng nhất là việc xăng E10 – loại nhiên liệu sinh học pha 10% ethanol vào xăng khoáng – sẽ bắt buộc được phối trộn và bán rộng rãi trên phạm vi toàn quốc từ ngày 1/6/2026.

Quyết định này đánh dấu một bước tiến lớn trong nỗ lực của Chính phủ nhằm giảm khí thải nhà kính và bảo vệ môi trường, hướng tới một nguồn năng lượng bền vững hơn.

Cũng theo Thông tư này, việc sản xuất và sử dụng xăng E5 RON92 vẫn tiếp tục được duy trì đến hết ngày 31/12/2030.

Đối với dầu diesel sinh học, Bộ chưa bắt buộc áp dụng tỷ lệ phối trộn B5 hay B10, song khuyến khích doanh nghiệp và cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh các mặt hàng này.

Xăng E10 đã được Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) bán thí điểm tại ba thành phố lớn: Hà Nội, TP HCM và Hải Phòng, bắt đầu từ 1/8/2025.

Thông tư quy định rõ đối tượng áp dụng gồm thương nhân kinh doanh xăng dầu; tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, phối trộn, pha chế và kinh doanh nhiên liệu sinh học, xăng sinh học; cùng các cơ quan, tổ chức liên quan. Quy định này không áp dụng đối với việc phối trộn nhiên liệu diesel sinh học dùng cho động cơ diesel, cũng như nhiên liệu sử dụng trong hàng không và tàu thủy của lực lượng thực hiện nhiệm vụ an ninh - quốc phòng.

Thông tư nêu rõ trong quá trình triển khai, căn cứ tình hình kinh tế - xã hội, kỹ thuật, công nghệ, cung cầu và giá cả, Bộ trưởng Bộ Công Thương có thể điều chỉnh tỉ lệ phối trộn hoặc bổ sung chủng loại xăng kinh doanh nhằm bảo đảm an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường và quyền lợi người tiêu dùng.

Bộ Công Thương giao Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng, kiến nghị chính sách thuế, phí và các hỗ trợ tài chính thúc đẩy kinh doanh, sử dụng xăng và nhiên liệu sinh học. Đồng thời hướng dẫn phương pháp tính giá, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và có sự quản lý của Nhà nước.

Xăng E10 là gì?

Xăng E10 là xăng thành phẩm được pha chế từ xăng khoáng có nguồn gốc từ nhiên liệu hóa thạch cùng với nhiên liệu sinh học, trong đó cồn nhiên liệu được pha chế với tỷ lệ nhất định. Cụ thể: theo quy định tại QCVN 01:2022/BKHCN về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học thì xăng E10 là xăng sinh học có hàm lượng cồn nhiên liệu từ 9 – 10% thể tích.

Theo các nghiên cứu trong nước và quốc tế, ethanol có hàm lượng ô-xy cao, giúp cải thiện quá trình đốt cháy của hỗn hợp nhiên liệu; nhờ đó, xăng E10 có thể giúp giảm lượng khí thải Cacbon monoxit (CO) và Hydrocacbon (HC) tới 20% so với xăng khoáng truyền thống. Khí thải được giảm đồng nghĩa với việc giảm nguy cơ gây ô nhiễm không khí và hiệu ứng nhà kính - một trong những nguyên nhân chính gây biến đổi khí hậu toàn cầu.

Hiện nay đã có hơn 60 quốc gia sử dụng phổ biến xăng E10; nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, như Mỹ, Châu Âu đã ban hành luật bắt buộc sử dụng các nhiên liệu phối trộn giữa xăng với nhiên liệu sinh học nguyên chất.

Về nguồn cung, Việt Nam hiện có 6 nhà máy sản xuất ethanol (E100) với tổng công suất thiết kế khoảng 600.000 m3 mỗi năm, đáp ứng khoảng 40% nhu cầu phối trộn E10. Phần còn thiếu có thể được bù đắp qua nhập khẩu từ các nhà sản xuất lớn như Mỹ và Brazil. Bộ Công Thương cũng khẳng định các doanh nghiệp đầu mối như Petrolimex, PVOIL và BSR đều có hạ tầng phối trộn đủ khả năng đáp ứng nhu cầu.



