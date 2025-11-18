"Make in Viet Nam" vươn xa: DN Công nghệ Quốc phòng Việt Nam bắt tay ông lớn UAE, lập mô hình OEM

Ngày 17/11/20255, tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất ( UAE ), Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) và EDGE, một trong những tập đoàn công nghệ và quốc phòng tiên tiến hàng đầu thế giới, đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) tại Triển lãm Hàng không Dubai 2025.

Biên bản ghi nhớ được ký bởi Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiến - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel và Ông Omar Al Zaabi - Chủ tịch Thương mại EDGE, dưới sự chứng kiến của Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Uỷ viên Trung ương Đảng - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Theo đó, Viettel sẽ hợp tác với tập đoàn hàng đầu UAE về các sản phẩm và dịch vụ công nghiệp quốc phòng công nghệ cao. Hai bên cũng hợp tác về các sản phẩm và dịch vụ lưỡng dụng, dân dụng trong các lĩnh vực hạ tầng viễn thông 5G dịch vụ và giải pháp viễn thông và công nghệ thông tin, chất bán dẫn, camera AI, thiết bị IoT, an ninh mạng, logistics, thương mại điện tử, v.v…

Bên cạnh đó, Viettel và EDGE nghiên cứu và thiết lập mô hình sản xuất OEM (Nhà sản xuất thiết bị gốc) tại Việt Nam cho các linh kiện, cụm lắp ráp và mô-đun liên quan đến các dòng sản phẩm của EDGE, hướng đến thị trường UAE và các thị trường xuất khẩu khác.

Viettel sẽ hợp tác với tập đoàn hàng đầu UAE về các sản phẩmvà dịch vụ công nghiệp quốc phòng công nghệ cao.

Hai bên cũng nghiên cứu, trao đổi và tìm kiếm cơ hội chuyển giao công nghệ, đào tạo kỹ thuật và công nghệ trong các lĩnh vực sản phẩm phù hợp với nhu cầu.

Toàn bộ phạm vi hợp tác sẽ được tiến hành với sự chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền và tuân thủ luật pháp hiện hành của mỗi quốc gia cũng như luật pháp quốc tế.

Sự kiện này là bước đi chiến lược của Viettel về xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao "Make in Viet Nam" và nghiên cứu phát triển các sản phẩm, công nghệ quốc phòng, lưỡng dụng tiên tiến.

Tập đoàn EDGE

Ra mắt vào tháng 11 năm 2019, EDGE của UAE là một trong những tập đoàn công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới, được thành lập để phát triển các giải pháp linh hoạt, táo bạo và đột phá cho quốc phòng và hơn thế nữa, đồng thời là chất xúc tác cho sự thay đổi và chuyển đổi. EDGE cam kết đưa những đổi mới, sản phẩm và dịch vụ đột phá ra thị trường với tốc độ và hiệu quả cao hơn, định vị UAE là trung tâm toàn cầu hàng đầu cho các ngành công nghiệp tương lai và tạo ra những con đường rõ ràng trong ngành để thế hệ nhân tài có tay nghề cao tiếp theo phát triển mạnh mẽ.

Tập trung vào việc áp dụng các công nghệ 4IR, EDGE đang thúc đẩy việc phát triển năng lực quốc gia phục vụ xuất khẩu toàn cầu và bảo vệ an ninh quốc gia, hợp tác với các nhà khai thác tuyến đầu, các đối tác quốc tế và áp dụng các công nghệ tiên tiến như năng lực tự động, hệ thống mạng vật lý, hệ thống đẩy tiên tiến, robot và vật liệu thông minh.

EDGE kết hợp nghiên cứu và phát triển (R&D), công nghệ mới nổi, chuyển đổi số và đổi mới thị trường thương mại với năng lực quân sự để phát triển các giải pháp đột phá phù hợp với yêu cầu cụ thể của khách hàng. Có trụ sở chính tại Abu Dhabi, thủ đô của UAE, EDGE hợp nhất hơn 35 thực thể thành năm nhóm cốt lõi: Nền tảng & Hệ thống, Tên lửa & Vũ khí, Công nghệ Không gian & Mạng, Công nghệ & Công nghiệp hóa và An ninh Nội địa.