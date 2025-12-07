Lần đầu tiên Bảo Tín Mạnh Hải bán vàng 0,1 chỉ, một loại vàng sẽ được bán không giới hạn số lượng

Một sự kiện đặc biệt vừa được Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH) thông báo. Theo đó, tại cửa hàng ở địa chỉ số 18 Ngô Quyền, Cửa Nam, Hà Nội, doanh nghiệp chính thức bán thử nghiệm sản phẩm Tiểu Kim Cát 1 phân (0,1 chỉ). Đây không chỉ là một món vàng nhỏ xinh mà còn mang ý nghĩa tích lũy và may mắn sâu sắc, mở ra cơ hội sở hữu kim loại quý này cho mọi khách hàng.

Với trọng lượng siêu nhỏ, Tiểu Kim Cát 1 phân (0,1 chỉ) giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận và bắt đầu hành trình tích lũy vàng của mình một cách linh hoạt nhất.

Thông báo của Bảo Tín Mạnh Hải về sản phẩm Tiểu Kim Cát 1 phân (0,1 chỉ).

Theo thông báo, trong ngày thử nghiệm đầu tiên hôm nay 07/12/2025, số lượng sản phẩm Tiểu Kim Cát 0,1 chỉ sẽ phục vụ cho 100 khách hàng đầu tiên trong ngày. 100 khách hàng may mắn này sẽ nhận được số phiếu mua hàng đặc biệt để sở hữu món vàng độc đáo này.

Song song với sự kiện bán thử nghiệm Tiểu Kim Cát, Bảo Tín Mạnh Hải cũng thông báo phục vụ các sản phẩm vàng tích lũy khác thuộc dòng Kim Gia Bảo trong suốt 3 ngày từ 07, 08 đến 09/12/2025.

Đặc biệt, trong 3 ngày này, các sản phẩm vàng tích lũy KIM GIA BẢO sẽ được phục vụ không giới hạn số lượng.

Không khí mua sắm tấp nập tại cửa hàng Bảo Tín Mạnh Hải.

Trong thông báo, tất cả các hoạt động phục vụ vàng tích lũy, bao gồm cả việc bán thử nghiệm Tiểu Kim Cát 0,1 chỉ và phục vụ KIM GIA BẢO không giới hạn, đều diễn ra tại địa điểm duy nhất: Bảo Tín Mạnh Hải 18 Ngô Quyền, Cửa Nam, Hà Nội.

Để đảm bảo sự công bằng, doanh nghiệp áp dụng nguyên tắc phục vụ nghiêm ngặt: “Khách đến trước – phục vụ trước”. Khách hàng được khuyến nghị sắp xếp thời gian đến sớm để có cơ hội cao nhất nằm trong nhóm 100 người đầu tiên nhận phiếu mua hàng Tiểu Kim Cát 0,1 chỉ trong hôm nay.

Sự kiện bán thử nghiệm Tiểu Kim Cát 1 phân (0,1 chỉ) của Bảo Tín Mạnh Hải hứa hẹn là một bước đột phá trong thị trường vàng tích lũy, mang đến một sản phẩm nhỏ gọn nhưng giá trị, giàu ý nghĩa.

Tham khảo giá vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải.

Theo cập nhật lúc 16:12 ngày 07/12/2025 tại Bảo Tín Mạnh Hải, vàng miếng SJC (Công ty Cổ phần BTMH) đang niêm yết ở mức cao nhất, với giá mua vào là 152.800.000 đồng/lượng và bán ra là 154.200.000 đồng/lượng.

Đối với các sản phẩm vàng 24K (999.9), Vàng Kim Gia Bảo có giá mua vào 150.500.000 đồng/lượng và bán ra 153.500.000 đồng/lượng.

Vàng Tiểu Kim Cát 24K có giá mua vào 150.500.000 đồng/lượng và bán ra 153.500.000 đồng/lượng.

Riêng đối với vàng trang sức 24K (999.9), mức giá mềm hơn, dao động quanh ngưỡng mua vào 148.800.000 - 148.900.000 đồng/lượng và bán ra 152.100.000 - 152.200.000 đồng/lượng, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng có nhu cầu mua sắm và tích trữ vàng trang sức.﻿