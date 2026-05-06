Người mẹ và nhân tình khai gì trong vụ bạo hành bé trai 2 tuổi gây phẫn nộ?

Nguyễn Dũng
|

Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận đã nhiều lần dùng cây tre đánh cháu bé vào chân, lưng và đầu vì “không nghe lời”. Dù nạn nhân bị thương nặng, cả hai vẫn không đưa đi cấp cứu vì "không có tiền".

Lời khai của cha dượng bạo hành bé trai.

Ngày 6/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tiếp tục lấy lời khai, củng cố hồ sơ vụ bạo hành bé trai 2 tuổi gây đa chấn thương nghiêm trọng liên quan đến Nguyễn Thị Thanh Trúc (mẹ ruột) và Danh Chơn (cha dượng).

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng thừa nhận hành vi đánh đập cháu bé. Trúc khai trong lúc cho con ăn, thấy bé quấy khóc, không hợp tác nên đã dùng cây tre đánh. Cú đánh đã trúng vào vùng đầu của nạn nhân.

Nguyễn Thị Thanh Trúc - mẹ ruột nạn nhân.

Trong khi đó, Danh Chơn khai nhận nhiều lần dùng cây tre đánh vào chân cháu bé vì cho rằng đứa trẻ “không nghe lời”.

Đáng chú ý, lời khai của cặp đôi thể hiện việc bạo hành không chỉ xảy ra một lần. Riêng trong ngày 2/5, cả hai đã nhiều lần đánh cháu bé vào các vùng chân, lưng và đầu...

Dù phát hiện nạn nhân bị chảy máu, có biểu hiện bất thường, các đối tượng vẫn không đưa đi cấp cứu kịp thời. Chỉ đến khi sức khỏe cháu bé chuyển biến xấu, hai đối tượng mới tìm cách vay tiền để đưa nạn nhân đến bệnh viện.

Thông tin từ cơ quan điều tra cho thấy, vụ việc có dấu hiệu bạo hành kéo dài trong thời gian trước đó.

Sau khi được bác sĩ điều trị tích cực, bé trai đã qua nguy kịch.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1, cháu bé nhập viện trong tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng, tổn thương nhiều cơ quan nội tạng và có dấu hiệu bị tác động lực mạnh nhiều lần.

Sau khi được các bác sĩ tích cực hồi sức và xử trí tổn thương nội tạng, tình trạng sức khỏe của bé trai N.G.K. (2 tuổi) – nạn nhân trong vụ bạo hành nghiêm trọng xảy ra tại xã Hòa Hiệp đã có những chuyển biến tích cực. Bệnh nhi đã qua giai đoạn nguy kịch và hiện được chuyển từ khoa hồi sức tích cực sang phòng điều trị thường để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Dù vẫn còn rất yếu nhưng bé K. đã tỉnh táo, có thể sinh hoạt và ăn uống trở lại. Đây được xem là tín hiệu khả quan sau quá trình điều trị đầy khó khăn.

Chân dung mẹ ruột và tình nhân đánh bạo hành bé trai.

Không chỉ tổn thương thể chất, yếu tố tâm lý của bệnh nhi cũng được đặc biệt quan tâm. Đại diện bệnh viện cho biết, bé vẫn có biểu hiện hoảng loạn nhất định song đã dần ổn định nhờ sự hỗ trợ từ đội ngũ nhân viên công tác xã hội. Các hoạt động tư vấn tâm lý, chăm sóc tinh thần, vui chơi tương tác đang được triển khai thường xuyên nhằm giúp bệnh nhi giảm căng thẳng, phục hồi cảm xúc.

Trước đó vào ngày 5/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thanh Trúc (SN 1993) và Danh Chơn (SN 1996, cùng ngụ xã Hòa Hiệp) để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ vai trò, mức độ hành vi của từng đối tượng, đồng thời trưng cầu giám định thương tích để xử lý theo quy định pháp luật.

Xuất hiện nhiều clip bạo hành trẻ em ở phường Phú Nhuận, TP HCM, thực hư ra sao?

