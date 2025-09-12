Người mẹ trẻ chết thương tâm sau phẫu thuật nâng mông để mừng sinh nhật

Ca phẫu thuật thẩm mỹ mơ ước đã trở thành thảm kịch đối với Marilha Menezes Antunes, bà mẹ trẻ 28 tuổi người Brazil. Chỉ một tuần sau sinh nhật, khi tự tặng cho mình ca " nâng mông kiểu Brazil" (Brazilian Butt Lift - BBL), cô qua đời trong sự bàng hoàng của gia đình.

BBL là thủ thuật thẩm mỹ sử dụng mỡ tự thân lấy từ bụng, hông hoặc lưng dưới, sau đó tiêm vào mông để tạo dáng đầy đặn, quyến rũ hơn. Với Marilha, đó là “món quà sinh nhật” để hiện thực hóa giấc mơ có thân hình lý tưởng. Thế nhưng, cuộc phẫu thuật tại một phòng khám tư ở Rio de Janeiro (Brazil) đã kết thúc bằng bi kịch không ai ngờ tới.

Marilha đã phẫu thuật một tuần sau sinh nhật lần thứ 28 của cô. (Ảnh: Jam Press)

Theo báo cáo, Marilha trải qua thủ thuật hút mỡ vùng lưng và cấy mỡ vào mông. Cùng ngày, em gái Léa Carolina và cha cô có mặt tại phòng khám. Léa nhớ lại: “Tôi nghe thấy y tá gọi xe cấp cứu trong sự hốt hoảng. Tôi hỏi có chuyện gì nhưng không ai trả lời. Khi lên phòng phẫu thuật, tôi thấy bác sỹ đang cố gắng hồi sức cho chị gái tôi.

Tôi còn hỏi bác sỹ cần gì, ông ấy chỉ nói cần oxy. Tôi buộc phải gọi xe cấp cứu và sau đó cả cảnh sát quân sự, bởi không ai giải thích rõ ràng chuyện gì đã xảy ra. Mãi đến khi cảnh sát tới, giấy chứng tử mới được cấp".

Ban đầu, bác sỹ nói rằng Marilha bị ngạt khí phế quản rồi ngừng tim vào ngày 8/9. Nhưng kết quả khám nghiệm tử thi phủ nhận điều đó. Báo cáo cho biết nguyên nhân tử vong là sốc giảm thể tích máu, xuất huyết nội và chấn thương xuyên thấu do lực cùn.

Gia đình khẳng định Marilha vốn khỏe mạnh, đã tham khảo bác sỹ, tìm hiểu kỹ rủi ro và thực hiện đầy đủ xét nghiệm trước phẫu thuật. Họ tin rằng ca mổ đã gây thủng cơ quan nội tạng, dẫn đến chảy máu không kiểm soát. "Chị tôi tràn đầy sức sống. Tôi từng nghĩ đưa chị ấy đi là để biến ước mơ thành sự thật, nhưng kết cục lại là mất mát đau lòng", Léa nghẹn ngào.

Trong một tuyên bố chính thức, phòng khám Amacor, nơi diễn ra ca phẫu thuật, cho biết họ chỉ đóng vai trò cung cấp cơ sở vật chất. Theo lời người đại diện, đây là bệnh viện ban ngày, hoạt động như trung tâm cho các nhóm y tế độc lập thuê để thực hiện thủ thuật.

“Trung tâm phẫu thuật được trang bị đầy đủ thiết bị cần để xử lý các trường hợp khẩn cấp về tim mạch và hô hấp" , thông cáo nêu rõ. Phía phòng khám cũng khẳng định đội ngũ đã can thiệp ngay sau khi phát hiện dấu hiệu bất ổn huyết động trong ca phẫu thuật. Vụ việc đang được điều tra và Amacor cam kết hợp tác toàn diện với cơ quan chức năng.

Marilha Menezes Antunes qua đời thương tâm sau ca phẫu thuật. (Ảnh: Jam Press)

Gia đình cô đang đợi câu trả lời từ phòng khám Brazil. (Ảnh: Jam Press)

Marilha để lại một cậu con trai 6 tuổi. Cô từng là kỹ thuật viên an toàn lao động tại một công ty hàng không, được bạn bè và đồng nghiệp yêu mến vì tính cách vui vẻ, giàu năng lượng.

Cái chết của Marilha không chỉ khiến gia đình đau đớn mà còn dấy lên nhiều tranh luận ở Brazil về sự an toàn của các ca phẫu thuật thẩm mỹ, đặc biệt là BBL, thủ thuật vốn được cảnh báo có tỷ lệ biến chứng cao. Với nhiều người, thảm kịch này là hồi chuông cảnh tỉnh về cái giá đắt của việc theo đuổi chuẩn mực sắc đẹp bằng mọi cách.



