Tôi không nói với mẹ rằng tất cả chỉ là tưởng tượng, cũng không vội vàng an ủi bà rằng đừng sợ.

Hôm nay, tôi đọc được bài viết “Cha tôi không còn là cha tôi” kể về người cha mắc sa sút trí tuệ, luôn sống trong nỗi sợ hãi cái chết và vô tình khiến chính mình cùng những người xung quanh kiệt quệ vì nỗi sợ ấy.

Người cha liên tục kêu cứu, sợ Thần Chết đến đưa mình đi. Sau nhiều ngày đêm vật lộn với tình trạng ấy, cô con gái của ông gần như suy sụp, thậm chí đã nói với cha: “Hay là con chết trước nhé. Con sẽ chết rồi đứng đợi cha ở đó, như vậy cha sẽ không còn sợ nữa”.

Đọc đến đây, tôi chợt nhớ đến mẹ mình.

Mẹ nói nhìn thấy "ma", tôi không bảo: "Tất cả đều là giả"

Mẹ tôi cũng từng hoảng sợ kể rằng bà nhìn thấy có những người nào đó đang đến đưa mình đi. Với một người mắc sa sút trí tuệ, những gì họ nhìn thấy hay nghe thấy có thể khiến người khác không thể hiểu nổi, nhưng nỗi sợ mà họ trải qua lại hoàn toàn chân thực.

Tôi không nói với mẹ rằng tất cả chỉ là tưởng tượng, cũng không vội vàng an ủi bà rằng đừng sợ.

Tôi nắm tay mẹ, nghiêm túc nói: “Mẹ à, lần sau mẹ hãy nhìn thật kỹ nhé, nhất định mẹ sẽ tìm thấy Quan Thế Âm Bồ Tát và Quan Thánh Đế Quân. Càng sợ thì càng phải tìm cho được các ngài!. Đó là nơi nương tựa quan trọng nhất của mẹ trong cuộc đời này. Mẹ đã ở bên các ngài hơn 40 năm rồi, sao có thể dễ dàng quên được?”

Tôi tiếp tục nói: “Lần sau nếu lại nhìn thấy những người mẹ không thích đó, mẹ hãy mau gọi vị thần mà mẹ tôn thờ nhất đến giúp nhé! Chẳng phải Quan Thế Âm Bồ Tát đã hứa rằng ‘ngàn nơi cầu khẩn, ngàn nơi hiển linh’ hay sao?”.

Nghe xong, mẹ bỗng có vẻ như vừa tỉnh giấc sau một giấc mơ dài.

Bà đột nhiên nói với giọng vô cùng chắc chắn: “Đúng rồi! May mà bây giờ con nhắc mẹ. Sau khi mẹ trăm tuổi, mẹ sẽ đi theo Quan Thánh Đế Quân và Phật Tổ Quan Âm!”

Giọng điệu ấy giống như thể có người vừa nhắc bà nhớ về một việc lớn đã được sắp đặt từ lâu, nhưng bà suýt nữa thì quên mất.

Tôi không nhịn được, vừa thấy đáng yêu vừa thấy buồn cười, liền nói với mẹ: “Mẹ à, mẹ thờ Bồ Tát hơn 40 năm rồi, đến lúc này nhất định phải nhớ sau khi mất mình sẽ đi theo ai nhé!”

Cười đấy, nhưng trong lòng tôi cũng có chút xúc động. Tôi không muốn mẹ cảm nhận cái chết như một nỗi kinh hoàng, cũng không muốn dành cho bà những lời an ủi mơ hồ, xa vời. Điều tôi mong muốn là giúp mẹ tìm thấy cảm giác như vừa thoát khỏi tuyệt vọng, một lần nữa nhìn thấy hy vọng.

Mẹ quên nhiều điều, nhưng chưa quên mình là ai

Sa sút trí tuệ khiến mẹ tôi quên đi rất nhiều chuyện.

Có những lúc, bà thậm chí không nhận ra người trước mặt mình là ai. Thời gian, địa điểm và con người trong thế giới của bà thường xuyên trở nên xáo trộn, khác hẳn với thế giới mà tôi đang sống.

Thế nhưng, khi tôi nhắc đến những vị thần mà mẹ đã tin tưởng suốt cả cuộc đời, bà lại có thể tìm thấy sự vững vàng trong lòng.

Mẹ biết mình tin vào ai, cũng biết sau khi qua đời, bà muốn đi về đâu. Khoảnh khắc ấy, người mẹ mà tôi nhìn thấy vẫn là người phụ nữ có chính kiến, có đức tin và có những suy nghĩ riêng về cuộc đời mình.

Khi một người đã mất đi nhiều khả năng nhận thức, chúng ta còn có thể đồng hành cùng họ như thế nào? Tôi nghĩ, ít nhất, chúng ta có thể cố gắng nhớ rằng họ từng là người như thế nào, tin vào điều gì, quan tâm đến điều gì và đã dựa vào những niềm tin nào để đi qua bao giông bão trong cuộc đời.

Chăm sóc mẹ mắc sa sút trí tuệ thường khiến tôi tự hỏi: Khi một người mất dần ký ức, liệu họ có dần đánh mất chính mình?

Nhưng câu trả lời đầy chắc chắn của mẹ ngày hôm ấy đã giúp tôi nhìn thấy những điều nằm ngoài ký ức.

Đó là đức tin, là tính cách, là cách mẹ nhìn nhận cuộc sống, và cả cảm giác an tâm vừa được khơi dậy sau khi có người nhắc nhở.

Tôi không biết sau đó bà còn sợ hãi nữa hay không, nhưng tôi vẫn nhớ hình ảnh mẹ nắm tay tôi, bỗng nhiên nhớ ra gì đó với vẻ mặt như vừa tỉnh ngộ.

Mỗi lần nhớ lại, tôi vẫn thấy mẹ thật đáng yêu. Và tôi cảm thấy thật may mắn vì khi mẹ sợ hãi, tôi vẫn có thể nắm lấy tay bà, nhắc bà nhớ một điều: “Mẹ à, mẹ đừng quên nhé, mẹ có một nơi để đi về”.