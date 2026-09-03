Người hành hương thoát chết thần kỳ trong trận lũ quét thảm họa ở Nepal

Nhóm người hành hương may mắn thoát chết trong trận lũ quét kinh hoàng ở Nepal khi đang thực hiện chuyến đi đến núi Kailash ở Tây Tạng.

Bà Natalia Rjumin-Girardet (70 tuổi), giáo viên dạy yoga cùng nhóm 8 người đến từ nhiều quốc gia khác nhau đang đi dọc theo con đường ven sông Bhotekoshi hành hương đến núi Kailash ở Tây Tạng thì thảm họa bất ngờ ập đến. Thời điểm đó, mọi người đang ngồi trên xe bus.

“Đột nhiên, tôi thấy đầu bếp của nhóm nhảy ra khỏi cửa sổ xe buýt. Một người khác mở cửa và tôi nhìn thấy một ngọn núi khổng lồ... trong sương mù”, bà Rjumin-Girardet kể lại với AFP qua điện thoại từ một khách sạn ở thủ đô Kathmandu, Nepal.

Người nhà nạn nhân mất tích trong trận lũ quét ở Nepal đang hi vọng về phép màu cuối cùng. (Ảnh: Reuters)

Sau đó, bà Rjumin-Girardet nhận ra “ngọn núi” đó thực chất là “làn sóng nước và bùn khổng lồ”. “Tôi thấy mọi người bắt đầu chạy, nên tôi cũng chạy theo. Tôi nghĩ chúng ta chỉ có một hoặc 2 phút để xuống xe buýt”, bà nói với giọng run run.

Ngay cạnh nơi chiếc xe dừng lại có một cầu thang nhỏ làm bằng bêtông, giúp cả nhóm thoát nạn. Sau khi lên cầu thang, cả nhóm chạy lên sườn đồi. Không ai nhớ được họ lên vùng đất cao bằng cách nào, tất cả đều rơi vào trạng thái “sốc”.

“Những bậc cầu thang đó cứu chúng tôi. Chúng tôi vô cùng may mắn”, bà Rjumin-Girardet cho hay.

Khi nhận ra mình an toàn, người phụ nữ đến từ Thuỵ Sĩ quay đầu lại và nhìn thấy cảnh tượng tàn phá kinh hoàng bên dưới. Nhà cửa, ô tô và thậm chí xe buýt đều bị dòng nước từ trận lũ quét cuối trôi.

Đối với họ, cảnh tượng lúc đó “thực sự rất kinh khủng”. Khách sạn nơi họ ở và toàn bộ ngôi làng Syabrubesi cũng bị phá hủy hoàn toàn.

Thành viên trong nhóm của bà Rjumin-Girardet thông tin thêm những người đang trên đường hành hương đến ngọn núi thiêng Kailash ở vùng Tây Tạng của Trung Quốc xem việc họ sống sót là một “phép màu”.

“Nếu chúng tôi đến sớm hơn hoặc muộn hơn 2 hoặc 3 phút, có lẽ chúng tôi không may mắn được cứu sống”, bà nhấn mạnh.

Hoạt động tìm kiếm nạn nhân mất tích vẫn đang được tiến hành. (Ảnh: Reuters)

Những người sống sót trải qua đêm đầu tiên sau trận lũ quét bằng cách co cụm trong cái “chuồng nhỏ” trên đỉnh đồi, giữa thời tiết lạnh và mưa. Suốt cả đêm, mọi người hầu như không ngủ được.

Sáng hôm sau, trực thăng sơ tán họ đến khu vực khác. Quân đội tiếp nhận và đưa cả nhóm về Kathmandu. Do làm mất điện thoại trên xe, bà Rjumin-Girardet sau đó mới có thể báo cho người thân biết mình còn sống nhờ một người bạn có số điện thoại của em gái bà.

“Đối với chúng tôi, ngày 26/8 trở thành ngày quan trọng, đánh dấu sự tái sinh”, bà Rjumin-Girardet chia sẻ thêm.

Hiện tại, bà vẫn chưa quyết định trở về Thụy Sĩ hay tiếp tục hành trình, nhưng bà hy vọng mọi người có thể rút ra bài học từ trải nghiệm đau lòng đó. “Tôi mong mọi người có thêm lòng thương cảm đối với người khác. Có lẽ thế giới của chúng ta có thể thay đổi một chút theo hướng tốt đẹp hơn” , bà cho hay.

Theo số liệu mới nhất, các đội cứu hộ cứu nạn tìm thấy hơn 1.100 thi thể, trong khi gần 4.500 người vẫn mất tích sau khi trận lũ quét khổng lồ gồm nước đóng băng, đá và mảnh vụn ập xuống biên giới Trung Quốc - Nepal vào 26/8.