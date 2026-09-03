Đang ngủ ban đêm, người dân bất ngờ nhận cảnh báo không được ra khỏi nhà: 50 'con vật khổng lồ' kéo tới

Giữa đêm, người dân tại một ngôi làng ở Vân Nam (Trung Quốc) bất ngờ nhận được cảnh báo đặc biệt khi hàng chục con vật lớn xuất hiện ngay gần khu dân cư.

50 "con vật khổng lồ" xuất hiện giữa đêm, cảnh báo được phát đi liên tục

Tối 24/8, cuộc sống tại khu vực làng Thượng Dũng, thị trấn Mô Hãn, huyện Mãnh Lạp, châu Tây Song Bản Nạp, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) bất ngờ bị xáo trộn. Khi nhiều gia đình chuẩn bị nghỉ ngơi, người dân nhận được thông báo yêu cầu hạn chế ra khỏi nhà vì một đàn con vật hoang dã với số lượng đặc biệt lớn đang tiến về phía khu dân cư.

Những "vị khách" xuất hiện giữa đêm chính là khoảng 50 con voi châu Á hoang dã.

Giữa đêm, người dân tại một ngôi làng ở Vân Nam (Trung Quốc) bất ngờ nhận được cảnh báo đặc biệt khi hàng chục con vật lớn xuất hiện ngay gần khu dân cư. (Ảnh: Jimu News)

Theo Jimu News, khoảng 21h ngày 24/8, các nhân viên theo dõi voi châu Á tại địa phương bắt đầu gửi thông báo qua nhóm WeChat, khuyến cáo người dân không ra ngoài. Một cư dân sống tại làng Thượng Dũng cho biết thông tin khi đó cho thấy đàn voi đang tiến vào khu vực Nạp Dũng thuộc địa bàn làng.

Không lâu sau, hệ thống giám sát chuyên dụng cũng phát đi cảnh báo chi tiết.

Lúc 21h14, ứng dụng cảnh báo voi châu Á ghi nhận 50 con voi đang hoạt động rải rác quanh khu vực ao cá phía sau một địa điểm mà người dân địa phương gọi là "trạm máy kéo". Các nhóm dân cư, hộ trồng trọt và chăn nuôi gần đó được yêu cầu tăng cường đề phòng, tránh đi vào rừng, ruộng đồng hoặc những đoạn đường có khả năng chạm trán đàn voi.

Đến khoảng 23h, vị trí cảnh báo thay đổi khi đàn con vật khổng lồ tiến gần khu dân cư Nạp Dũng hơn.

Trong những giờ tiếp theo, hệ thống liên tục cập nhật hoạt động của đàn voi vào khoảng 0h, 1h và 2h sáng 25/8. Việc theo dõi sát sao giúp người dân biết được khu vực đàn voi đang xuất hiện để chủ động tránh xa.

Những "vị khách" xuất hiện giữa đêm chính là khoảng 50 con voi châu Á hoang dã. (Ảnh: Jimu News)

Những đoạn video được người dân ghi lại cho thấy hàng chục con voi di chuyển thành đàn qua khu vực gần nhà dân, ruộng và ao cá. Giữa cảnh tượng khiến nhiều người lo lắng, một chi tiết khác cũng thu hút sự chú ý khi một voi con được nhìn thấy xuống ao nghịch nước. Một số con khác di chuyển tương đối bình tĩnh quanh khu vực.

Dù vậy, việc cùng lúc có tới 50 con vật kích thước lớn xuất hiện sát nơi sinh sống của con người vẫn tiềm ẩn nguy hiểm. Người dân được khuyến cáo ở trong nhà, không tới gần quan sát, chụp ảnh, cho voi ăn hoặc tìm cách xua đuổi.

Một người phụ nữ họ La sống tại Thượng Dũng cho biết bà đã ở khu vực này gần 20 năm và từng nhiều lần nhìn thấy voi hoang dã xuất hiện. Trước đó, những đàn khoảng 20-30 con từng ghé qua, nhưng đây là lần đầu bà chứng kiến số lượng lên tới khoảng 50 con cùng xuất hiện.

"Đây là lần có số lượng nhiều nhất", người phụ nữ cho biết.

Máy bay không người lái được huy động theo dõi

Theo Global Times, chính quyền Mô Hãn cho biết địa phương đã thiết lập cơ chế cảnh báo nhằm liên tục thông báo cho người dân về vị trí và hoạt động mới nhất của đàn voi. Máy bay không người lái cũng được sử dụng để theo dõi hướng di chuyển của các con vật từ xa, qua đó hạn chế việc con người phải tiếp cận trực tiếp.

Lực lượng chức năng chủ trương không can thiệp vào quá trình di chuyển tự nhiên của đàn voi nếu không cần thiết.

Máy bay không người lái cũng được sử dụng để theo dõi hướng di chuyển của các con vật từ xa, qua đó hạn chế việc con người phải tiếp cận trực tiếp. (Ảnh: Jimu News)

Đến khoảng 3h sáng 25/8, đàn voi rời khỏi khu dân cư. Không ghi nhận trường hợp người dân bị thương. Những ngày sau đó, đàn voi vẫn được phát hiện hoạt động trong phạm vi Mô Hãn và tiếp tục nằm trong diện theo dõi.

Chính quyền địa phương cũng cho biết đàn voi này vốn sinh sống và di chuyển trong lãnh thổ Trung Quốc, không phải đàn voi bất ngờ vượt biên giới từ nước láng giềng vào khu vực. Thời điểm hiện tại cũng là giai đoạn voi châu Á hoang dã hoạt động mạnh tại địa phương.

Đến khoảng 3h sáng 25/8, đàn voi rời khỏi khu dân cư. (Ảnh: Jimu News)

Voi châu Á xuất hiện quanh các khu dân cư ở Tây Song Bản Nạp không phải chuyện hoàn toàn xa lạ. Đây là một trong những khu vực sinh sống quan trọng của voi châu Á hoang dã tại Trung Quốc. Vì vậy, địa phương đã xây dựng hệ thống giám sát, cảnh báo sớm và các biện pháp hỗ trợ người dân khi xảy ra thiệt hại do voi gây ra.

Tuy nhiên, theo đại diện chính quyền được Global Times dẫn lời, việc một đàn có quy mô khoảng 50 con cùng tiến vào làng vẫn tương đối hiếm gặp.

Với những người đã sống tại Thượng Dũng gần hai thập kỷ, cảnh tượng hàng chục "con vật khổng lồ" đồng loạt xuất hiện ngay sát nhà giữa đêm có lẽ là trải nghiệm khó quên. May mắn, sau nhiều giờ được theo dõi chặt chẽ, đàn voi rời khu dân cư mà không xảy ra sự cố đáng tiếc.

Theo Jimu News, Fenghuang News, Global Times