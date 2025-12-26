Người Hàn Quốc có hạnh phúc không?

Theo một cuộc khảo sát định kỳ mới được công bố của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, người Hàn Quốc cảm thấy ít hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống hơn so với ba năm trước, mặc dù báo cáo cho thấy vị thế tài chính đã được cải thiện. Được thực hiện ba năm một lần, cuộc khảo sát bao quát các khía cạnh chính của đời sống xã hội, từ đời sống cá nhân và gia đình đến các giá trị xã hội, sự tham gia của công dân.

Cuộc khảo sát năm 2025 cho thấy tỷ lệ người trả lời tự mô tả mình là nói chung hạnh phúc đã giảm mạnh, từ 65% vào năm 2022 xuống còn 51,9% vào năm 2025. Mức độ hài lòng chung với cuộc sống cũng giảm trong cùng kỳ, từ 63,1% xuống còn 52,9%.

Nghịch lý là nhiều người Hàn Quốc hiện nay coi mình là có sự đảm bảo về kinh tế. Tổng cộng 43,7% xác định mình thuộc tầng lớp trung lưu, trong khi 16,8% khác cho biết họ ở trên mức trung lưu. Nói cách khác, 60,5% người trả lời coi mình thuộc tầng lớp trung lưu trở lên, tăng 18,1 điểm phần trăm so với năm 2022.

Ảnh: Yonhap

Cuộc khảo sát mới nhất đánh dấu một sự mở rộng đáng kể về phạm vi khi lần đầu tiên bao gồm các cư dân mang quốc tịch nước ngoài. Trong số những người nước ngoài đã sống ở Hàn Quốc ít nhất hai năm, 55,9% cho biết họ cảm thấy hạnh phúc khi sống tại quốc gia này, trong khi 56,1% báo cáo sự hài lòng với cuộc sống. Cả hai con số này đều vượt qua các số liệu ghi nhận được ở những người Hàn Quốc tham gia khảo sát.

Cư dân nước ngoài cũng bày tỏ sự hài lòng tương đối cao đối với đời sống gia đình, tình bạn và sức khỏe – mỗi mục đều vượt qua mốc 50% – nhưng báo cáo mức độ hài lòng thấp hơn khi đề cập đến thu nhập, tài sản, việc làm và điều kiện nhà ở.

Đồng thời, nhận thức về xung đột xã hội đã trở nên gay gắt hơn. Tỷ lệ người cho rằng xung đột giữa khu vực đô thị Seoul và các tỉnh địa phương là nghiêm trọng đã tăng từ 57,4% lên 69% so với năm 2022. Xung đột nhận thức giữa nam giới và nữ giới cũng tăng rõ rệt, từ 50,4% lên 61,1%.

Khi nói đến hôn nhân, nhiều người Hàn Quốc đặt tầm quan trọng vào tính cách hơn bất kỳ yếu tố nào khác. Gần 70% xác định tính cách là yếu tố quan trọng nhất. Tỷ lệ người coi việc có con là một thành phần cần thiết của hôn nhân đã giảm xuống dưới một nửa, còn 44,1%, giảm từ mức 61,7% vào năm 2022. Sự ủng hộ dành cho hôn nhân đồng giới đạt mức 29,2%, tăng 11,3 điểm phần trăm so với năm 2016.

Ảnh: Getty

Đa số người Hàn Quốc bày tỏ sự ủng hộ đối với việc kéo dài độ tuổi nghỉ hưu bắt buộc. Khoảng 50,9% tin rằng tuổi nghỉ hưu nên được kéo dài quá mức hiện tại, trong khi 23,1% ủng hộ việc bãi bỏ hoàn toàn hệ thống nghỉ hưu bắt buộc. Ngược lại, tỷ lệ người tin rằng nên duy trì tuổi nghỉ hưu hiện tại đã giảm mạnh từ 46,8% xuống còn 15,7%.

Cuộc khảo sát cũng cho thấy 55,2% người Hàn Quốc đã và đang sử dụng các dịch vụ trí tuệ nhân tạo tạo sinh. Trong khi họ bày tỏ sự lạc quan về tiềm năng của AI trong việc giảm giờ làm việc, những lo ngại về sự phân cực việc làm và mất cân bằng thị trường lao động cũng được thể hiện rõ nét.

Nguồn: The Korea Herald