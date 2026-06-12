Người Hà Nội được khám sàng lọc miễn phí những bệnh gì?

Người dân Hà Nội sẽ được khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc miễn phí nhiều bệnh phổ biến trong năm 2026, theo độ tuổi và nhóm nguy cơ.

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu UBND các xã, phường rà soát, lập danh sách người dân thuộc diện khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí năm 2026, theo công văn khẩn vừa ban hành.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đức Giang khám sàng lọc bệnh cho người dân

Đối tượng thống kê là người có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú từ 12 tháng trở lên trên địa bàn. Các địa phương được yêu cầu rà soát kỹ để tránh trùng lặp với những nhóm đã được Nhà nước hỗ trợ kinh phí khám sức khỏe theo quy định riêng.

Người dân được chia thành 5 nhóm. Trong đó, người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo, người mắc bệnh mạn tính và cư dân vùng khó khăn do UBND xã, phường tổ chức khám. Trẻ mầm non và học sinh phổ thông được khám theo kế hoạch phối hợp giữa địa phương, nhà trường và trạm y tế từ tháng 9-2026.

Người lao động tiếp tục khám sức khỏe định kỳ tại doanh nghiệp; lực lượng thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an do cơ quan chủ quản thực hiện. Những người còn lại sẽ do địa phương tổ chức khám.

Nội dung khám được xây dựng theo từng độ tuổi. Trẻ dưới 6 tuổi được đánh giá dinh dưỡng, phát triển thể chất, tinh thần, tiêm chủng và khám các chuyên khoa cơ bản; trẻ 16-30 tháng tuổi được sàng lọc nguy cơ tự kỷ. Người từ 6 đến dưới 18 tuổi được khám thể lực cùng các chuyên khoa nhi, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt. Người từ 18 tuổi trở lên được khám nội khoa, ngoại khoa, da liễu, sản phụ khoa và các chuyên khoa liên quan.

Đối với người trưởng thành, chương trình còn bao gồm xét nghiệm công thức máu, đường huyết, chức năng gan thận, nước tiểu và chụp X-quang tim phổi. Trường hợp nghi ngờ mắc lao, u phổi hoặc bệnh lý khác sẽ được chỉ định thêm các xét nghiệm chuyên sâu để chẩn đoán, can thiệp sớm.

Song song với khám sức khỏe định kỳ, Hà Nội tiếp tục triển khai sàng lọc miễn phí 12 bệnh và yếu tố nguy cơ phổ biến như tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), các bệnh ung thư thường gặp và một số rối loạn sức khỏe tâm thần.

Phụ nữ 30-49 tuổi được sàng lọc ung thư cổ tử cung, phụ nữ 40-70 tuổi sàng lọc ung thư vú. Nam giới trên 45 tuổi được khám sàng lọc ung thư khoang miệng, từ 50-69 tuổi sàng lọc ung thư tuyến tiền liệt. Người từ 50 tuổi trở lên được sàng lọc ung thư đại trực tràng; từ 40 tuổi trở lên được sàng lọc COPD; người trên 45 tuổi được sàng lọc đái tháo đường.

Người từ 18 tuổi trở lên cũng được đánh giá nguy cơ các vấn đề sức khỏe tâm thần như trầm cảm, lo âu hoặc rối loạn do sử dụng rượu.