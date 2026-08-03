Người duy nhất Trương Bá Chi công khai thừa nhận đẹp hơn mình

Đến "biểu tượng nhan sắc" như Trương Bá Chi cũng phải ngả mũ trước visual của mỹ nhân này.

Làng giải trí xứ Hương Cảng chưa bao giờ thiếu những bóng hồng tuyệt sắc, nhưng người khiến cả một "biểu tượng nhan sắc" như Trương Bá Chi cũng phải ngả mũ thừa nhận ở Hong Kong chỉ có đối phương đẹp hơn mình thì đó chắc chắn là Lê Tư. Trương Bá Chi ngày trẻ nổi tiếng là người ngạo nghễ với vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, thế nhưng cô lại thẳng thắn tuyên bố trước truyền thông: "Ở Hong Kong, tôi chỉ thừa nhận Lê Tư đẹp hơn tôi". Lời bảo chứng đó không chỉ khẳng định vị thế độc tôn của danh xưng "Đệ nhất mỹ nhân TVB" mà còn cho thấy một khí chất bất bại, đủ sức lấn át mọi hào quang xung quanh mỗi khi Lê Tư xuất hiện.

Lê Tư từng là "Đệ nhất mỹ nhân TVB". (Ảnh: Sohu)

Nhắc đến Lê Tư (sinh năm 1971), thế hệ khán giả mê phim Hoa ngữ sẽ nghĩ ngay đến một Triệu Mẫn tinh quái, sắc sảo trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký (2000) hay một Ngọc Doanh đầy mưu mô nhưng cũng thật đáng thương trong tuyệt tác cung đấu Thâm Cung Nội Chiến. Giữa thời điểm mà công nghệ chỉnh sửa ảnh còn là một khái niệm xa xỉ, nhan sắc của Lê Tư chính là định nghĩa của sự hoàn hảo với đôi lúm đồng tiền duyên dáng cùng ánh mắt biết cười. Sự sắc sảo hòa quyện cùng nét thanh tú tự nhiên tạo nên một diện mạo chuẩn mực điện ảnh, giúp cô tỏa sáng rực rỡ và lấn át hoàn toàn những người xung quanh mỗi khi đứng chung một khung hình.

Lê Tư trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký. (Ảnh: Sohu)

Tuy nhiên, khi đang đứng trên đỉnh cao danh vọng, cuộc đời Lê Tư đã rẽ lối sang một trang giông bão vào năm 2007 khi người em trai duy nhất của cô gặp tai nạn giao thông. Để có tiền chạy chữa cho em và tiếp quản tâm huyết kinh doanh của gia đình, nàng ngọc nữ màn ảnh đã tuyên bố giải nghệ ở tuổi 38 và kết hôn với tỷ phú khuyết tật Mã Đình Cường. Cuộc hôn nhân từng chịu nhiều lời gièm pha phiến diện ngày ấy thực chất lại là điểm tựa vững chắc, giúp cô vượt qua nghịch cảnh và tái sinh một cách đầy mạnh mẽ.

Nhan sắc khuynh đảo một thời. (Ảnh: Sohu)

Bước qua những thăng trầm của quá khứ, Lê Tư của thời điểm hiện tại đã lột xác hoàn toàn thành một nữ tỷ phú quyền lực nắm trong tay đế chế làm đẹp trị giá hàng trăm triệu đô, mang về cho cô danh xưng "CEO đẹp nhất giới giải trí". Sau gần hai thập kỷ gắn bó, cuộc sống hào môn của cựu minh tinh vô cùng viên mãn khi cô luôn được ông xã Mã Đình Cường chiều chuộng, đồng hành trong cả sự nghiệp lẫn hành trình nuôi dạy ba cô con gái nhỏ.

Hạnh phúc viên mãn bên gia đình. (Ảnh: Sina)

Ở tuổi ngũ tuần, Lê Tư vẫn khiến công chúng trầm trồ khi liên tục duy trì được nhan sắc "lão hóa ngược" nhờ lối sống lành mạnh và chăm chỉ tập yoga. Những bức ảnh đời thường khoe mặt mộc không tì vết toát lên khí chất thanh nhã, bình thản và năng lượng tích cực của một người phụ nữ hoàn toàn làm chủ cuộc đời mình. Hào quang màn ảnh của nàng "Triệu Mẫn" năm nào có thể đã khép lại, nhưng bản lĩnh kiên cường cùng cuộc sống vương giả, tự chủ của cô hôm nay mới chính là thước phim điện ảnh đắt giá và truyền cảm hứng mạnh mẽ nhất.

Ngoài 50 vẫn đẹp rạng ngời. (Ảnh: Sohu)

nguồn: Sohu