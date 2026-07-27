HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Người duy nhất được Lee Min Ho công khai thừa nhận đẹp hơn mình

Mộng Zu
|

Trong mắt Lee Min Ho, mỹ nam này "out trình" về nhan sắc.

Suốt gần hai thập kỷ, Lee Min Ho luôn được xem là một trong những biểu tượng nhan sắc của màn ảnh Hàn. Thế nhưng ít ai biết rằng, chính Lee Min Ho từng nhiều lần thừa nhận bản thân không phải người đẹp trai nhất. Thậm chí, anh còn công khai gọi tên một đồng nghiệp sở hữu ngoại hình mà mình phải "chịu thua" hoàn toàn, đó là Kim Woo Bin.

Lee Min Ho và Kim Woo Bin đều sở hữu visual nổi bật

Thời điểm quảng bá The Heirs năm 2013, Lee Min Ho và Kim Woo Bin được xem là hai cực visual đối lập nhưng cùng tạo nên cơn sốt khắp châu Á. Nếu Lee Min Ho mang vẻ ngoài lãng tử, thư sinh thì Kim Woo Bin lại nổi bật bởi khí chất nam tính, bụi bặm và có phần "bad boy". Trong một cuộc phỏng vấn khi ấy, Lee Min Ho bất ngờ có những chia sẻ rất thẳng thắn về ngoại hình của mình. Anh cho biết bản thân chưa bao giờ nghĩ mình thuộc nhóm mỹ nam hoàn hảo.

Khi được hỏi liệu có cho rằng mình đẹp trai hay không, thay vì tự tin khẳng định, nam diễn viên thẳng thắn lắc đầu: " Tôi không nghĩ vậy ". Anh tiết lộ đôi mắt hai mí quá rõ cùng gương mặt to là những điểm khiến mình luôn cảm thấy thiếu tự tin. Ngay sau đó, Lee Min Ho còn chủ động nhắc đến hai bạn diễn mà anh đặc biệt ngưỡng mộ về ngoại hình. Anh nói: "Hyung Sik rất đáng yêu, còn Woo Bin có làn da trắng nhưng vẫn rất điển trai nam tính". Lời khen này khiến nhiều khán giả hiểu rằng, trong mắt Lee Min Ho, Kim Woo Bin sở hữu kiểu ngoại hình mà anh yêu thích và thậm chí còn cảm thấy cuốn hút hơn bản thân.

Lee Min Ho cho rằng Kim Woo Bin mới điển trai

Dù trong The Heirs, Lee Min Ho và Kim Woo Bin là tình địch nhưng ngoài đời, cả hai giữ mối quan hệ bạn bè ủng hộ nhau trong công việc. Lee Min Ho cũng từng chia sẻ rằng cả hai luôn âm thầm cổ vũ các dự án của nhau, như việc anh đến dự buổi ra mắt phim của Woo Bin.

Sinh năm 1987, Lee Min Ho là một trong những diễn viên góp công lớn đưa làn sóng Hallyu bùng nổ toàn cầu với loạt tác phẩm như Vườn Sao Băng, City Hunter, Faith, Người Thừa Kế, Huyền Thoại Biển Xanh, Quân Vương Bất Diệt... Anh nhiều năm liền nằm trong nhóm diễn viên Hàn Quốc có sức ảnh hưởng lớn nhất châu Á và sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo trên toàn thế giới. Nhan sắc của anh cũng thành tiêu chuẩn, đưa cụm từ "đẹp như Lee Min Ho" thành một cách ví von để khen những chàng trai có visual nổi bật.

Trong khi đó, Kim Woo Bin sinh năm 1989, khởi đầu với vai trò người mẫu trước khi chuyển hướng diễn xuất. Sau bước đệm School 2013 và cú bứt phá với The Heirs, anh tiếp tục ghi dấu ấn qua Friend: The Great Legacy, Uncontrollably Fond, Master, Alienoid, Our Blues... Dù từng phải tạm dừng sự nghiệp vì bệnh ung thư vòm họng, Kim Woo Bin đã có màn trở lại đầy mạnh mẽ và hiện vẫn là một trong những nam diễn viên được yêu thích nhất Hàn Quốc. Không chỉ sự nghiệp, chuyện tình duyên với cô vợ xinh đẹp Shin Min Ah của anh cũng khiến khán giả vô cùng ngưỡng mộ.

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

01:38
SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

00:50
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

01:04
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại