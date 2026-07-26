Người dùng Zalo đặc biệt lưu ý thông báo sau

Đây là thông báo quan trọng mà người dùng Zalo cần chú ý để đảm bảo an toàn cho tài khoản.

Zalo hiện là ứng dụng quen thuộc của hàng triệu người Việt từ công việc, học tập đến giao dịch trực tuyến hàng ngày. Thế nhưng, chính vì chứa đựng lượng lớn dữ liệu cá nhân và các mối quan hệ quan trọng, nền tảng này đang trở thành đích ngắm béo bở của các đối tượng lừa đảo mạng.

Thực tế thời gian qua ghi nhận rất nhiều trường hợp người dùng bỗng dưng mất quyền kiểm soát tài khoản chỉ vì phút chốc lơ là để lộ mã OTP, lỡ tay bấm vào các đường link giả mạo hoặc tải nhầm ứng dụng chứa mã độc. Một khi đã chiếm đoạt thành công, kẻ gian sẽ nhanh chóng mạo danh chính chủ để nhắn tin vay mượn tiền bạc từ người thân, phát tán thêm các liên kết độc hại và thu thập hàng loạt thông tin cá nhân nhạy cảm khác nhằm thực hiện các hành vi trục lợi.

Trong quá trình sử dụng, nếu Zalo phát hiện những hoạt động bất thường liên quan đến tài khoản, hệ thống sẽ ngay lập tức gửi thông báo cảnh báo đến người dùng. Đây là biện pháp giúp người dùng chủ động phát hiện sớm nguy cơ bị chiếm đoạt tài khoản và kịp thời xử lý. Tuy nhiên, nếu bỏ qua hoặc thao tác sai, bạn có thể đánh mất quyền truy cập tài khoản chỉ trong vài phút.

Một trong những tình huống phổ biến là người dùng đăng nhập Zalo trên thiết bị công cộng hoặc điện thoại, máy tính của người khác nhưng quên đăng xuất. Điều này khiến kẻ xấu có thể dễ dàng truy cập và thay đổi thông tin cá nhân. Ngoài ra, việc mất số điện thoại hoặc Gmail dùng để đăng ký tài khoản, hay vô tình nhấp vào các liên kết chứa mã độc, virus cũng là nguyên nhân khiến tài khoản bị xâm nhập.

Khi phát hiện có rủi ro, Zalo sẽ gửi 2 loại thông báo quan trọng mà người dùng cần đặc biệt chú ý.

Thông báo đầu tiên là “Bạn có phải là người đang đăng nhập?”. Cảnh báo này xuất hiện khi tài khoản được đăng nhập từ một thiết bị lạ và Zalo kích hoạt hệ thống kiểm tra bảo mật. Nếu bạn chính là người đăng nhập, chỉ cần nhấn “Kiểm tra bảo mật” rồi chọn “Đây là tôi” để xác nhận và tắt cảnh báo. Trong trường hợp không phải bạn, hãy chọn “Kiểm tra bảo mật” > “Không phải tôi” > “Chặn ngay”, sau đó đổi mật khẩu ngay lập tức để ngăn chặn nguy cơ bị chiếm đoạt.

Loại cảnh báo thứ hai là “Có phải bạn vừa đăng nhập?”. Đây cũng là thông báo liên quan đến việc truy cập từ thiết bị lạ hoặc vị trí bất thường. Nếu đó là bạn, chỉ cần chọn “Kiểm tra bảo mật” và xác nhận “Đây là tôi”. Ngược lại, nếu không phải bạn, hãy chọn “Kiểm tra bảo mật” > “Không phải tôi” > “Đăng xuất ngay” để đăng xuất khỏi thiết bị lạ, đồng thời chọn “Báo xấu” để thông báo cho hệ thống về hành vi đáng ngờ.

Ngoài ra, nếu Zalo hiển thị “Yêu cầu mã kích hoạt” , vốn thường xuất hiện khi có người cố gắng đăng nhập tài khoản từ thiết bị mới. Nếu bạn chính là người yêu cầu, hãy vào “Kiểm tra bảo mật” và chọn “Đây là tôi”. Nhưng nếu không phải bạn, hãy chọn “Không phải tôi” và “Chặn ngay” để ngăn chặn mọi yêu cầu kích hoạt từ thiết bị lạ. Trong trường hợp bạn đã thay đổi số điện thoại và không còn sử dụng số cũ đăng ký tài khoản, cần thực hiện “Đổi số điện thoại” để bảo đảm quyền kiểm soát tài khoản của mình.

Để tự bảo vệ mình trước những thủ đoạn ngày càng tinh vi, cách đơn giản và mang lại hiệu quả cao nhất chính là kích hoạt ngay tính năng bảo mật hai lớp. Khi hàng rào này được dựng lên, bất kỳ một thiết bị lạ nào muốn đăng nhập vào tài khoản của bạn đều phải vượt qua bước xác thực bằng mã OTP gửi thẳng về số điện thoại chính chủ, đồng thời hệ thống cũng sẽ lập tức gửi thông báo báo động về thiết bị bạn đang dùng. Nhờ đó, bạn hoàn toàn có thể từ chối quyền truy cập và tiến hành đổi mật khẩu ngay lập tức nếu phát hiện có kẻ gian đang dòm ngó tài khoản của mình.

Quá trình thiết lập tính năng bảo mật này diễn ra vô cùng nhanh chóng. Bạn chỉ cần mở ứng dụng Zalo và truy cập vào mục cá nhân nằm ở góc dưới màn hình, sau đó chọn vào phần cài đặt. Tiếp theo, bạn tìm đến mục tài khoản và bảo mật, nhấp vào phần bảo mật hai lớp rồi gạt nút kích hoạt là hoàn tất. Sau tác vụ đơn giản này, mọi yêu cầu truy cập từ một thiết bị chưa từng sử dụng đều sẽ bị kiểm soát gắt gao bằng lớp bảo vệ kép.

Trong trường hợp bất ngờ nhận được cảnh báo có thiết bị lạ đang cố gắng đăng nhập mà không phải do mình thực hiện, bạn hãy từ chối ngay lập tức, tiến hành đổi mật khẩu mới và kiểm tra lại danh sách các thiết bị đã đăng nhập để đăng xuất những phiên truy cập bất thường. Các chuyên gia an toàn thông tin cũng đặc biệt nhấn mạnh rằng người dùng tuyệt đối không được cung cấp mã OTP cho bất kỳ ai dưới mọi hình thức, hạn chế tối đa việc nhấp vào các liên kết không rõ nguồn gốc và luôn nhớ cập nhật Zalo lên phiên bản mới nhất để loại bỏ mọi lỗ hổng bảo mật.