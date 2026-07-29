HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Người dùng Android nên tắt Gemini trên màn hình khóa ngay lập tức

Khả Văn
|

Một lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng vừa được phát hiện trên hệ điều hành Android 16, cho phép trợ lý ảo Gemini vượt qua màn hình khóa để gửi tin nhắn mà không cần người dùng nhập mã PIN. Sự cố này đang đặt hàng loạt thiết bị trước nguy cơ bị kẻ gian lợi dụng để phát tán tin nhắn mạo danh hoặc lừa đảo.

Theo báo cáo từ chuyên trang công nghệ The Register, vấn đề này đã được cộng đồng người dùng phản ánh từ gần hai tháng trước nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết triệt để. Điểm đáng lo ngại là lỗ hổng không chỉ giới hạn trên các dòng điện thoại Pixel của Google mà còn có nguy cơ ảnh hưởng đến nhiều thiết bị Android khác đang sử dụng trợ lý AI này.

Lỗi bảo mật xuất hiện khi người dùng từng có thao tác thu hồi quyền truy cập ứng dụng của Gemini. Kẻ gian có thể tiếp cận thiết bị chỉ cần thực hiện một thủ thuật đơn giản là nhấn đồng thời nút "Continue" và "Add Attachment" trong quá trình xác thực gửi tin nhắn. Lỗ hổng hệ thống sẽ khiến Gemini lập tức bỏ qua bước yêu cầu nhập mã PIN, từ đó cho phép gửi tin nhắn SMS hoặc WhatsApp ngay cả khi điện thoại đang ở trạng thái khóa bảo mật.

Lỗ hổng bảo mật Android 2026 khiến người dùng cần tắt Gemini trên màn hình khóa ngay lập tức - Ảnh 1.

Các chuyên gia an ninh mạng cảnh báo rằng lỗ hổng này mở ra rủi ro rất lớn cho chủ sở hữu thiết bị. Nếu chiếc điện thoại vô tình rơi vào tay người lạ hoặc bị đánh cắp, kẻ gian có thể dễ dàng khai thác lỗi để gửi tin nhắn mạo danh, phục vụ cho các mục đích lừa đảo người thân, bạn bè hoặc đồng nghiệp của nạn nhân.

Phía Google đã chính thức xác nhận sự cố và cam kết sẽ tung ra bản vá lỗi ngay trong tuần này. Tuy nhiên, trong thời gian chờ đợi bản cập nhật phần mềm được phân phối, người dùng cần chủ động bảo vệ thiết bị của mình. Biện pháp an toàn và hiệu quả nhất hiện tại là truy cập vào phần cài đặt của hệ thống và tắt hoàn toàn quyền truy cập của Gemini khi thiết bị đang khóa . Dù chỉ là một thao tác thiết lập đơn giản, đây là bước phòng vệ vô cùng cần thiết để ngăn chặn nguy cơ rò rỉ thông tin cá nhân và bảo vệ tài khoản cho đến khi Google khắc phục triệt để lỗ hổng này.

Vụ Trung Quốc sản xuất được máy quang khắc DUV, chuyên gia trấn an: “Chớ lo, chỉ là báo động giả mà thôi”?
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Nga

lỗ hổng

Gemini

Android

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

01:38
SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

00:50
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

01:04
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại