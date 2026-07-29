Một lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng vừa được phát hiện trên hệ điều hành Android 16, cho phép trợ lý ảo Gemini vượt qua màn hình khóa để gửi tin nhắn mà không cần người dùng nhập mã PIN. Sự cố này đang đặt hàng loạt thiết bị trước nguy cơ bị kẻ gian lợi dụng để phát tán tin nhắn mạo danh hoặc lừa đảo.

Theo báo cáo từ chuyên trang công nghệ The Register, vấn đề này đã được cộng đồng người dùng phản ánh từ gần hai tháng trước nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết triệt để. Điểm đáng lo ngại là lỗ hổng không chỉ giới hạn trên các dòng điện thoại Pixel của Google mà còn có nguy cơ ảnh hưởng đến nhiều thiết bị Android khác đang sử dụng trợ lý AI này.

Lỗi bảo mật xuất hiện khi người dùng từng có thao tác thu hồi quyền truy cập ứng dụng của Gemini. Kẻ gian có thể tiếp cận thiết bị chỉ cần thực hiện một thủ thuật đơn giản là nhấn đồng thời nút "Continue" và "Add Attachment" trong quá trình xác thực gửi tin nhắn. Lỗ hổng hệ thống sẽ khiến Gemini lập tức bỏ qua bước yêu cầu nhập mã PIN, từ đó cho phép gửi tin nhắn SMS hoặc WhatsApp ngay cả khi điện thoại đang ở trạng thái khóa bảo mật.

Các chuyên gia an ninh mạng cảnh báo rằng lỗ hổng này mở ra rủi ro rất lớn cho chủ sở hữu thiết bị. Nếu chiếc điện thoại vô tình rơi vào tay người lạ hoặc bị đánh cắp, kẻ gian có thể dễ dàng khai thác lỗi để gửi tin nhắn mạo danh, phục vụ cho các mục đích lừa đảo người thân, bạn bè hoặc đồng nghiệp của nạn nhân.

Phía Google đã chính thức xác nhận sự cố và cam kết sẽ tung ra bản vá lỗi ngay trong tuần này. Tuy nhiên, trong thời gian chờ đợi bản cập nhật phần mềm được phân phối, người dùng cần chủ động bảo vệ thiết bị của mình. Biện pháp an toàn và hiệu quả nhất hiện tại là truy cập vào phần cài đặt của hệ thống và tắt hoàn toàn quyền truy cập của Gemini khi thiết bị đang khóa . Dù chỉ là một thao tác thiết lập đơn giản, đây là bước phòng vệ vô cùng cần thiết để ngăn chặn nguy cơ rò rỉ thông tin cá nhân và bảo vệ tài khoản cho đến khi Google khắc phục triệt để lỗ hổng này.