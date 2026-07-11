Người đẹp mất hết sự nghiệp vì file ghi âm

Quách Vũ Hân đang từ vị thế "nhất tỷ dòng phim ngắn", đang gặp phải tình trạng lao đao trong sự nghiệp vì đoạn ghi âm cô nói xấu Châu Dã.

Trang QQ đưa tin những ngày qua, scandal của nữ diễn viên Quách Vũ Hân trở thành đề tài nóng được bàn luận nhiều trên các trang MXH Trung Quốc. Tuy nhiên, hậu quả là danh tiếng của Quách Vũ Hân sụt giảm nghiêm trọng.

Đoạn file ghi âm gây sốc lột trần mỹ nhân

Sự việc bắt đầu khi trên nền tảng Weibo Sina xuất hiện chủ đề nóng về những màn "đụng hàng" giữa Quách Vũ Hân và Châu Dã. Cả hai có không ít lần mặc trang phục trùng nhau. Tuy nhiên, có một số người cho rằng chính Quách Vũ Hân là người đã "mua" chủ đề này để đánh bóng tên tuổi bằng cách so sánh với Châu Dã.

Quách Vũ Hân tức giận vì bị nói dựa hơi đàn chị Châu Dã.

Đáp lại, Quách Vũ Hân khẳng định cô không hề bỏ tiền mua những bài viết so sánh với Châu Dã, đồng thời còn cho rằng: "Chưa biết ai dựa hơi ai đâu".

Trong đoạn ghi âm được tiết lộ có những câu như: "Biết đâu tự họ cố tình mua hot search thì sao", "Tôi còn chưa thèm bảo Châu Dã dựa hơi tôi đấy". "Đứng sau cô ấy chẳng phải người đó sao? Lý Băng Băng", "Không sao, cứ coi như mình làm việc tốt vậy".

Khi đoạn ghi âm bị tiết lộ, Quách Vũ Hân hứng chịu chỉ trích vì coi thường đàn chị, tự mãn, kiêu ngạo dù danh tiếng chưa bằng Châu Dã.

Sự việc không dừng lại ở đó, nhà sản xuất Diệp Phi Dạ lên tiếng tố cáo Quách Vũ Hân luôn nói xấu các đồng nghiệp, cô còn chấm điểm mức độ yêu thích và danh tiếng của các diễn viên nam từng hợp tác với mình.

Quách Vũ Hân bị ghi hình khi đang chê đạo diễn và nam chính của phim Dữ Tấn Trường An (phiên bản phim ngắn) trong hành lang, kéo dài hơn 20 phút, trong khi đó, nam chính bị chê lại từng có ơn giúp đỡ cô.

Nhà sản xuất Diệp Phi Dạ tung ghi âm Quách Vũ Hân than phiền về việc diễn viên không chính quy chiếm tài nguyên phim dài tập, buộc cô phải đóng phim ngắn dù là diễn viên được đào tạo chính quy về diễn xuất. Quách Vũ Hân còn tự đắc nói: "Họ đều nhận bộ phim này là vì tôi, họ chỉ muốn được hợp tác với tôi".

Nhà sản xuất Diệp Phi Dạ cho biết: "Luôn là như vậy, gặp tôi ở Hoành Điếm, đi ăn cơm, câu đầu tiên chính là nói xấu người khác".

Nhà sản xuất tố cáo Quách Vũ Hân thường xuyên nói xấu, khinh thường đồng nghiệp.

Khi loạt bằng chứng về tính cách xấu, luôn chê bai đồng nghiệp bị tiết lộ, danh tiếng Quách Vũ Hân bị ảnh hưởng nặng nề. Bên cạnh đó, một quan điểm gây tranh cãi của nữ diễn viên cũng bị nhắc lại.

Quách Vũ Hân từng chia sẻ cô muốn sinh con trai vì sợ con gái sẽ giành chồng với mình. Nhận định này khiến nữ diễn viên bị chỉ trích vì tư tưởng lệch lạc, ghen tỵ với chính con ruột.

Hậu quả nặng nề

Theo QQ , sau nhiều lùm xùm để tránh thiệt hại bị khán giả tẩy chay, dự án phim Tiêm nhiễm đã xóa các bài đăng liên quan tới Quách Vũ Hân.

Phim Ngọc điệm thu dự kiến sử dụng AI để đổi mặt cho nữ diễn viên. Theo thông tin từ truyền thông, 3 hợp đồng quảng cáo của Quách Vũ Hân đã bị đình chỉ.

Chỉ trong vài ngày, từ vị thế "nhất tỷ dòng phim ngắn Trung Quốc", Quách Vũ Hân đã đánh mất sự nghiệp. Đây là sự cố đáng tiếc vì Quách Vũ Hân từng phải rất nỗ lực mới có được vị thế như hiện tại.

Quách Vũ Hân sinh năm 1999, tốt nghiệp chuyên ngành Diễn xuất từ Học viện Hý kịch Trung ương, một trong hai trường đào tạo nghệ thuật nổi tiếng nhất Trung Quốc. Cô từng đóng phụ trong một số bộ phim truyền hình dài tập truyền thống như Nữ thần khách sạn, Trường nguyệt tẫn minh, Nhất niệm quan sơn, Hổ hạc yêu sư lục ... Tuy nhiên, do kinh nghiệm còn thiếu, chưa có danh tiếng nên Quách Vũ Hân chỉ được giao một số vai phụ mờ nhạt.

Vì vậy, Quách Vũ Hân đã quyết tâm chuyển sang đóng phim ngắn. Nữ diễn viên được đánh giá là hợp với dòng phim ngắn, những cảnh quay cận mặt khắc họa vẻ đẹp mong manh của cô. Phim ngắn có chủ đề đa dạng, trang phục đẹp mắt, tập trung làm nổi bật những điểm mạnh của Quách Vũ Hân, giúp cô trở nên tao nhã, thanh lịch như tiểu thư từ gia tộc giàu có.

Quách Vũ Hân đang có hình tượng đẹp, khí chất sang trọng như tiểu thư đài các, nhưng vướng lùm xùm xấu tính khiến danh tiếng bị hủy hoại.

Từ năm 2023, Quách Vũ Hân tham gia khoảng 20 tác phẩm khác nhau và đều có thành tích tốt. Nữ diễn viên có gương mặt thanh thoát, nhưng với diễn xuất đa dạng, cô thể hiện tốt vai hiền lành dễ bị bắt nạt và cả khi nữ chính đã thức tỉnh, trở nên sắc sảo trả thù những người làm hại mình. Quách Vũ Hân cũng được nhận xét hợp cả tạo hình cổ trang và hiện đại.

Năm 2025, bộ phim Hoa hồng giữa mùa hạ do Lưu Tiêu Húc và Quách Vũ Hân đóng chính gây sốt khắp các trang mạng xã hội Trung Quốc. Phim thu về 3 tỷ view sau 18 ngày lên sóng, liên tiếp đứng đầu bảng phim ngắn chiếu thời gian này. Quách Vũ Hân trở thành sao nữ hiếm hoi của dòng phim ngắn chỉ với một tác phẩm đã đạt 3 tỷ lượt xem. Nhờ đó, cô vươn lên trở thành "nhất tỷ mới" của dòng phim này.

Sau đó, Quách Vũ Hân còn ghi dấu ấn với các phim như Tôi vốn là hạt bụi trần gian, Công lược thất bại, Thủ phụ lạnh lùng cầu tha thứ, Trở về thập niên 80 cùng bạc đầu ... Sau khi tạo được vị thế vững chắc ở mảng phim ngắn, Quách Vũ Hân nhận các vai phụ trong phim truyền hình dài tập truyền thống. Danh tiếng của cô đang được đánh giá cao thì vướng scandal về nhân cách.