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Người đẹp có vòng hông "ảo" nhất làng giải trí giữ dáng mà không cần nhịn ăn

Linh An
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Được mệnh danh là “thánh body Kpop”, Yuna (ITZY) gây tò mò với bí quyết giữ dáng không hề khắc nghiệt như nhiều người nghĩ.

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Yuna (ITZY) là một trong những nữ idol thường xuyên được nhắc đến khi nói về những thân hình nổi bật nhất Kpop thế hệ mới. Không chỉ gây ấn tượng với chiều cao nổi bật, đôi chân dài cùng vòng eo thon gọn, cô còn được người hâm mộ ưu ái gọi là “thánh body Kpop” nhờ tỷ lệ cơ thể hiếm có. Đặc biệt, vòng hông đầy đặn, đường cong rõ nét giúp mỹ nhân sinh năm 2003 được ví von là mỹ nhân sở hữu “vòng hông ảo” nhất làng giải trí Hàn. Với vóc dáng "đồng hồ cát", phần eo nhỏ nhưng hông và vai có độ cân đối, nữ idol luôn trở thành tâm điểm mỗi khi diện những trang phục ôm sát hay biểu diễn trên sân khấu.

Chính vì vậy, không ít lần người hâm mộ tò mò về bí quyết giúp Yuna duy trì hình thể săn chắc nhưng vẫn nữ tính. Mới đây, cộng đồng fan đã tổng hợp lại những chia sẻ trước đây của nữ idol về chế độ ăn uống và tập luyện, qua đó hé lộ một lối sống khá cân bằng thay vì những phương pháp giảm cân khắc nghiệt thường thấy.

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Yuna được xem là một trong những "thánh body" hàng đầu Kpop. (Ảnh: Instagram)

Theo những thói quen được Yuna chia sẻ, cô không theo đuổi các bài tập quá nặng ngay từ đầu mà ưu tiên việc duy trì vận động thường xuyên. Nữ idol bắt đầu ngày mới bằng những hoạt động đơn giản như giãn cơ ngay trên giường, sau đó có thể nhảy trong khoảng 20 phút khi xem TV để kích thích cơ thể vận động. Bên cạnh đó, cô còn thực hiện các bài tập như knee tuck crunches (gập bụng co gối), squat với 3 hiệp, mỗi hiệp 15 lần để hỗ trợ duy trì vòng eo săn chắc và cơ thể gọn gàng.

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Các bài tập giúp Yuna sở hữu vòng eo săn chắc, phẳng lỳ đáng ngưỡng mộ. (Ảnh: X)

Ngoài những bài tập tại nhà, Yuna cũng từng áp dụng các hoạt động như chạy bộ quanh khu vực sông Hàn hay tập nhảy. Tuy nhiên, giống như nhiều idol Kpop khác, phần lớn lượng vận động của cô đến từ quá trình luyện tập vũ đạo. ITZY vốn nổi tiếng với những màn trình diễn có cường độ cao, yêu cầu các thành viên liên tục di chuyển, thực hiện nhiều động tác mạnh trong thời gian dài. Những buổi tập kéo dài nhiều giờ mỗi ngày không chỉ giúp nhóm hoàn thiện sân khấu mà còn trở thành một hình thức rèn luyện thể lực hiệu quả.

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(Ảnh: Instagram)

Điều khiến nhiều người bất ngờ hơn cả chính là chế độ ăn uống khá thoải mái của Yuna. Thay vì loại bỏ hoàn toàn tinh bột hay những món ăn yêu thích, nữ idol vẫn cho phép bản thân thưởng thức pizza, đồ ăn nhanh hay một số loại đồ uống. Tuy nhiên, cô chú trọng việc cân bằng lượng thức ăn trong ngày để cơ thể không bị dư thừa năng lượng.

Vào bữa tối, Yuna thường ưu tiên những lựa chọn nhẹ nhàng hơn như salad ức gà nhằm bổ sung protein và duy trì vóc dáng. Một trong những nguyên tắc đơn giản mà cô áp dụng là không ăn sau 20 giờ tối. Đây được xem là thói quen giúp nữ idol kiểm soát thời gian ăn uống mà không cần ép bản thân vào những chế độ kiêng khem quá nghiêm ngặt.

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(Ảnh: Instagram)

Qua những chia sẻ này, có thể thấy vóc dáng đồng hồ cát của Yuna không đến từ việc giảm cân cấp tốc mà là kết quả của quá trình duy trì thói quen vận động và ăn uống có kiểm soát. Thay vì áp dụng những phương pháp khắt khe, nữ idol lựa chọn cách cân bằng giữa việc rèn luyện cơ thể và tận hưởng món ăn yêu thích. Chính lối sống này giúp Yuna giữ được hình thể săn chắc, khỏe khoắn nhưng vẫn đầy sức sống – điều khiến cô trở thành một trong những biểu tượng body nổi bật của Kpop hiện nay.

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- Ảnh 10.

(Ảnh: Instagram)

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