Người dân TPHCM đổ về Bến Bạch Đằng, trầm trồ trước cảnh tượng chưa từng thấy

Khối vòm thép hình lá dừa nặng 3.400 tấn của cầu đi bộ qua sông Sài Gòn cập bến Bạch Đằng chiều 19/10, thu hút đông người dân đến chiêm ngưỡng, kỳ vọng công trình trở thành biểu tượng mới của TPHCM.

Chiều 19/10, thông tin "lá dừa thép" nặng 3.400 tấn cập bến Bạch Đằng, chuẩn bị cho việc hợp long dự kiến diễn ra ngày 21/10 thu hút sự quan tâm của người dân TPHCM. Nhiều người bày tỏ sự háo hức, kỳ vọng công trình sẽ trở thành điểm nhấn kiến trúc mới, góp phần làm đẹp cảnh quan đô thị và tạo thêm không gian vui chơi, tham quan bên sông Sài Gòn.

Được biết, công trình nối khu vực trung tâm thành phố với bán đảo Thủ Thiêm, được kỳ vọng không chỉ tạo thêm lối kết nối qua sông mà còn mở rộng không gian đi bộ, thư giãn và sinh hoạt cộng đồng giữa lòng đô thị.

Khối vòm thép hình lá dừa nước nặng 3.400 tấn được lai dắt về khu vực Bến Bạch Đằng, TPHCM, chiều 19/10.

Đông đảo người dân tập trung tại Bến Bạch Đằng, theo dõi khoảnh khắc nhịp chính cầu đi bộ được lai dắt về vị trí tập kết.

Nhiều người dùng điện thoại ghi lại hình ảnh khối kết cấu thép đồ sộ xuất hiện trên sông Sài Gòn.

Theo ghi nhận, đến khoảng 15h ngày 19/10, khối kết cấu vòm thép chính hình lá dừa nặng 3.400 tấn của cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đã cập khu vực Bến Bạch Đằng (TPHCM), hoàn tất hải trình lai dắt đường thủy dài 124km từ cảng Đông Xuyên (Vũng Tàu).

Sự xuất hiện của "chiếc lá dừa thép" tại khu vực Bạch Đằng đã thu hút đông người dân và du khách đến theo dõi và ghi lại hình ảnh nhịp chính của cây cầu tiến về vị trí tập kết.

Anh Tuấn Duy (trú phường Gia Định, TP.HCM) cho biết, "Khi xem trên báo chí tôi cũng không nghĩ là cầu đi bộ lại to như thế này. Khi tận mắt được nhìn thì thấy rất to và đẹp. Kỳ vọng nó sẽ là điểm nhấn cho TP.HCM".

Một người dân hào hứng chia sẻ khi tận mắt chứng kiến cây cầu đi bộ hình lá dừa được 2 chiếc sà lan lai dắt cập bến Bạch Đằng, "Trước đây mọi người cứ nghĩ là tại sao không lắp ghép từng cấu kiện nhỏ, mà phải để nguyên một cái kết cấu lớn như vậy. Nhưng về nhìn mới thấy Việt Nam làm được nhiều công trình tầm cỡ. Tôi nghĩ sau khi hoàn thiện cầu đi bộ sẽ thu hút rất nhiều bạn trẻ và khách du lịch, là điểm nhấn mới và đặc biệt của TP.HCM trong tương lai".

Vòm thép lấy cảm hứng từ hình dáng lá dừa nước, hình ảnh quen thuộc của vùng sông nước Nam Bộ.

Người dân háo hức chụp ảnh, ghi lại hành trình đưa vòm thép cầu đi bộ về Bến Bạch Đằng.

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn được kỳ vọng trở thành điểm nhấn kiến trúc mới, kết nối phố đi bộ Nguyễn Huệ với khu đô thị Thủ Thiêm.

Không chỉ phục vụ nhu cầu đi bộ, tham quan, công trình còn được kỳ vọng trở thành điểm đến mới, góp phần kết nối các không gian công cộng ven sông, tạo điều kiện để người dân tận hưởng cảnh quan đô thị từ một góc nhìn khác.

Đối với nhiều người dân, việc bổ sung những công trình kiến trúc có thiết kế đặc trưng tại khu vực trung tâm không chỉ làm phong phú thêm diện mạo thành phố mà còn góp phần tạo nên những dấu ấn riêng cho TPHCM. Với hình tượng lá dừa nước gợi nhắc đặc trưng sông nước Nam Bộ, cây cầu hướng đến sự giao thoa giữa kiến trúc hiện đại và dấu ấn văn hóa bản địa. Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng giúp thành phố khai thác hiệu quả hơn giá trị cảnh quan dòng sông, đưa không gian ven sông trở thành một phần gần gũi trong đời sống thường ngày.