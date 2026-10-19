Cuộc thi của Tập đoàn tỷ phú Phạm Nhật Vượng lập kỷ lục, Đồng Nai, Bắc Ninh và Đà Nẵng có đóng góp lớn nhất

Cuộc thi này đã thu hút hàng nghìn lượt đăng ký từ 34/34 tỉnh/thành trên cả nước.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup. Ảnh: VIC

Đây là cuộc thi hùng biện - tranh biện Tiếng nói Xanh mùa 4. Cuộc thi do Quỹ Vì tương lai xanh, Tập đoàn Vingroup, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Mới đây, cuộc thi đã khép lại Vòng Đăng ký, với con số kỷ lục là 15.008 đơn đăng ký từ học sinh THPT tại 34/34 tỉnh, thành trên cả nước, tương ứng gấp gần 4 lần so với mùa 3 và gần 9 lần so với mùa đầu tiên.

Đáng chú ý, không chỉ tăng trưởng về số lượng, cuộc thi Tiếng nói Xanh còn ghi nhận sự tham gia rộng khắp của học sinh trên cả nước, bao gồm học sinh ở các trường THPT nội trú (tại Đắk Lắk và Phú Thọ). Trong số tổng số thí sinh, khu vực miền Trung chiếm 42,4%, miền Bắc chiếm gần 30,2% và miền Nam chiếm 27,4%.

Cùng với đó, các địa phương có tỷ lệ học sinh hưởng ứng tích cực nhất tại cuộc thi bao gồm Đồng Nai (21,1%), Bắc Ninh (20,4%) và Đà Nẵng (16,2%).

TS Lê Thái Hà - Giám đốc Điều hành Quỹ Vì tương lai xanh. Ảnh: VIC

Theo TS Lê Thái Hà - Giám đốc Điều hành Quỹ Vì tương lai xanh, chia sẻ, sự phát triển của Tiếng nói Xanh qua 4 mùa cho thấy mối quan tâm ngày càng lớn của thế hệ trẻ đối với các vấn đề môi trường và phát triển bền vững.

“Điều chúng tôi trân trọng không chỉ là sự gia tăng về số lượng học sinh tham gia, mà còn là tinh thần chủ động tìm hiểu, tư duy phản biện và tìm kiếm giải pháp cho những thách thức chung. Chúng tôi kỳ vọng Tiếng nói Xanh sẽ tiếp tục mở rộng sức lan tỏa và mang lại những giá trị thiết thực, góp phần nuôi dưỡng ý thức trách nhiệm và năng lực hành động vì môi trường trong giới trẻ Việt Nam, đồng thời mở rộng kết nối với cộng đồng quốc tế”, TS Lê Thái Hà cho biết.

Tiếng nói Xanh mùa 4 có gì mới?

Cuộc thi Tiếng nói Xanh mùa 4 nhận được 15.008 đơn đăng ký từ học sinh THPT tại 34/34 tỉnh, thành trên cả nước. Ảnh: VIC

Trên thực tế, trong mùa 4, chuỗi hoạt động giới thiệu cuộc thi Tiếng nói Xanh đã được tổ chức trực tiếp tại 40 trường THPT thuộc 15 tỉnh, thành phố, tiếp cận hơn 45.000 học sinh, qua đó đưa các chủ đề môi trường và phát triển bền vững đến gần hơn với đời sống học đường.

Đáng chú ý, chương trình của Ban tổ chức nhận được sự hưởng ứng tích cực từ Ban giám hiệu các nhà trường. Nhiều trường đã bố trí hoạt động giới thiệu cuộc thi trong các buổi chào cờ đầu tuần, tạo điều kiện để đông đảo học sinh tham gia. Kết quả, thông qua các hoạt động giao lưu và tương tác, học sinh có cơ hội tìm hiểu về cuộc thi, trao đổi những vấn đề môi trường gần gũi, cũng như tiếp cận cách xây dựng lập luận, phát triển tư duy phản biện và thể hiện quan điểm cá nhân.

Cùng với việc mở rộng phạm vi tiếp cận, Tiếng nói Xanh mùa 4 còn tiếp tục đổi mới nội dung và thể thức thi, nhằm hướng tới phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn bên cạnh kỹ năng hùng biện và tranh biện.

Cụ thể, tại Bảng Tiếng Việt, thể thức “Thách thức Giải pháp Xanh” lần đầu được áp dụng, nhằm khuyến khích thí sinh đi sâu phân tích nguyên nhân của các vấn đề môi trường, đánh giá các bên liên quan, xác định nguồn lực và xây dựng phương án triển khai khả thi. Sự thay đổi này giúp học sinh không chỉ rèn luyện khả năng lập luận và bảo vệ quan điểm, mà còn được khuyến khích phát triển những ý tưởng có tiềm năng ứng dụng vào thực tiễn.

Tại Bảng Tiếng Anh tiếp tục áp dụng thể thức Nghị viện Anh, đồng thời mở rộng cơ hội tranh tài quốc tế. Theo đó, 4 đội xuất sắc nhất tại Vòng Quốc gia sẽ tham dự Vòng Giao hữu Quốc tế cùng các đội tranh biện quốc tế. Hoạt động này sẽ mở ra cơ hội để học sinh Việt Nam giao lưu, nâng cao năng lực tranh biện và tiếp cận những góc nhìn đa dạng về các thách thức phát triển bền vững, cũng như đặt nền tảng cho việc mở rộng kết nối quốc tế của cuộc thi trong những mùa tiếp theo.

Dự kiến, sau Vòng Đăng ký, 160 bài dự thi xuất sắc nhất ở hai bảng Tiếng Việt và Tiếng Anh sẽ được lựa chọn bước vào Vòng Sơ khảo, diễn ra từ ngày 1 - 15/11/2026. Vòng Đối đầu của cuộc thi dự kiến được tổ chức trực tiếp tại Hà Nội vào ngày 26/12 và TP HCM vào ngày 27/12/2026.

Cuối cùng, Vòng Tranh hạng và Lễ trao giải Tiếng nói Xanh mùa 4 dự kiến diễn ra từ ngày 15 - 17/01/2027 tại Trường ĐH VinUni. Sau đó, Vòng Giao hữu Quốc tế sẽ được tổ chức từ ngày 29 - 31/01/2027, khi quy tụ các đội tranh biện xuất sắc của Việt Nam và quốc tế.