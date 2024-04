Người đàn ông vừa bước vào phòng khám đã chê hôi mùi chuột chết, bác sĩ nhăn mặt: Mùi từ mũi của anh mà ra

Bác sĩ Wu Zhaokuan, giám đốc Phòng khám Tai mũi họng Zhaokuan (Đài Trung, Đài Loan, Trung Quốc) cho biết, liên tục ngửi thấy mùi bất thường cũng là dấu hiệu của nhiều bệnh tật. Gần đây, khi được làm khách mời trong chương trình y tế “Doctor Is So Hot”, ông đã chia sẻ một ca bệnh khiến mình ấn tượng mạnh mẽ.

Nguyên văn lời ông trên sóng chương trình: “Phải nói đó là ca bệnh khiến tôi có nhiều cảm xúc nhất trong hơn 20 năm hành nghề, có lẽ tôi sẽ mãi mãi không bao giờ quên được”.

Bác sĩ Wu Zhaokuan kể lại cảm giác khi ngửi thấy mùi chuột chết từ mũi của bệnh nhân (Ảnh minh họa)

Cụ thể, có một người đàn ông họ Lâm 50 tuổi, làm chủ một cửa hàng ăn uống tại Đài Trung (Đài Loan, Trung Quốc). Trong tờ khai đăng ký khám, ông ghi lý do muốn khám mũi vì “mọi người xung quanh nói mũi tôi quá nhạy cảm, tôi muốn biết do mình đặc biệt hay do họ sai lầm”. Ngay khi đọc những dòng này, trí tò mò của bác sĩ Wu bị kích thích. Bởi vì ông Lâm đăng ký khám ngoài giờ, lúc này bác sĩ Wu đã hết ca nhưng vì tò mò nên quyết định bàn bạc với đồng nghiệp và cùng tham gia thăm khám.

“Đó là một người đàn ông cao to, ánh mắt khá hung dữ và đeo 2 lớp khẩu trang. Ngay khi bước vào phòng khám riêng, anh ta đưa tay lên che mũi và phàn nàn rằng có mùi chuột chết. Theo lời anh ta nói, vệ sinh của phòng khám chúng tôi quá tệ, ở bên ngoài khu chờ có mùi giống như cá ươn và rác phân hủy, còn trong phòng kín này thì dữ dội hơn - toàn là mùi chuột chết thối nồng nặc. Tôi và một bác sĩ khác cùng 2 điều dưỡng trong phòng sửng sốt vô cùng. Bởi vì chúng tôi cũng ngửi thấy mùi gì đó rất hôi, nhưng nó lại phát ra từ chính cơ thể của nam bệnh nhân vừa bước vào” - bác sĩ Wu kể lại.

Sau đó, giây phút tháo chiếc khẩu trang để khám mũi cho ông Lâm, bốn người trong phòng khám đều không giấu nổi vẻ kinh hãi. Thậm chí, một nữ điều dưỡng đang mang thai còn vội vã chạy ra ngoài để nôn vì mùi phát ra từ mũi của ông quá khủng khiếp. Nhưng bản thân ông Lâm thì không hề hay biết, vẫn luôn cho rằng mũi của mình quá nhạy cảm, nên ngửi được những mùi người khác khó ngửi thấy, cảm nhận mùi hôi ở cường độ mạnh hơn nhiều so với bình thường. Thậm chí, ông còn từng rất tự hào vì cho rằng mình có chiếc mũi đặc biệt.

Mũi viêm nặng, bốc mùi chuột chết vì sai lầm khi vệ sinh nhiều người mắc phải

Bác sĩ Wu kể lại: “Khi khám nội soi cho bệnh nhân, phát hiện hai bên lỗ mũi đầy mủ và chất nhầy màu vàng, sâu trong hốc mũi trái còn có một đống vảy đen có lẫn mủ và máu do viêm nặng. Điểm đặc biệt là lông mũi của anh ta được dọn dẹp sạch quá mức. Khi tôi hỏi kỹ hơn về thói quen vệ sinh mũi thì lại một lần nữa cảm thấy ngỡ ngàng”.

Mũi của bệnh nhân bị viêm rất nặng, chảy mủ và bốc mùi hôi khó chịu (Ảnh bác sĩ cung cấp)

Hóa ra, ông Lâm có thói quen cắt tỉa lông mũi thường xuyên, lại cắt rất sát da. Điểm quan trọng hơn nằm ở chiếc kéo nhỏ ông dùng để cắt lông mũi cũng là dụng cụ dùng cắt da bàn chân. Ông Lâm kể rằng, ông thường xuyên đi dép lê nhiều năm do đặc thù công việc, dẫn tới gót chân chai sần, cộng thêm bệnh nấm bàn chân. Vì vậy, ông thường dùng kéo cắt đi những vết chai, vùng da nấm và dùng lại kéo đó tỉa lông mũi mà không vệ sinh kỹ, có lần chỉ lau qua một lần giấy vệ sinh.

Theo bác sĩ Wu, hành động này đã đưa nấm mốc vào hốc mũi khiến cả một "quả bóng nấm" mọc lên trong mũi. Dẫn tới viêm xoang do nấm kết hợp với vi khuẩn, tổn thương da bởi kéo cắt và bốc mùi hôi thối như chuột chết. Nhưng trong suốt 6 tháng mắc bệnh, ông lại không nhận ra mùi đó phát ra từ cơ thể mình. Thường xuyên cho rằng nhân viên quán ăn vệ sinh không kỹ và quở trách họ. Cho đến khi, các nhân viên khéo léo nói rằng ông Lâm nên đi kiểm tra mũi, vì mũi của ông quá nhạy cảm thì bệnh tình của ông mới được phát hiện.

Biết được sự thật, ông Lâm vô cùng xấu hổ với các y bác sĩ và cảm thấy tội lỗi khi trách nhầm nhân viên của mình. Sau đó, ông rất tích cực phối hợp điều trị bằng kháng sinh, phẫu thuật loại bỏ khối nấm mốc và súc rửa xoang đúng cách, các triệu chứng được cải thiện sau khoảng 1 tháng.

Không đảm bảo vệ sinh dụng cụ cắt tỉa và tỉa lông mũi quá sát da là nguyên nhân gây bệnh cho nhân vật (Ảnh minh họa)

Nhân trường hợp của ông Lâm, bác sĩ Wu cũng nhắc nhở cách để đánh giá xem bạn có bị dị ứng mũi hay viêm xoang hay không. Ông nói: “Nếu bạn bị viêm mũi dị ứng thì nước mũi phải trong suốt, nếu bị viêm xoang sẽ có nước mũi có mủ màu vàng, nếu bị cảm lạnh sẽ có màu trắng đục hoặc vàng nhạt đi kèm chảy nước mũi. Nếu bạn có triệu chứng sốt, cảm lạnh dễ xảy ra hơn. Viêm xoang nặng cũng có thể gây ra sốt, nhưng khó có thể bị sốt kèm theo viêm mũi dị ứng.

Ngoài ra, những người bị dị ứng mũi dễ bị ngứa mắt nhưng viêm xoang thì không. Những điều trên cung cấp cho công chúng phán đoán sơ bộ dựa trên các triệu chứng lâm sàng, nhưng vẫn cần được bác sĩ chuyên môn chẩn đoán nên hãy đi thăm khám ngay khi có dấu hiệu bất thường. Bao gồm cả ngửi thấy mùi lạ dai dẳng giống như bệnh nhân kể trên”.

Nguồn: ETtoday, QQ, Good Morning Health