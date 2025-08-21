Người đàn ông U60 trẻ như 30, khẳng định không dao kéo mà nhờ cà chua và dưa chuột

Đó là Edson Brandao, một blogger về lối sống trường thọ đến từ thành phố Teresina, Brazil. Ông nhiều lần nhấn mạnh chưa từng “dao kéo” để níu giữ thanh xuân mà nhờ chế độ tập luyện nghiêm ngặt, ăn ít đường, giữ tinh thần lạc quan và đặc biệt là phương pháp trị liệu ánh sáng đỏ.

Trên Instagram, Brandao chia sẻ hàng loạt “bí quyết botox tự nhiên” khiến người xem không khỏi tò mò từ việc lấy nửa quả cà chua rắc đường rồi xoa trực tiếp lên da để “trẻ hóa”, cho tới dùng dưa chuột đông lạnh massage mặt giúp da sáng mịn, giảm quầng thâm, hạn chế mụn. Nhiều đoạn video của ông thu hút hàng triệu lượt xem.

Tuy nhiên, bên cạnh lượng người hâm mộ đông đảo, ông cũng vấp phải không ít nghi ngờ. Nhiều tài khoản tố ông đã can thiệp thẩm mỹ hoặc lạm dụng công nghệ chỉnh sửa hình ảnh. Một số bình luận còn mỉa mai gọi ông là “phiên bản nhựa hơn cả búp bê Ken”.

Giới chuyên gia cho rằng, dưa chuột hay cà chua đúng là có chứa chất chống oxy hóa, giúp giảm sưng tạm thời, nhưng khó có thể thay thế phương pháp chăm sóc da y khoa. Nếu lạm dụng, việc xoa trực tiếp thực phẩm lên da thậm chí có thể gây kích ứng. Với liệu pháp ánh sáng đỏ, một số nghiên cứu chỉ ra tác dụng hỗ trợ sản sinh collagen, giảm viêm, nhưng cũng cảnh báo nguy cơ bỏng rát hoặc làm xấu da nếu sử dụng quá mức.

Bất chấp tranh cãi, Edson Brandao khẳng định ông muốn truyền cảm hứng sống khỏe, sống trẻ và tin rằng “thanh xuân” có thể được kéo dài nhờ sự kết hợp giữa tập luyện, ăn uống sạch và tinh thần lạc quan, thay vì chỉ phụ thuộc vào mỹ phẩm hay dao kéo.

Câu chuyện này một lần nữa nhắc nhở rằng không có “thần dược” nào giúp chống lão hóa tức thì. Duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh, ngủ đủ giấc, vận động đều đặn mới là chìa khóa bền vững để giữ gìn sức khỏe và ngoại hình.

Nguồn và ảnh: Daily Mail