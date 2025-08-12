Người đàn ông tử vong sau khi ăn gà chưa nấu chín tại khách sạn, cảnh báo "thủ phạm" gây bệnh

VietNamNet dẫn nguồn tin từ tờ Mirror cho hay, một người đàn ông 70 tuổi tên Leslie Green (sống tại Greater Manchester, Anh) đã qua đời sau một vụ ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng. Ông Green đã cùng gia đình đi nghỉ dưỡng hai tuần ở Tây Ban Nha để mừng sinh nhật vào tháng 10 năm ngoái.

Trong tuần thứ hai của kỳ nghỉ, ông bắt đầu có các triệu chứng tiêu chảy và mất nước. Ông được đưa vào bệnh viện và được chẩn đoán mắc bệnh do vi khuẩn Salmonella. Sức khỏe của ông xấu đi nhanh chóng, dẫn đến các biến chứng như suy thận và nhiễm trùng huyết. Sau gần 4 tuần điều trị, các cơ quan trong cơ thể ông ngừng hoạt động. Ông Leslie Green qua đời vào ngày 4/11, một tuần sau, thi thể của ông được đưa về Anh.

Vợ chồng ông Leslie Green.

Phiên điều tra tại Tòa án Rochdale kết luận nguyên nhân tử vong của ông Leslie là suy đa tạng do nhiễm trùng huyết, xuất phát từ ngộ độc thực phẩm vì ăn thịt gà chưa nấu chín.

Bà Julie, vợ ông Leslie và là bạn đời suốt 38 năm, kể lại rằng trong thời gian lưu trú tại khách sạn, cả hai từng nghi ngờ chất lượng đồ ăn. Có hôm, món sốt carbonara chỉ ở mức ấm; trong một bữa khác, bà phát hiện thịt gà chưa chín. Ngoài ra, bà không thấy nhân viên rửa tay và từng chứng kiến cảnh đồ ăn mới được chế biến trộn chung với đồ đã để lâu.

Cũng trong chuyến đi này, bà Julie nhiễm salmonella và phải nhập viện điều trị một tuần. Bà khẳng định trong suốt kỳ nghỉ, cả hai chỉ ăn tại quầy buffet của khách sạn.

Chia sẻ sau cuộc điều tra, bà Julie nói rằng việc chấp nhận sự ra đi của chồng là điều gần như không thể. “Leslie là một người chồng và người cha tận tâm. Ông ấy là bạn thân nhất của tôi và cuộc sống sẽ không bao giờ như cũ khi thiếu ông ấy. Tôi vẫn chưa thể hiểu làm sao chúng tôi cùng nhau đi nghỉ mà Leslie lại không trở về. Ông ấy là trụ cột trong nhà là người mà ai cũng tìm đến để xin lời khuyên và sự giúp đỡ”, bà nói.

Bà Julie cho biết gia đình giờ đây phải đối mặt với một khoảng trống lớn không thể lấp đầy. “Tôi sẵn sàng làm mọi thứ để không phải ở trong hoàn cảnh này và để Leslie vẫn ở bên chúng tôi, nhưng tôi biết điều đó là không thể. Nghe những bằng chứng trong phiên điều tra thật khó khăn, nhưng tôi quyết tâm làm mọi việc để tưởng nhớ Leslie. Tôi hy vọng việc chia sẻ câu chuyện sẽ giúp ngăn ngừa những bi kịch tương tự. Tôi không mong điều này xảy ra với bất kỳ ai”, bà nói thêm.

Salmonella là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh tiêu chảy trên toàn cầu. Ảnh minh hoạ.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Hoa Kỳ, khuẩn Salmonella được tìm thấy ở một số loại thực phẩm như:

- Thịt: thịt gà, gà tây, thịt bò, thịt heo: CDC Mỹ cho biết một số đợt bùng phát vi khuẩn Salmonella gần đây hầu hết liên quan đến thịt gà. Có thể nhiễm bệnh do thịt gà bị ô nhiễm nếu không được nấu chín kỹ. Cũng có thể nhiễm bệnh nếu dịch thịt gà sống rò rỉ trong tủ lạnh hoặc dính trên mặt bếp và sau đó dính vào thức ăn ăn sống như rau sống, thịt nguội.

- Sữa và các sản phẩm sữa chưa tiệt trùng: Sữa và các sản phẩm sữa chưa tiệt trùng có thể bị nhiễm khuẩn Salmonella. Trong khi đó, quá trình thanh trùng có thể loại bỏ vi khuẩn có hại, bao gồm cả Salmonella.

- Trứng sống hoặc nấu chưa chín: Mặc dù lớp vỏ trứng có khả năng bảo vệ phần bên trong khỏi sự nhiễm bẩn nhưng gia cầm nhiễm bệnh vẫn có thể đẻ ra trứng chứa vi khuẩn Salmonella (tồn tại trước khi vỏ được hình thành). Đây chính là nguồn lây khi con người ăn phải.

- Trái cây và rau củ: Rau củ quả tươi, đặc biệt là giống nhập khẩu có thể bị nhiễm khuẩn Salmonella trong quá trình chăm bón hoặc sơ chế làm sạch bằng nước. Thực phẩm xử lý không đúng cách: Nhiều loại thực phẩm bị nhiễm vi khuẩn Salmonella bởi quá trình chế biến không đảm bảo vệ sinh, chủ yếu là do không rửa tay kỹ trước khi thực hiện.

- Nguồn lây từ vật nuôi và các loại động vật khác: Các loại động vật nói chung, bao gồm cả vật nuôi, đặc biệt là chim và bò sát có thể mang vi khuẩn Salmonella trên lông, da và phân của chúng. Do đó, đây cũng là nguồn lây nhiễm nên lưu ý.

Theo VnEconomy, tình trạng lây nhiễm vi khuẩn Salmonella có thể được phòng ngừa hiệu quả bằng cách ngăn chặn nguồn lây ngay từ ban đầu. Cụ thể, luôn rửa tay bằng xà phòng và nước sạch sau khi đi vệ sinh. Rửa tay kỹ trước và sau khi chế biến thức ăn hoặc ăn uống. Rửa sạch các bề mặt, dụng cụ chế biến thức ăn trước và sau khi sử dụng. Đảm bảo thực phẩm được nấu chín đến nhiệt độ an toàn trước khi ăn. Không xử lý bất kỳ loại thực phẩm nào khác trong khi đang sơ chế, chế biến thịt sống, thịt gia cầm, hải sản hoặc trứng.

Rửa sạch rau củ quả trước khi chế biến. Làm lạnh hoặc đông lạnh thịt gia súc, gia cầm và hải sản càng sớm càng tốt nếu chưa sử dụng đến. Không uống sữa và các sản phẩm từ sữa chưa được tiệt trùng. Không uống nước chưa được xử lý hoặc ăn thức ăn được chế biến từ nước chưa được xử lý… Rửa tay bằng xà phòng và nước sau khi chạm vào động vật (kể cả vật nuôi), bao gồm cả thức ăn, bát nước, khay vệ sinh hoặc đồ chơi của chúng. Không sử dụng bồn rửa trong nhà bếp để tắm rửa, vệ sinh cho thú cưng hoặc đồ chơi của chúng.