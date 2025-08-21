Người đàn ông tử vong sau khi ăn cá: Loại cá này chứa độc tố mạnh gấp 1000 lần xyanua, chớ nên ăn

Nạn nhân của vụ việc là ông Magno Sergio Gomes. Theo lời kể của em gái của ông Magno, ông đã được một người bạn tặng một con cá nóc. Vì chưa bao giờ ăn thử loại cá này nên ông Magno không biết cách chế biến. Ông Magno chỉ làm sạch ruột cá, loại bỏ gan rồi luộc chín cá và ăn với nước chanh.

Chỉ khoảng một giờ đồng hồ sau khi ăn, cả Magno và bạn bắt đầu xuất hiện các triệu chứng bất thường. Ông Magno cảm thấy tê dại ở miệng.

Lo lắng mình bị ngộ độc nên ông Magno đã lái xe đến bệnh viện để thăm khám. Sau khi đến viện, cảm giác tê bắt đầu lan rộng và ông Magno đã bị ngừng tim khoảng 8 phút nhưng đã nhanh chóng được bác sĩ cấp cứu hồi sức. Bệnh nhân được đặt nội khí quản để hỗ trợ hô hấp.

Bác sĩ chẩn đoán ông Magno bị ngộ độc tetrodotoxin, một chất độc cực mạnh có một số bộ phận của cá nóc và các loài sinh vật biển khác.

Theo bác sĩ, chất độc đã nhanh chóng lan rộng và gây tê liệt một số cơ quan. Ba ngày sau khi nhập viện, ông Magno xuất hiện tình trạng co giật. Chất độc cũng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến não bộ của bệnh nhân, khiến khả năng phục hồi gần như bằng không.

Sau 35 ngày điều trị tại viện, bệnh nhân đã tử vong do chất độc lan rộng, gây tê liệt các cơ quan.

May mắn, bạn của ông Magno đã sống sót. Tuy vậy, chất độc vẫn gây ảnh hưởng tới hệ thần kinh và khiến bệnh nhân đi lại khó khăn.

Tetrodotoxin trong cá nóc nguy hiểm thế nào?

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), tetrodotoxin là một loại độc tố cực mạnh, chủ yếu được tìm thấy trong gan và cơ quan sinh dục (tuyến sinh dục) của một số loại cá như cá nóc. Chất độc này thường được cá nóc dùng để tấn công lại kẻ thù.

Theo thông tin trên New York Post, tetrodotoxin có độc tính mạnh gấp 1000 lần xyanua và hiện vẫn chưa có thuốc giải độc đặc hiệu. Chất độc tetrodotoxin bền nhiệt, chỉ đun nấu thông thường thì sẽ không thể loại bỏ hoàn toàn độc tố và vẫn tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc.

Tiêu thụ cá nóc tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc.

Ngộ độc tetrodotoxin xảy ra khi một người ăn nội tạng cá nóc hoặc ăn cá nóc bị chế biến sai cách khiến độc tố từ gan và cơ quan sinh dục ngấm vào phần thịt cá. Sau khi ăn, tetrodotoxin sẽ được hấp thụ nhanh chóng qua đường tiêu hóa trong vòng 5-15 phút.

Chất độc tetrodotoxin có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới hệ thần kinh và có thể gây tê liệt các cơ quan trong cơ thể. Ban đầu, người bị ngộ độc tetrodotoxin có thể xuất hiện các triệu chứng nhẹ như tê miệng, buồn nôn, tăng tiết nước bọt, tiêu chảy,... Tình trạng ngộ độc tăng nặng có thể gây ra các triệu chứng như tê mặt, liệt vận động, đau đầu, co giật, suy hô hấp, loạn nhịp tim và thậm chí là tử vong.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua bán, tiêu thụ cá nóc để hạn chế nguy cơ ngộ độc và đảm bảo an toàn sức khỏe.