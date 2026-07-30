Người đàn ông trượt chân rơi xuống sông Đà, thi thể được tìm thấy sau gần 4 ngày

Sau gần 4 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Sơn La tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích trên sông Đà, cách nơi gặp nạn khoảng 35 km.

Thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Sơn La, ngày 30/7, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể ông Đ.V.S (SN 1976, trú xã Tạ Khoa, tỉnh Sơn La), người mất tích sau vụ trượt chân rơi xuống sông Đà tại khu vực cầu Tạ Khoa.

Theo cơ quan chức năng, thi thể nạn nhân được phát hiện tại khu vực bản Tăng, xã Chiềng Sại, tỉnh Sơn La, cách vị trí xảy ra vụ việc khoảng 35 km theo hướng dòng chảy của sông Đà. Sau khi trục vớt, lực lượng chức năng đã hoàn tất các thủ tục theo quy định và bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể người đàn ông cách nơi gặp nạn 35km. (Ảnh: CACC)

Trước đó, khoảng 18h45 ngày 27/7, tại khu vực cầu Tạ Khoa, xã Bắc Yên, ông Đ.V.S không may bị trượt chân rơi xuống sông Đà và mất tích. Ngay khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Sơn La chỉ đạo Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 5 nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường, phối hợp với Công an xã Bắc Yên cùng các đơn vị liên quan tổ chức tìm kiếm.

Để phục vụ công tác cứu nạn, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 5 huy động 10 cán bộ, chiến sĩ cùng các trang thiết bị chuyên dụng. Công an xã Bắc Yên, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và Ban Chỉ huy Quân sự xã cũng tham gia tìm kiếm nạn nhân.

Ngay trong đêm xảy ra vụ việc, các lực lượng tổ chức khảo sát hiện trường, xác định vị trí nạn nhân gặp nạn, đánh giá hướng dòng chảy để xây dựng phương án tìm kiếm phù hợp. Nhiều tổ công tác được bố trí dọc hai bên bờ sông, kết hợp sử dụng phương tiện đường thủy rà soát mặt nước, đồng thời kiểm tra các khu vực nước xoáy, bãi bồi, hốc đá và những vị trí có khả năng nạn nhân bị cuốn trôi hoặc mắc lại.

Trong các ngày từ 28 đến 30/7, thời tiết mưa lớn, gió mạnh, dòng nước chảy xiết và địa hình phức tạp khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều trở ngại, các lực lượng vẫn duy trì tìm kiếm liên tục, đồng thời mở rộng phạm vi xuống khu vực hạ lưu theo diễn biến của dòng chảy.

Sau gần 4 ngày nỗ lực, thi thể nạn nhân được tìm thấy, khép lại quá trình tìm kiếm với sự phối hợp của nhiều lực lượng chức năng và chính quyền địa phương.