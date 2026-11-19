Trong lúc đi chợ, do hai chiếc xe máy có kiểu dáng và màu sơn giống hệt nhau, một người phụ nữ ở TP Cần Thơ đã vô tình lấy nhầm xe của người khác mà không hay biết.

Ngày 10/11, Công an phường Long Bình, TP Cần Thơ đã hỗ trợ xác minh, trao trả xe máy cho người bị lấy nhầm sau khi tiếp nhận trình báo của người dân.

Theo thông tin từ Công an TP Cần Thơ, sáng cùng ngày, bà Trần Thị Bé (SN 1962, trú tại khu vực Bình An, phường Long Bình) đi chợ và vô tình lấy nhầm chiếc xe máy Honda Vision màu đỏ của ông Nguyễn Văn Sáu (SN 1954, trú tại khu vực Bình Tân, cùng phường).

Nguyên nhân xuất phát từ việc hai chiếc xe có cùng nhãn hiệu, kiểu dáng và màu sơn nên bà Bé đã nhầm lẫn phương tiện của người khác với xe của mình.

Trong khi đó, phát hiện xe máy không còn ở vị trí để ban đầu, ông Sáu nghĩ rằng phương tiện đã bị kẻ gian lấy trộm nên nhanh chóng đến trụ sở Công an phường Long Bình trình báo sự việc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã khẩn trương hỗ trợ người dân xác minh, tìm kiếm phương tiện.

Đáng chú ý, chưa đầy một giờ sau, bà Bé cũng chủ động đến trụ sở Công an phường trình báo việc mình vô tình lấy nhầm xe máy của người khác tại khu chợ do hai phương tiện có đặc điểm bên ngoài quá giống nhau.

Hai chiếc xe Honda Vision màu đỏ bị nhầm. (Nguồn ảnh: CA thành phố Cần Thơ)

Sau khi xác minh thông tin, kiểm tra giấy tờ và xác định chính xác chủ sở hữu, Công an phường Long Bình đã tiến hành bàn giao lại chiếc xe nguyên vẹn cho ông Sáu. Bà Bé đã gửi lời xin lỗi chân thành tới chủ nhân chiếc xe bà đi nhầm về.

Từ sự việc trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi gửi hoặc để xe tại những nơi công cộng, đặc biệt là khu vực chợ, cần chú ý quan sát kỹ đặc điểm nhận diện riêng của phương tiện như móc khóa, tem dán, vết xước hoặc những dấu hiệu khác biệt.

Người dân cũng cần có ý thức bảo quản tài sản, kiểm tra kỹ phương tiện trước khi sử dụng để tránh những nhầm lẫn đáng tiếc. Khi phát hiện tài sản bị thất lạc hoặc nghi bị lấy trộm, cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ xác minh, xử lý kịp thời.



