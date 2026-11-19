Người đàn ông cho rằng mình chỉ đẩy người phụ nữ theo phản xạ để tiếp tục trận đấu, chứ không có ý "động chạm" thân thể.

Những ngày này mạng xã hội lan truyền 2 đoạn clip cùng hình ảnh ghi lại sự việc xảy ra trên sân bóng sân bóng đá Đại học Thành Đô (Hoài Đức, Hà Nội). Theo nội dung chia sẻ thì sự việc xảy ra vào tối ngày 8/11, thời điểm đó, một người đàn ông chơi ở vị trí thủ môn trên sân bóng đã có hành động "động chạm" một phụ nữ chạy ngang qua cầu gôn.

Sau khi trận bóng kết thúc, một người đàn ông được cho là chồng người phụ nữ nói trên đã bất ngờ lao vào hành hung người đàn ông khi anh đang ngồi. Sự việc khiến nạn nhân chảy nhiều máu và phải nhập viện điều trị.

Khoảnh khắc xảy ra vụ xô xát. (Ảnh cắt từ clip)

Người đàn ông trong vụ việc tên là D., trú tại xã Hoài Đức (Hà Nội). Thông tin trên Tiền Phong, anh D. cho hay lúc người phụ nữ đi ngang qua mặt, anh đẩy chị ra theo phản xạ để tập trung bắt bóng. Đồng thời, anh khẳng định không có ý định thực hiện hành động khiếm nhã hoặc sàm sỡ người phụ nữ. Sau trận đấu, anh D. bị người đàn ông được cho là chồng của người phụ nữ gọi ra nói chuyện và bị người này đánh. Gia đình anh D. cho biết đã trình báo cơ quan công an.

Liên quan đến sự việc trên, thông tin trên Tiền Phong ngày 15/11, chỉ huy Công an xã Hoài Đức cho biết đơn vị đang xác minh làm rõ.