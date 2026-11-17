Người đàn ông được chẩn đoán hở van động mạch chủ nặng, trải qua ca phẫu thuật nội soi toàn bộ với vết mổ chỉ khoảng 4 cm.

Khoảng ba năm trước, một người đàn ông 48 tuổi (ngụ TP.HCM) được phát hiện mắc bệnh lý van tim. Thời gian gần đây, tình trạng mệt mỏi, hụt hơi và đuối sức ngày càng rõ rệt, đặc biệt khi làm việc nặng hoặc gắng sức ở mức độ vừa, ảnh hưởng đến sinh hoạt và công việc hằng ngày.

Qua thăm khám tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM (BV ĐHYD), các bác sĩ xác định người bệnh bị xơ hóa van động mạch chủ, hở van mức độ nặng, kèm giãn gốc động mạch chủ lên đến 50 mm.

Sau khi tìm hiểu các phương pháp điều trị, người bệnh mong muốn được phẫu thuật bằng kỹ thuật ít xâm lấn nên tìm đến BV ĐHYD. Qua đánh giá toàn diện, ê-kíp nhận định trường hợp này phù hợp để thực hiện phẫu thuật Bentall nội soi toàn bộ.

Đây là kỹ thuật phẫu thuật phức tạp, bao gồm thay van động mạch chủ, thay đoạn gốc động mạch chủ bị tổn thương và cắm lại hai động mạch vành vào mạch máu nhân tạo. Trước đây, phương pháp này chủ yếu được thực hiện thông qua đường mở dọc xương ức để tạo không gian thao tác cho phẫu thuật viên.

Điểm đặc biệt của kỹ thuật là cách bố trí hai cổng thao tác, trong đó cổng chính chỉ khoảng 4 cm, kết hợp hệ thống camera nội soi 3D giúp phẫu thuật viên quan sát rõ cấu trúc tim và thực hiện các thao tác trong không gian giới hạn.

Êkip phẫu thuật tim mạch (ảnh: M. Trí).

TS.BS Phạm Trần Việt Chương, Khoa Phẫu thuật Tim mạch, BV ĐHYD cho biết, thách thức lớn nhất của ca mổ nằm ở công đoạn cắm lại hai gốc động mạch vành. Đây là những mạch máu trực tiếp cung cấp máu nuôi tim. Trong không gian thao tác nhỏ, phẫu thuật viên phải kiểm soát chính xác độ căng, độ xoắn và vị trí các miệng nối. Chỉ một sai lệch nhỏ hoặc tình trạng chảy máu tại vị trí nối cũng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả phẫu thuật.

Vì vậy, ca mổ đòi hỏi phẫu thuật viên có kinh nghiệm, khả năng thao tác chính xác và sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên trong ê-kíp.

Hồi phục sớm sau phẫu thuật

Một trong những chỉ số đáng chú ý của ca phẫu thuật là thời gian kẹp động mạch chủ 160 phút, thời gian tuần hoàn ngoài cơ thể 215 phút và tổng thời gian phẫu thuật khoảng 5 giờ.

Theo TS.BS Phạm Trần Việt Chương, đây là khoảng thời gian không dài đối với một ca phẫu thuật có mức độ phức tạp cao, đặc biệt khi toàn bộ thao tác được thực hiện bằng nội soi.

Trong phẫu thuật tim, thời gian kẹp động mạch chủ là khoảng thời gian tim tạm ngừng hoạt động và được bảo vệ bằng dung dịch liệt tim. Việc kiểm soát thời gian này có ý nghĩa quan trọng, bởi ê-kíp cần vừa bảo đảm thời gian đủ để hoàn thành các thao tác phức tạp, vừa hạn chế tối đa ảnh hưởng đến cơ tim.

Trong ca mổ, tim được bảo vệ bằng hai lần truyền dung dịch bảo vệ cơ tim. Sau khi hoàn tất các miệng nối và khôi phục tuần hoàn, chức năng co bóp của tim được ghi nhận tốt.

Đáng chú ý, do không phải cưa xương ức hay banh sườn, người bệnh tránh được một đường mổ lớn ở thành ngực. Đây là lợi thế của phương pháp ít xâm lấn, giúp bảo tồn cấu trúc thành ngực và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hồi phục.

Diễn biến sau phẫu thuật ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Người bệnh được rút nội khí quản sau 4 giờ, chuyển về phòng điều trị thường vào ngày hậu phẫu thứ 2 và xuất viện vào ngày hậu phẫu thứ 4.

Từ tình trạng thường xuyên hụt hơi khi gắng sức trước phẫu thuật, người bệnh cho biết sức khỏe đã cải thiện rõ rệt sau điều trị.

“Tôi thấy khỏe hơn nhiều, thở được dài hơn và không còn hụt hơi như trước. Sau mổ tôi không đau nhiều, có thể vận động sớm và cũng rất hài lòng với vết mổ nhỏ, thẩm mỹ”, người bệnh chia sẻ.

Theo GS.TS.BS Nguyễn Hoàng Định, Phó Giám đốc BV ĐHYD, việc thực hiện thành công phẫu thuật Bentall nội soi toàn bộ qua hai cổng thao tác tiếp tục mở rộng khả năng ứng dụng phẫu thuật tim nội soi tại bệnh viện.

Đến nay, kỹ thuật nội soi toàn bộ đã được bệnh viện triển khai trong nhiều loại phẫu thuật tim phức tạp như sửa chữa và thay đa van tim, phẫu thuật động mạch chủ, mở rộng đường thoát thất trái.