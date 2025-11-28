Người đàn ông suy thận cấp, tìm nguyên nhân, bác sĩ ngơ ngác: "Người không ai uống thứ này!"

Một người đàn ông ở Vũ Hán (Trung Quốc) khi lướt xem video ngắn đã bị cuốn hút bởi các quảng cáo “nhập khẩu, thuần thiên nhiên, bổ dưỡng mạnh mẽ” mà không đọc kỹ, liền đặt mua sản phẩm. Sau hơn một tháng sử dụng, ông bắt đầu có các triệu chứng như khô miệng, nôn mửa liên tục. Khi nhập viện, các bác sĩ xác định ông bị suy thận cấp tính , nguyên nhân là do loại “thực phẩm bổ sung”.

Ông Qin, 53 tuổi, khi thấy video quảng cáo sản phẩm với nhiều chữ nước ngoài và giới thiệu dài dòng, chỉ lướt sơ qua mà không dịch kỹ thông tin trên bao bì đã quyết định đặt mua. Sau hơn một tháng dùng, ông bắt đầu cảm thấy khô miệng, chán ăn, buồn nôn và nôn mửa liên tục. Nhận thấy sức khỏe bất thường, ông mới đến bệnh viện cùng người thân.

Tại Bệnh viện số 4 Vũ Hán, sau khi thăm khám và làm các xét nghiệm, bác sĩ phát hiện chỉ số creatinine của ông đã gấp đôi bình thường, chứng tỏ đã tiến triển thành suy thận cấp tính . Các bác sĩ chuyên khoa thận đã loại trừ các nguyên nhân thông thường và hỏi kỹ về lối sống, thuốc men, thực phẩm bổ sung gần đây. Khi ông Qin đưa sản phẩm “bổ sung nhập khẩu” cho bác sĩ kiểm tra, sau khi dịch thông tin trên bao bì, các bác sĩ mới phát hiện đây là sản phẩm dinh dưỡng dành cho chó, mèo .

Ngay sau đó, ông Qin được điều trị tích cực với truyền dịch, thuốc chống viêm và các biện pháp hỗ trợ tổng hợp. Sau một tuần, tình trạng thận ổn định, chỉ số creatinine trở lại bình thường, ông đã xuất viện an toàn.

Vì sao thực phẩm dành cho thú cưng lại khiến creatinine ở người tăng vọt ?

Theo bác sĩ Vị Hồng Lan, trưởng khoa Thận, Bệnh viện số 4 Vũ Hán , các sản phẩm dinh dưỡng cho thú cưng được thiết kế theo nhu cầu sinh lý của chó mèo, thường có lượng protein gấp 2-3 lần khuyến nghị hàng ngày cho người trưởng thành , đồng thời bổ sung nhiều xương bột, nội tạng thủy phân, những nguyên liệu giàu photpho và purin . Khi người dùng lâu dài, thận phải làm việc quá sức để lọc protein và chất khoáng. Khi vượt quá khả năng, chỉ số creatinine sẽ tăng nhanh chóng , dẫn đến nguy cơ suy thận cấp.

Bác sĩ Vị Hồng Lan khuyến cáo không tự ý mua và dùng các “thực phẩm bổ sung” hay “thuốc bổ” không rõ nguồn gốc trên mạng . Nếu có nhu cầu, nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ, mua tại các cơ sở uy tín như bệnh viện hoặc nhà thuốc. Khi sử dụng, nếu xuất hiện các triệu chứng như mệt mỏi, giảm lượng nước tiểu, phù chân, buồn nôn, nôn kéo dài, hoặc miệng có mùi amoniac, cần đi khám ngay để tránh nguy hiểm cho thận .

Nguồn và ảnh: Jimu News