Người đàn ông phát hiện tài khoản MB đuôi "88888888" có 10 triệu đồng chuyển vào: Công an vào cuộc xác minh

Công an phường Nhân Hòa, tỉnh Bắc Ninh vừa qua đã tiến hành trao trả tiền cho người chuyển khoản nhầm.

Trước đó, ngày 20/11/2025 Công an phường Nhân Hòa, tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận trình báo của anh Nguyễn Văn Phú (sinh năm 1982, HKTT: Ngư Đại, Nhân Hòa, Bắc Ninh) về việc: Hồi 11h24p, tài khoản ngân hàng MB số 19822288888888 của anh Phú nhận được 10 triệu đồng từ số tài khoản 0376386355 tên Nguyễn Hồng Bắc.

Sau đó, anh Phú xác định có người chuyển nhầm tiền đến tài khoản của mình nên đã đến Cơ quan Công an phường khai báo và giao nộp lại số tiền trên để trả cho chủ sở hữu.

Sau khi tiếp nhận sự việc trên Cơ quan Công an phường tiến hành xác minh xác định số tài khoản 0376386355, ngân hàng MB bank chi nhánh Yên Bái, mang tên Nguyễn Hồng Bắc, sinh (năm 1982, HKTT: Tổ dân phố thôn Thanh Niên, phường Nam Cường, tỉnh Lào Cai).

Cơ quan Công an phường đã tiến hành mời anh Bắc đến Công an phường Nhân Hòa tiến hành trao trả lại số tiền trên. Tại đây, Thiếu tá Nguyễn Văn Quân - Tổ trưởng Tổ Phòng chống tội phạm đã chứng kiến anh Phú trao trả lại số tiền mặt 10 triệu đồng cho anh Bắc và anh Bắc đã nhận đủ số tiền 10 mười triệu đồng.

Sau khi nhận được tiền, anh Nguyễn Hồng Bắc đã gửi lời cảm ơn đến lực lượng chức năng và anh Nguyễn Văn Phú đã giúp anh Bắc lấy lại được số tiền chuyển nhầm.

Sự việc cũng là lời nhắc nhở người dân cần kiểm tra kỹ thông tin khi thực hiện giao dịch trực tuyến, tránh những rủi ro không đáng có. Khi xảy ra sự cố, người dân nên nhanh chóng liên hệ cơ quan chức năng để được hướng dẫn xử lý kịp thời.

