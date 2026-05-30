Người đàn ông phát hiện mắc ung thư hạch, nồng độ chất dẻo trong cơ thể cao ngất ngưởng vì 1 thói quen đi chợ nhiều người Việt mắc phải

Một bệnh nhân nam mắc bệnh u lympho được phát hiện có nồng độ MnBP và MEHP tăng cao đáng kể trong cơ thể sau khi trải qua các xét nghiệm về độc tố môi trường và chất chuyển hóa của chất dẻo. Bác sĩ y học chức năng Liu Boren (Đài Loan, Trung Quốc) đã điều tra thêm và phát hiện ra rằng bệnh nhân có thói quen lâu năm là mua thức ăn nóng cho trực tiếp vào túi nhựa, một thói quen đã kéo dài nhiều năm và là một trường hợp cảnh báo về sức khỏe.

Bác sĩ Liu Boren chỉ ra rằng bản thân nhựa không đáng sợ; điều đáng sợ là việc sử dụng không đúng cách. Đặc biệt khi nhựa tiếp xúc với nhiệt độ cao, dầu mỡ hoặc thực phẩm có tính axit, một số hóa chất trong nhựa có thể dễ dàng bị giải phóng hơn. Một trong những loại đáng lo ngại nhất là chất làm dẻo, được biết đến trong khoa học là phthalate, chẳng hạn như DEHP, DBP và DINP, là những chất làm dẻo phổ biến.

Những chất này có mặt rộng rãi trong cuộc sống hàng ngày, bao gồm túi nhựa, màng bọc thực phẩm, hộp đựng bằng nhựa, vật liệu PVC, bao bì thực phẩm, găng tay nhựa, sản phẩm tạo mùi thơm, và thậm chí cả một số mỹ phẩm.

Nhiều người thắc mắc làm thế nào chất làm dẻo có thể xâm nhập vào cơ thể nếu họ không ăn phải nhựa. Tuy nhiên, chất làm dẻo không bị giữ lại vĩnh viễn trong nhựa; chúng được giải phóng từ từ, đặc biệt là trong môi trường nhiệt độ cao và nhiều chất béo. Do đó, những thói quen như đựng súp nóng trực tiếp trong túi nhựa, đựng thức ăn nóng trong hộp nhựa, hâm nóng thức ăn trong hộp nhựa bằng lò vi sóng và dùng màng bọc thực phẩm tiếp xúc với thức ăn nóng đều có thể làm tăng mức độ tiếp xúc với chất này.

Dù chưa thể kết luận chắc chắn rằng chất hóa dẻo sẽ gây ra ung thư hạch nhưng ngày càng nhiều nghiên cứu cho thấy việc tiếp xúc lâu dài với một số chất hóa dẻo nhất định có thể liên quan đến viêm mãn tính, stress oxy hóa, rối loạn nội tiết và mất cân bằng miễn dịch, và những cơ chế này có liên quan đến môi trường hình thành khối u.

Một số nghiên cứu thậm chí còn quan sát thấy mối tương quan giữa việc tiếp xúc với một số phthalate nhất định và nguy cơ gia tăng các khối u hệ bạch huyết. Ngoài ra, DEHP đã được một số tổ chức quốc tế liệt kê là chất hóa học gây lo ngại về môi trường có khả năng gây ung thư. Mặc dù mối quan hệ nhân quả trực tiếp chưa thể được chứng minh, nhưng sự tích tụ lâu dài nồng độ quá cao trong cơ thể là một dấu hiệu cảnh báo sức khỏe nghiêm trọng.

Bác sĩ nhấn mạnh rằng nhiều bệnh mãn tính không phải do một ngày gây ra. Điều thực sự ảnh hưởng đến sức khỏe thường không phải là một chất độc tác động một lần, mà là những thói quen nhỏ, lặp đi lặp lại. Nhiều người có cuộc sống bận rộn và thường xuyên ăn ngoài, thường mang theo súp nóng, mì, rau chần và các món kho trong cùng một túi nhựa. Một số người thậm chí còn có thói quen uống cà phê nóng dưới nắp cốc nhựa trong thời gian dài hoặc để chai nước nhựa tiếp xúc với nhiệt độ cao trong xe ô tô. Theo thời gian, cơ thể có thể vô tình tích lũy một lượng lớn chất gây rối loạn nội tiết.

Bác sĩ Liu Boren thường nhắc nhở bệnh nhân rằng không cần phải quá lo lắng về nhựa, nhưng điều cần thiết là phải học cách giảm thiểu tiếp xúc. Tránh sử dụng túi nhựa để đựng thức ăn nóng bất cứ khi nào có thể, và thay thế chúng bằng hộp đựng bằng thủy tinh, thép không gỉ hoặc gốm sứ bất cứ khi nào có thể - những vật liệu này thân thiện với môi trường và tốt cho sức khỏe hơn. Ngoài ra, tránh hâm nóng thức ăn trong hộp nhựa bằng lò vi sóng và tuyệt đối không để màng bọc thực phẩm tiếp xúc trực tiếp với thức ăn nóng.

Ăn ít thực phẩm chế biến sẵn, nhiều chất béo và nhiều thực phẩm nguyên chất, tự nhiên, cùng với nhiều chất xơ, trái cây và rau quả, có thể giúp cơ thể chuyển hóa một số độc tố từ môi trường. Ông tin rằng sức khỏe thực sự nằm ở những chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày. Những gì bạn ăn, những gì bạn sử dụng và cách bạn bảo quản thực phẩm có vẻ như là những điều nhỏ nhặt, nhưng những điều nhỏ nhặt này tích lũy theo thời gian và cuối cùng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn.

