Người đàn ông phát hiện mắc 4 loại ung thư cùng lúc khi khám đau họng, bác sĩ thở dài: "Bỏ ngay 3 việc dù thích mấy"

Cánh cửa phòng khám tai mũi họng khép lại, để lại một bầu không khí đặc quánh sự kinh ngạc. Bác sĩ Chen Liang yu (Đài Loan) vừa tiếp nhận một trường hợp lâm sàng mà ngay cả những chuyên gia có vài chục năm kinh nghiệm cũng phải lặng người. Một người đàn ông lớn tuổi bước vào viện chỉ với triệu chứng đau họng dai dẳng, nhưng kết quả tầm soát đã mở ra một sự thật tàn khốc: ông mang trong mình cùng lúc 4 căn bệnh ung thư.

Ảnh minh họa

Điều khiến bác sĩ Chen bàng hoàng nhất chính là lối sống của bệnh nhân. Lời kể của người bệnh cho thấy ông là người rất kỷ luật, lối sống khá lành mạnh. Ông tập thể dục mỗi ngày, đi ngủ sớm và dậy sớm, ăn uống cũng toàn món thanh đạm, không thích dầu mỡ.

Về lý thuyết, đây là hình mẫu của một cơ thể khỏe mạnh. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm lại chỉ ra sự hiện diện đồng thời của ung thư lưỡi, ung thư tuyến giáp, ung thư thận và ung thư đại trực tràng . Sự ngỡ ngàng bao trùm phòng khám khi bệnh nhân không thể tin rằng một người "chăm vận động" như mình lại có thể gục ngã trước sự tấn công tổng lực của tế bào ác tính. " Một bệnh ung thư thì tôi còn hiểu được, nhưng 4 bệnh một lúc thì..." - người đàn ông này chưa nói hết câu nước mặt đã trào ra.

Cảm thấy chắc chắn còn điều gì đó uẩn khúc, bác sĩ Chen bắt đầu hỏi thêm về tiền sử gia đình rồi từng thói quen nhỏ khi sinh hoạt từ người thân thay vì chỉ tin vào lời bệnh nhân. Lúc này, mọi chuyện mới vỡ lẽ.

3 thói quen "tử thần" reo rắc 4 bệnh ung thư cùng lúc

Hóa ra, đúng là nam bệnh nhân này có những thói quen sống lành mạnh nhưng cũng chẳng thiếu những sở thích lâu năm là "đồng phạm" của ung thư. Ông hút thuốc lá từ khi còn trẻ tuổi, nhai hỗn hợp trầu cau với vôi sống như một sở thích, còn thêm ngày nào ăn cơm cũng phải có cốc rượu kề bên dù ăn toàn món luộc hoặc hấp, rang đúng như lời bệnh nhân kể.

Ảnh minh họa

Nhìn ông dần gầy gò, ho liên tục khó dứt trước mặt, bác sĩ Chen chỉ còn biết thở dài: "Phải bỏ ngay 3 thói quen xấu này dù thích đến mấy. Không có bất kỳ bài tập thể dục hay giấc ngủ sớm nào có thể xóa bỏ những tổn thương DNA mà 3 việc đó gây ra cho cơ thể suốt hàng chục năm. Chính chúng là nguyên nhân gây ung thư".

Bác sĩ Chen Liang yu đã phân tích mối liên hệ mật thiết giữa các thói quen này với 4 loại ung thư mà bệnh nhân đang gánh chịu:

- Ung thư lưỡi và khoang miệng: Việc nhai trầu và vôi sống gây ra các kích ứng cơ học và hóa học liên tục lên niêm mạc lưỡi, tạo ra những tổn thương mãn tính không thể chữa lành. Khi kết hợp với rượu và thuốc lá thì các tế bào vùng miệng đột biến nhanh chóng hơn rất nhiều.

- Ung thư thận và đại trực tràng: Rượu và các hóa chất trong khói thuốc lá sau khi đi vào máu sẽ được lọc qua thận và đào thải qua đường tiêu hóa. Sự tiếp xúc lâu dài với nồng độ độc chất cao khiến các tế bào tại 2 cơ quan này bị viêm nhiễm mãn tính, dẫn đến sự hình thành khối u ác tính.

- Ung thư tuyến giáp: Sự rối loạn chuyển hóa do rượu và các gốc tự do từ thuốc lá tạo ra áp lực oxy hóa cực lớn. Từ đó gián tiếp ảnh hưởng đến hệ thống nội tiết và kích hoạt các tế bào ung thư tại tuyến giáp phát triển. Chưa kể, tổng hoà các thói xấu khiến hệ miễn dịch suy yếu, khối u tuyến giáp dễ tấn công hơn.

Ảnh minh họa

Bác sĩ Chen cũng chia sẻ, dù những thói quen này kéo dài nhiều năm nhưng gần đây đi khám đau họng bệnh nhân mới phát hiện ra cùng lúc 4 bệnh ung thư là có 2 nguyên nhân. Thứ nhất, do lúc đó tuổi còn trẻ và hệ miễn dịch mạnh, cộng thêm thói quen lành mạnh bù đắp nên cơ thể vẫn tạm thời chống đỡ. Thứ hai là thật ra từng loại ung thư không mắc cùng thời điểm mà cộng dồn, cũng có nhiều triệu chứng bất thường nhưng bệnh nhân lại bỏ qua, cho là vấn đề tuổi tác nên không đi khám ngay. Phải đến khi cơn đau họng, khó nuốt, mệt mỏi kéo dài liên tục gần 1 tháng thì mới chịu tìm đến bác sĩ, vẫn chủ quan là viêm họng.

May mắn cho bệnh nhân này dù phát hiện cùng lúc 4 bệnh ung thư nhưng đều ở các giai đoạn sớm. Với sự phát triển tiến bộ của y học và hợp tác điều trị của bệnh nhân cũng như người nhà, cả 4 bệnh đều được can thiệp có hiệu quả. Tuy nhiên, chúng vẫn có nguy cơ tái phát và cần theo dõi lâu dài, thay đổi lối sống: quan trọng nhất là từ bỏ 3 thói xấu kể trên.

Nguồn và ảnh: QQ, China Times, ETtoday