Người đàn ông ở Quảng Trị bị súng bắn đinh xuyên thủng ruột non

Hoàng Đinh |

Ngày 19/1, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới cho biết vừa phẫu thuật cấp cứu thành công cho một nam bệnh nhân bị súng bắn đinh bắn xuyên bụng trong lúc làm việc.

Nạn nhân là anh N.Đ.T. (SN 1993, trú xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị). Theo thông tin ban đầu, trong quá trình lao động, do bất cẩn khi sử dụng súng bắn đinh, anh T. không may bị đinh bắn trúng vùng bụng , gây đau dữ dội.

Chiếc đinh được lấy ra từ bụng bệnh nhân.

Ngay sau tai nạn, anh T. được đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba, các bác sĩ xác định chiếc đinh đã xuyên qua thành bụng và găm vào ruột non, tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng ổ bụng và biến chứng nguy hiểm nếu chậm xử trí.

Trước tình huống nguy cấp, ê-kíp y bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành phẫu thuật cấp cứu để lấy dị vật và xử lý tổn thương. Ca mổ diễn ra thuận lợi, bệnh nhân qua cơn nguy kịch, hiện tỉnh táo và đang được theo dõi sau phẫu thuật.

Theo các bác sĩ, đây là trường hợp may mắn khi người bị nạn được đưa đến cơ sở y tế sớm, giúp hạn chế tối đa các biến chứng nặng nề. Nếu chậm trễ, chấn thương xuyên thấu vùng bụng có thể gây hậu quả khó lường , thậm chí đe dọa tính mạng.

