Người đàn ông nuốt cùng lúc 3 bàn chải đánh răng vào bụng

Q.Nhật |

Người đàn ông đã có hành động nuốt cùng lúc 3 bàn chải đánh răng vào bụng và đã được đưa đến bệnh viện nhờ bác sĩ can thiệp.

Ngày 15-4, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết các bác sĩ đã xử trí thành công một trường hợp dị vật đường tiêu hóa hiếm gặp là nuốt 3 bàn chải đánh răng vào đường tiêu hoá.

Người đàn ông nuốt cùng lúc 3 bàn chải đánh răng vào bụng - Ảnh 1.

3 chiếc bàn chải đánh răng bị người đàn ông nuốt vào bụng đã được gắp ra.

Bệnh nhân L.V.B. (29 tuổi; trú tại TP Huế) đang được điều trị tại Khoa Sức khỏe tâm trí thuộc Bệnh viện Trung ương Huế, có tiền sử rối loạn tâm thần, từng sử dụng chất kích thích và có hành vi tự gây hại; hiện duy trì điều trị bằng thuốc hướng thần theo chỉ định chuyên khoa. Trong quá trình theo dõi, người bệnh đã tự nuốt 3 bàn chải đánh răng và được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng nguy cơ cao gặp biến chứng đường tiêu hóa.

Người đàn ông nuốt cùng lúc 3 bàn chải đánh răng vào bụng - Ảnh 2.

Hình ảnh 3 chiếc bàn chải đánh răng trong đường tiêu hoá của bệnh nhân qua hình ảnh nội soi.

Ngay sau khi tiếp nhận, bệnh nhân được chỉ định nội soi can thiệp. Ngày 10-4, đội ngũ ê-kíp đã tiến hành gắp thành công toàn bộ 3 bàn chải đánh răng ra khỏi đường tiêu hóa của bệnh nhân B. thuận lợi, không ghi nhận biến chứng.

Người đàn ông nuốt cùng lúc 3 bàn chải đánh răng vào bụng - Ảnh 3.

Các bác sĩ nội soi gắp các bàn chải đánh răng ra khỏi đường tiêu hoá.

Sau 5 ngày theo dõi, đến nay tình trạng sức khỏe của bệnh nhân này đã ổn định, hồi phục tốt và đang tiếp tục được chăm sóc, điều trị tại bệnh viện.

Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế khuyến nghị tăng cường quan tâm đối với bệnh nhân rối loạn tâm thần, đặc biệt là các trường hợp có nguy cơ tự gây hại. Đồng thời, khẳng định năng lực chuyên môn và khả năng xử trí hiệu quả các ca bệnh phức tạp bằng kỹ thuật nội soi can thiệp, góp phần nâng cao chất lượng điều trị cho người bệnh.

Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

