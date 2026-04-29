Người đàn ông nhồi máu cơ tim khi ân ái, bác sĩ cảnh báo đặc biệt: Say mê mấy có 4 cảm giác phải dừng ngay!

Trong bóng tối của một đêm giông bão, một người đàn ông 50 tuổi được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng khẩn thiết giữa ranh giới sinh tử. Trước đó vài phút, cuộc ân ái nồng cháy tại một khách sạn trên đường Linsen North (Đài Loan, Trung Quốc) đã biến thành thảm kịch khi ông đột nhiên hét lên đau đớn, ôm chặt lồng ngực rồi ngã gục xuống sàn. Sự việc không chỉ là một tai nạn hy hữu mà còn là lời cảnh báo đắt giá về tình trạng "thượng mã phong" do cơn ngưng tim đột ngột ngay trên giường do nhồi máu cơ tim.

6 phút sinh tử và sự thật về cơn nhồi máu cơ tim diện rộng

Theo bác sĩ cấp cứu Weng Zihua (Đài Loan, Trung Quốc), người trực tiếp tham gia giành giật sự sống cho bệnh nhân, người đàn ông này nhập viện trong tình trạng mạch và nhịp thở hoàn toàn biến mất. Đội ngũ y tế đã phải trải qua 6 phút hồi sức tim phổi (CPR) liên tục và thực hiện hai lần sốc điện mới có thể giúp trái tim nạn nhân đập trở lại.

Ảnh minh họa

Kết quả điện tâm đồ (EKG) sau đó xác nhận một sự thật kinh hoàng: bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim diện rộng. Đây là tình trạng các động mạch nuôi tim bị tắc nghẽn hoàn toàn, khiến cơ tim chết dần vì thiếu oxy. Trong dân gian, tình trạng tử vong đột ngột khi đang quan hệ tình dục này này thường được gọi là "hội chứng kiệt sức", xảy ra khi cường độ hoạt động thể chất và cảm xúc tăng quá cao, gây áp lực khủng khiếp lên hệ thống tim mạch vốn đã suy yếu.

Bác sĩ Weng phân tích rằng hoạt động tình dục là một hình thức vận động mạnh, làm tăng cung lượng tim và thúc đẩy tuần hoàn máu nhanh. Với những người có bệnh lý nền, đây chính là thời điểm biến cố phát tác:

- Nhồi máu cơ tim cấp: Việc gắng sức khiến nhịp tim tăng vọt. Nếu các động mạch vành vốn đã bị xơ vữa hoặc tắc nghẽn một phần, tim sẽ không nhận đủ máu tưới. Tình trạng thiếu máu cục bộ diễn ra thần tốc dẫn đến ngưng tim đột ngột như trường hợp người đàn ông 50 tuổi kể trên.

- Cơ chế gây bệnh: Khi hưng phấn cực độ, cơ thể tiết ra một lượng lớn hormone làm co mạch và tăng huyết áp, khiến các mảng xơ vữa trong lòng mạch máu dễ bị nứt vỡ, hình thành cục máu đông gây tắc nghẽn toàn bộ đường nuôi tim.

Cảm giác "sinh tử" cần dừng lại ngay lập tức dù đang ân ái

Bác sĩ cảnh báo cơ thể luôn phát ra những tín hiệu cầu cứu trước khi rơi vào trạng thái ngưng tim hoàn toàn. Nếu đang trong cuộc yêu mà xuất hiện những cảm giác sau, tuyệt đối không được chủ quan "phóng lao theo lao":

1. Cơn đau thắt ngực (Khác biệt hoàn toàn với sự hưng phấn)

Hưng phấn không gây đau. Nếu đột ngột cảm thấy ngực bị bóp nghẹt như có tảng đá đè lên, đặc biệt là cơn đau lan sang cánh tay trái hoặc hàm, đó không phải là cảm xúc, đó là cơ tim đang bị đình trệ dòng máu.

2. Khó thở hụt hơi kịch phát

Khi ân ái, hơi thở có thể gấp gáp nhưng bạn vẫn làm chủ được nhịp thở. Ngược lại, nếu bạn cảm thấy nghẹt thở, không thể hít sâu vào phổi dù đã dừng mọi hoạt động, kèm theo cảm giác lo âu về cái chết, thì đây là dấu hiệu của suy tim cấp hoặc nhồi máu cơ tim.

Ảnh minh họa

3. Vã mồ hôi lạnh và buồn nôn

Mồ hôi do vận động thường nóng và toát ra đều toàn thân. Mồ hôi do nhồi máu cơ tim là mồ hôi lạnh, vã ra như tắm ngay cả khi nhiệt độ phòng đang rất mát, đi kèm với cảm giác buồn nôn và bủn rủn tay chân đột ngột - dấu hiệu của hệ thần kinh giao cảm đang bị kích thích quá mức do tim gặp sự cố.

4. Nhịp tim loạn lạc (Trống ngực kịch phát)

Thay vì nhịp tim nhanh đều đặn do hưng phấn, bạn cảm thấy tim đập hẫng nhịp, loạn nhịp hoặc đập mạnh đến mức gây đau nhói vùng ngực trái.

Lời khuyên để "cuộc yêu" không trở thành bi kịch

Bác sĩ Weng Zihua nhấn mạnh, sự an toàn phải luôn đặt lên hàng đầu để phòng ngừa các biến cố tim mạch tức thì. Để giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim hay đột quỵ trong quá trình ân ái, vừa xấu hổ vừa nguy hiểm tính mạng thì phòng bệnh bao giờ cũng hơn chữa bệnh.

Bạn nên khám sức khỏe định kỳ và bất cứ khi nào có dấu hiệu bất thường. Nếu chưa thể tới bệnh viện ngay, cũng có thể tự kiểm tra bằng cách leo cầu thang. Nếu bạn cảm thấy hụt hơi hoặc tức ngực chỉ sau 2-3 tầng, đó là dấu hiệu hệ tim mạch cần được thăm khám ngay.

Ảnh minh họa

Tuyệt đối không uống quá nhiều rượu trước khi quan hệ. Đặc biệt, không tự ý dùng các loại thuốc cường dương cùng lúc với rượu vì có thể gây biến động huyết áp cực kỳ nguy hiểm. Không làm chuyện ấy trong trạng thái tức giận hay suy nhược cơ thể quá mức.

Đặc biệt, cần nắm được cách xử lý nhanh trong trường hợp này. Nếu đối phương có dấu hiệu ngất xỉu hoặc ngừng thở, cần gọi ngay cấp cứu 115 và tiến hành ép tim ngoài lồng ngực ngay lập tức. Mọi sự chậm trễ vì lo ngại chuyện riêng tư đều có thể tước đi cơ hội sống sót cuối cùng của người bệnh.