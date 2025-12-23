Người đàn ông nhiễm nấm vùng kín vì thói quen nhiều người làm với đồ lót của mình

Nhân vật trong câu chuyện là ông Vương, 60 tuổi, sống tại Trung Quốc. Ông bị nấm chân đã hơn 10 năm. Để tiết kiệm nước và điện, ông có thói quen cho tất và quần lót giặt chung trong máy.

Không ngờ sau một thời gian, vùng bẹn và mặt trong đùi của ông xuất hiện những mảng ban đỏ lan rộng, vừa đau vừa ngứa, trông rất đáng sợ. Khi đến bệnh viện thăm khám, bác sĩ chẩn đoán ông mắc nấm bẹn. Nguyên nhân nhiều khả năng là nấm gây bệnh ở bàn chân đã theo quần áo giặt chung lây sang vùng kín. Do ông có tiền sử đái tháo đường, sức đề kháng suy giảm nên tình trạng nhiễm trùng trở nên nghiêm trọng hơn.

Theo bác sĩ, đây không phải trường hợp cá biệt. Trên thực tế, không ít bệnh nhân vì “ngại phân loại đồ” mà giặt chung tất và đồ lót, vô tình mang nấm từ chân sang vùng sinh dục, thậm chí lan lên mặt hoặc lưng.

Tất và quần lót, thứ nào “bẩn” hơn và nguy hiểm hơn?

Nhiều người vẫn mặc định rằng tất thì hôi bẩn, còn quần lót trông có vẻ sạch sẽ hơn. Nhưng xét về mặt vi sinh, cả hai đều là “ổ chứa” vi khuẩn và nấm theo những cách khác nhau.

Với tất, đặc biệt là người bị nấm chân, trên vải có thể tồn tại rất nhiều bào tử nấm. Ngay cả khi không mắc nấm, bàn chân mỗi ngày tiết nhiều mồ hôi, kèm theo tế bào da bong tróc, tạo môi trường lý tưởng cho vi khuẩn và nấm phát triển. Sau khi vận động, đôi tất ẩm và bí chẳng khác nào “bữa tiệc” của vi sinh vật.

Quần lót nhìn bề ngoài có vẻ sạch, nhưng thực tế thành phần “bám” trên đó lại vô cùng phức tạp. Quần lót đã mặc thường mang theo vi khuẩn và dịch tiết từ vùng kín, kèm theo dấu vết nước tiểu và phân. Một số nghiên cứu cho thấy, trung bình một chiếc quần lót bẩn có thể chứa khoảng 0,1 gram phân. Trong các chất thải này không chỉ có nước và cặn thức ăn chưa tiêu hóa, mà còn có tế bào biểu mô ruột bong ra cùng nhiều loại vi sinh vật, phổ biến như vi khuẩn Escherichia coli, thậm chí có thể có virus viêm gan A, virus rota hoặc trứng ký sinh trùng.

Có thể giặt chung không? Bác sĩ nhấn mạnh 3 điều bắt buộc phải nhớ

Giặt chung không phải lúc nào cũng bị cấm tuyệt đối, nhưng chỉ an toàn khi đáp ứng đủ điều kiện. Trước hết, trong gia đình không được có người mắc các bệnh da liễu lây nhiễm như nấm chân, nấm móng, nấm bẹn hay nấm thân mình. Nếu có, quần áo của người bệnh cần được giặt riêng hoàn toàn, nếu không nguy cơ lây nhiễm cho các thành viên khác sẽ tăng lên gấp nhiều lần.

Thứ hai, máy giặt cần được vệ sinh định kỳ. Tốt nhất nên làm sạch lồng giặt thường xuyên hoặc nhờ dịch vụ chuyên nghiệp tháo máy vệ sinh sâu, tránh để vi khuẩn và nấm mốc tích tụ lâu ngày.

Cuối cùng, khi giặt chung, có thể sử dụng dung dịch khử khuẩn an toàn cho vải. Sau khi giặt, quần áo cần được phơi khô càng sớm càng tốt. Ánh nắng mặt trời với tia cực tím là “chất khử trùng” tự nhiên rất hiệu quả. Trong những ngày mưa ẩm, nên dùng máy sấy để tránh tình trạng ẩm ướt kéo dài, bởi đây là điều kiện lý tưởng để vi khuẩn và nấm sinh sôi.

Tiện lợi là cần thiết, nhưng với đồ lót và tất, chỉ một chút chủ quan cũng có thể phải trả giá bằng sức khỏe.

Nguồn và ảnh: QQ