Người đàn ông ngậm ngùi cắt bỏ 1 cơ quan quan trọng dù KHÔNG đau, KHÔNG ngứa, bác sĩ: 90% khối u ở đó là ác tính!

Hơn 2 tháng trước, ông Lương (50 tuổi, sống tại Chiết Giang - Trung Quốc) vô tình phát hiện có máu trong nước tiểu khi đang đi vệ sinh. Ông giật mình, nhưng rồi lại quên ngay vì quá bận rộn với những cuộc điện thoại, dự án xây dựng mới đang vào giai đoạn nước rút. Ông không hay, đó chính là tín hiệu cho thấy mình có khối u ác tính trong bàng quang. Chỉ đơn giản nghĩ nhịn tiểu hơi lâu nên vậy.

Thời gian sau đó, thỉnh thoảng ông lại bất giác nhìn xuống nước tiểu của mình. Nó có lẫn máu, sau đó chuyển từ màu hồng nhạt sang đậm rồi sang đỏ, pha chút màu nâu. Quá bận rộn với công việc lại chủ quan vì không đau cũng chẳng ngứa, phải đến khi nước tiểu có màu nâu đỏ đậm như trà để lâu, ông Lương mới chịu gặp bác sĩ.

Ảnh minh họa

Đó là khi dự án xây dựng mà ông làm chủ thầu đã kết thúc tốt đẹp, ông tiện đường chở người quen tới Bệnh viện Đại học Chiết Giang số 1 - chi nhánh Dư Hàng (Chiết Giang, Trung Quốc). Thật không ngờ, kết quả chẩn đoán cuối cùng là ông mắc ung thư bàng quang giai đoạn 2. Phải cắt bỏ toàn bộ bàng quang, thậm chí là tuyến tiền liệt và túi tinh nếu cần. Ông Lương vừa hoảng hốt vừa tức giận, làm loạn trong bệnh viện nói mình không đau cũng không ngứa, không thể mắc ung thư.

Bác sĩ điều trị nhấn mạnh, khối u ở bàng quang không quá phổ biến nhưng hơn 90% là ác tính. Ung thư thường không gây đau ở giai đoạn đầu, nên nhiều bệnh nhân chủ quan. Một khi khối u đã xâm lấn sâu, tiên lượng giảm nhanh. Ở giai đoạn sớm, tỷ lệ sống 5 năm có thể đạt trên 90%. Nhưng khi khối u lan ra lớp cơ, con số này giảm xuống 60%. Nếu di căn xa, tỷ lệ sống 5 năm chỉ còn khoảng 5%.

Với trường hợp của ông Lương, tế bào ung thư đã ăn sâu vào lớp cơ bàng quang và tiên lượng sẽ di căn nhanh. Cuối cùng, ông Lương phải ngậm ngùi chấp nhận sự thật, tiến hành phẫu thuật cắt bàng quang toàn phần bằng robot, bảo tồn cân chậu và tạo bàng quang mới từ đoạn hồi tràng. Sau mổ, tuy khó khăn bước đầu trong kiểm soát tiểu tiện nhưng ông Lương vui mừng vì vẫn giữ được chức năng sinh lý. Tuy nhiên, bác sĩ nhấn mạnh không phải ai cũng áp dụng được phương pháp này, quan trọng nhất vẫn là phát hiện sớm.

7 dấu hiệu cảnh báo ung thư bàng quang cực kỳ quan trọng

Bàng quang là “kho chứa nước tiểu” của cơ thể, tiếp xúc hàng ngày với chất thải có thể chứa độc tố. Khi tế bào lót bàng quang bị kích thích lâu ngày, chúng dễ biến đổi thành khối u. Phát hiện sớm giúp bảo tồn cơ quan, tránh biến chứng nặng.

Bác sĩ điều trị của ông Lương cảnh báo, nguy cơ ung thư bàng quang tăng mạnh ở một số nhóm người. Nhất là người hút thuốc (cao gấp 2-6 lần bình thường), sau đó đến người tiếp xúc lâu dài với hóa chất độc hại (như sơn, cao su…), người mắc các bệnh nhiễm trùng đường tiểu mạn tính, người dùng một số thuốc lâu dài, người hay uống rượu. Yếu tố tuổi tác (sau 50), giới tính (nam nhiều hơn nữ) và di truyền cũng cần được lưu ý.

Nhân ca bệnh của ông Lương, vị bác sĩ này cũng một lần nữa nhắc lại 7 triệu chứng ung thư bàng quang tiêu biểu để mọi người chú ý như:

- Tiểu ra máu: không đau, máu có thể xuất hiện thoáng qua rồi biến mất, dễ bị bỏ qua.

Ảnh minh họa

- Tiểu nhiều lần, tiểu gấp: cảm giác buồn tiểu liên tục nhưng lượng nước tiểu ít.

- Tiểu buốt, tiểu rắt: thường do khối u kích thích thành bàng quang.

- Đau vùng hạ vị hoặc bụng dưới: âm ỉ hoặc dữ dội tùy giai đoạn bệnh.

- Nhiễm trùng đường tiểu tái phát: điều trị không dứt điểm.

- Tiểu khó hoặc dòng tiểu yếu: khi khối u chèn ép đường thoát nước tiểu.

- Sụt cân, mệt mỏi không rõ nguyên nhân: dấu hiệu chung của nhiều bệnh ung thư.

Đặc biệt, bác sĩ khuyến nghị chỉ cần xuất hiện tiểu máu 1 lần cũng nên đến bệnh viện kiểm tra ngay bằng siêu âm, xét nghiệm nước tiểu hoặc nội soi bàng quang. Ung thư bàng quang không chờ bạn “rảnh” mới tiến triển và khi đã xâm lấn, mọi biện pháp điều trị đều trở nên nặng nề hơn nhiều.