Người đàn ông mắc suy thận dù chăm tập thể dục, vợ bất lực: “Tôi khuyên mãi mà ông ấy vẫn làm việc này hơn 20 lần/tuần”

“Bác sĩ, bình thường ông ấy rất khỏe mạnh, sao lại đột nhiên bị suy thận được?”

Bên ngoài phòng khám, một người phụ nữ cố nén nước mắt, giọng run run khi nhắc đến chồng mình là ông Vương (57 tuổi, Trung Quốc). Trước đó, ông vẫn sinh hoạt bình thường, tập thể dục khá thường xuyên, sức khỏe gần như không có bất thường đáng kể. Thế nhưng chỉ trong thời gian ngắn, ông bất ngờ nhập viện trong tình trạng suy thận cấp.

Khi khai thác bệnh sử, các bác sĩ phát hiện một thói quen kéo dài hơn 10 năm của ông Vương: nghiện nước ngọt có ga. Trung bình mỗi ngày ông uống ít nhất 3 chai, tương đương hơn 20 chai mỗi tuần.

Theo bác sĩ điều trị, việc tiêu thụ lượng lớn đồ uống có đường trong thời gian dài là yếu tố liên quan trực tiếp đến tình trạng tổn thương thận của bệnh nhân.

Câu chuyện của ông Vương cũng là lời cảnh báo về một thói quen tưởng vô hại nhưng đang ngày càng phổ biến ở nhiều người trẻ lẫn trung niên hiện nay.

Đồ uống có đường gây hại cho thận như thế nào?

Thận đóng vai trò như “bộ lọc” của cơ thể, giúp đào thải chất cặn bã, duy trì cân bằng nước, điện giải và huyết áp. Tuy nhiên, việc nạp quá nhiều đồ uống có đường trong thời gian dài có thể khiến cơ quan này bị quá tải.

Nước ngọt có ga thường chứa lượng lớn đường fructose và glucose. Khi vào cơ thể, các loại đường này làm tăng nhanh đường huyết, kích thích tụy tiết insulin liên tục.

Nếu kéo dài, cơ thể dễ rơi vào tình trạng kháng insulin, tăng cân, rối loạn chuyển hóa và ảnh hưởng đến hệ mạch máu nuôi thận. Điều này làm suy giảm khả năng lọc máu của thận, từ đó làm tăng nguy cơ bệnh thận mạn.

Nhiều nghiên cứu cho thấy người thường xuyên tiêu thụ đồ uống có đường có nguy cơ mắc bệnh thận mạn tính cao hơn đáng kể so với nhóm ít sử dụng.

Ngoài đường, nhiều loại nước ngọt còn chứa phosphate - chất được dùng để tăng hương vị và kéo dài thời gian bảo quản. Việc hấp thụ phosphate quá mức trong thời gian dài có thể phá vỡ cân bằng canxi - phosphate trong cơ thể, làm tăng nguy cơ sỏi thận, mất xương và loãng xương.

Theo khuyến nghị dinh dưỡng, người trưởng thành không nên tiêu thụ quá nhiều phosphate mỗi ngày. Trong khi đó, một chai nước ngọt có ga 500ml đã chứa lượng phosphate đáng kể. Nếu uống hàng chục chai mỗi tuần, tổng lượng phosphate nạp vào cơ thể sẽ vượt xa ngưỡng an toàn.

Không chỉ hại thận, nghiện nước ngọt còn kéo theo hàng loạt bệnh lý

Các chuyên gia cảnh báo rằng đồ uống có đường không chỉ ảnh hưởng đến thận mà còn liên quan đến nhiều bệnh mạn tính nguy hiểm.

Tăng nguy cơ béo phì và tiểu đường

Một chai nước ngọt có ga 500ml có thể chứa khoảng 50g đường cùng lượng calo tương đối cao. Việc uống nhiều mỗi ngày khiến cơ thể hấp thụ lượng đường khổng lồ mỗi năm.

Phần đường dư thừa sẽ chuyển hóa thành mỡ tích tụ, làm tăng nguy cơ béo phì, gan nhiễm mỡ và đái tháo đường tuýp 2.

Gia tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch

Tiêu thụ nhiều nước ngọt có thể gây rối loạn mỡ máu, thúc đẩy xơ vữa động mạch và làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ.

Ảnh hưởng đến sức khỏe xương

Hàm lượng phosphate cao trong nước ngọt có thể cản trở hấp thu canxi, khiến mật độ xương suy giảm, đặc biệt nguy hiểm với người trung niên và cao tuổi.

Những dấu hiệu cảnh báo thận đang “cầu cứu”

Các bác sĩ cho biết tổn thương thận thường tiến triển âm thầm. Nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi chức năng thận đã suy giảm nghiêm trọng. Một số dấu hiệu cảnh báo thường gặp gồm:

Nước tiểu bất thường

Nước tiểu sẫm màu, nhiều bọt kéo dài, tiểu ít hoặc tiểu đêm nhiều có thể là dấu hiệu cho thấy chức năng lọc của thận đang gặp vấn đề.

Mệt mỏi, phù chân tay

Khi thận hoạt động kém, chất thải và dịch dư thừa tích tụ trong cơ thể có thể gây mệt mỏi kéo dài, phù ở chân, mắt cá hoặc quanh mắt.

Huyết áp tăng cao

Thận có vai trò quan trọng trong điều hòa huyết áp. Tổn thương thận kéo dài có thể dẫn đến tăng huyết áp, đồng thời huyết áp cao lại tiếp tục làm thận suy yếu hơn, tạo thành vòng xoắn bệnh lý nguy hiểm.

Nếu xuất hiện các dấu hiệu trên, người bệnh nên đi khám sớm để được kiểm tra chức năng thận và xét nghiệm nước tiểu.

Làm gì để bảo vệ thận?

Theo các chuyên gia y khoa, để giảm nguy cơ tổn thương thận, điều quan trọng nhất là thay đổi thói quen sinh hoạt và chế độ ăn uống.

Người trưởng thành nên uống khoảng 1,5 - 2 lít nước mỗi ngày tùy thể trạng và mức độ vận động. Nước lọc vẫn là lựa chọn tốt nhất cho cơ thể. Nếu cảm thấy khó uống nước lọc, có thể thêm vài lát chanh, bạc hà hoặc trái cây ít đường để tạo vị.

Nên giảm dần tần suất sử dụng nước ngọt, trà sữa, nước tăng lực… Nếu sử dụng, cần kiểm soát lượng tiêu thụ thay vì uống hàng ngày. Đồng thời, cần giảm thực phẩm nhiều muối, nhiều đường; tăng cường rau xanh, trái cây và thực phẩm giàu vitamin giúp hỗ trợ hoạt động của thận.

Ngủ đủ giấc, tránh thức khuya kéo dài, tập thể dục đều đặn và khám sức khỏe định kỳ là những yếu tố quan trọng giúp bảo vệ chức năng thận. Đặc biệt, người trên 40 tuổi nên kiểm tra chức năng thận và xét nghiệm nước tiểu định kỳ để phát hiện sớm các bất thường.

Theo Toutiao