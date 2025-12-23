Người đàn ông lở loét vùng ngực vì… ung thư vú

Ngày 23/12, BS Cổ Đăng Khương, khoa Ung bướu Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, TPHCM cho biết, tại đây vừa tiếp nhận điều trị một trường hợp ung thư vú ở nam giới – căn bệnh phổ biến ở phụ nữ nhưng thực tế nam giới vẫn có nguy cơ mắc, dù tỷ lệ thấp.

Bệnh nhân là ông N.V. P. (66 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) nhập viện trong tình trạng vùng ngực bên phải bị lở loét, chảy dịch mủ, bốc mùi hôi nồng nặc.

Theo bệnh sử, khoảng 2 năm trước, ông P. phát hiện một khối u nhỏ ở vùng vú phải, khối u không đau, không gây khó chịu nên ông cho rằng đây chỉ là biểu hiện lành tính và không đi khám. Nghe theo lời của người quen, bệnh nhân tìm đến một thầy lang trong vùng để đắp lá thuốc nam với hy vọng khối u sẽ tự tiêu.

Người đàn ông mắc ung thư vú đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á

Tuy nhiên, sau gần một năm đắp lá thuốc, khối u chẳng những không nhỏ lại mà ngày càng phát triển lớn, căng phồng, sau đó vỡ ra gây lở loét, nhiễm trùng. Khi tổn thương ngày càng nặng, gia đình mới đưa ông P. vào bệnh viện thăm khám.

BS Khương cho biết, thời điểm nhập viện, khối u vùng vú bên phải của người bệnh có kích thước khoảng 6x8 cm, xâm nhiễm rộng, gây lở loét toàn bộ vùng da ngực bên phải. Khối u dính vào cơ ngực lớn, rỉ dịch mủ và máu, kèm mùi hôi tanh. Kết quả thăm khám và cận lâm sàng cho thấy ông P. mắc ung thư vú ở giai đoạn muộn (T4B), khối u đã xâm lấn vào thành ngực, đồng thời có nhiều hạch dính chùm ở nách bên phải. Đây là giai đoạn ung thư vú tiến triển nặng, việc điều trị gặp nhiều khó khăn.

Trước tình trạng nguy hiểm của người bệnh, các bác sĩ khoa Ung bướu đã hội chẩn và quyết định thực hiện phương pháp điều trị hóa trị tân bổ trợ trước phẫu thuật nhằm thu nhỏ khối u, kiểm soát xâm lấn và cải thiện khả năng can thiệp ngoại khoa.

Sau khi được xử trí ổ nhiễm trùng, người bệnh đã được thực hiện hai chu kỳ hóa trị. Kết quả ghi nhận bệnh nhân đáp ứng tương đối tốt, kích thước khối u teo nhỏ, mức độ xâm lấn cơ ngực giảm khoảng 50% so với thời điểm nhập viện.

Theo dự kiến của các bác sĩ, bệnh nhân sẽ trải qua 6 chu kỳ hóa trị tân hỗ trợ. Sau mỗi ba chu kỳ, bác sĩ sẽ đánh giá lại mức độ đáp ứng. Khi khối u đủ điều kiện, phẫu thuật sẽ được xem xét nhằm loại bỏ tổn thương và hạn chế nguy cơ ung thư lan rộng.

Theo thống kê của Globocan năm 2022, ung thư vú là một trong những bệnh ung thư có tỷ lệ mắc và tử vong cao hàng đầu ở nữ giới. Ở nam giới, ung thư vú chiếm khoảng 1% tổng số ca, song phần lớn đều phát hiện ở giai đoạn muộn do tâm lý chủ quan nên nam giới ít nghĩ rằng mình có thể mắc bệnh.