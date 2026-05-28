Người đàn ông Lào sang Việt Nam cầu cứu vì biến chứng tiêm chất lạ: “Cảm ơn bác sĩ đã cứu vãn cả cuộc đời tôi”

L.A (41 tuổi, sống tại miền Bắc nước Lào) từng đến 1 phòng khám tư bên Lào để làm thủ thuật tăng kích cỡ dương vật. Sau 3 tháng, vùng tiêm bắt đầu có hiện tượng sưng mủ, có điểm chấm trắng hoại tử, ấn vào chỗ mềm, chỗ cứng, phía trên là ổ áp xe, phía dưới thì toàn mủ, ăn sâu vào phía xương mu.

Ngoài ra, L.A còn có hiện tượng sưng, đau buốt dương vật, sốt xuất hiện thành từng đợt. Bệnh nhân tự ý mua thuốc kháng sinh, giảm viêm chống phù nề để uống. Tình trạng kéo dài liên tiếp 3-4 tháng không có dấu hiệu khỏi. Lo lắng trước tình trạng ngày càng nặng, L.A lên mạng tìm kiếm thông tin điều trị. Qua một kênh you tube có phụ đề tiếng Lào, L.A liên hệ với ThS.BS Nguyễn Văn Đức (Khoa Phẫu thuật Tiết niệu - Nam học, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn) để xin tư vấn. Cuộc trao đổi giữa hai bên được hỗ trợ thông qua ChatGPT phiên dịch.

Sức khoẻ ổn định dần sau 3 lần phẫu thuật

Vượt qua hàng ngàn km xa xôi, L.A cũng gặp được BS Đức. Tiếp nhận trường hợp, BS Đức nhận thấy, nguyên nhân do cơ thể và chất tiêm vào tạo phản ứng viêm lan toả, tổn thương lan rộng sang các vị trí khác. Khi ăn Tết Lào xong, BS Đức đã nhắn bệnh nhân bay sang đây hoặc bác sĩ qua đó để chích chữa cho khỏi bệnh. L.A quyết định quay lại Việt Nam gặp BS Đức để được chữa bệnh.

BS Đức đang phẫu thuật cho bệnh nhân.

Khi thăm khám, BS Đức phát hiện toàn bộ dương vật sưng rất to, kích cỡ tương đương chai nước lavie, phù nề, có nhiều chấm trắng hoại tử phía trong, khi sờ vào cứ lõm bõm do phía trong có dịch. Tổ chức xơ ngoài ăn sâu vào thân dương vật còn khiến mất chức năng cương cứng, không thể quan hệ tình dục bình thường được. Chất tiêm đó sau khi giải phẫu bệnh ra là silicon. Theo quy định ở Việt Nam cũng như trên thế giới, tiêm silicon vào thân dương vật đã bị cấm từ lâu.

“Bệnh nhân bị hoại tử toàn bộ dương vật, không chỉ ở ngoài da mà bị ăn vào trong thân và nhiễm trùng toàn thân. Nếu không can thiệp nhanh chóng thì sẽ bị nhiễm trùng huyết, nguy cơ tử vong rất cao”, BS Đức nói.

Hình ảnh chất lạ sau khi được nạo vét từ dương vật.

Ca phẫu thuật lần đầu tiên diễn ra trong 5 tiếng. Điều hòa bật 16 độ. Còn BS Đức, mồ hôi ướt khắp người vì căng thẳng trước một ca mổ hiếm. 3 lần phẫu thuật diễn ra chỉ trong 1 tháng. Lần đầu để mở vết thương, dẫn hết mủ ra ngoài. Lần 2 cắt lọc loại bỏ ổ hoại tử, lần 3 ổn định mới khâu lại được.

Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân ổn định, vết thương liền. Tuy nhiên, khả năng quan hệ tình dục bình thường là không thể. “Sau này, bệnh nhân có thể phải tạo hình dương vật bằng mỡ và da của chính mình”, BS Đức cho hay.

Đây là một ca bệnh hiếm. Trong hơn chục năm hành nghề, cầm dao mổ hàng chục nghìn bệnh nhân, BS Đức nói đây là ca bệnh đầu tiên mình gặp. Trên thế giới hiện ghi nhận hơn 100 trường hợp như vậy.

Rào cản ngôn ngữ không làm bác sĩ nao núng trước tình trạng bệnh nhân nước ngoài phải gánh chịu

Chia sẻ thêm về ca bệnh, BS Đức cho biết, bệnh nhân người Lào không biết tiếng Việt cũng không rành tiếng Anh. Ban đầu, người liên hệ là người quen của bệnh nhân L.A ở Việt Nam. Thời gian đầu, người này hỗ trợ bệnh nhân và bác sĩ trong giao tiếp, sau đó thì cả hai phải dùng google dịch, chat GPT để trao đổi. “Bất đồng ngôn ngữ nhưng cả hai đã rất cố gắng và rồi cũng hiểu ý nhau để có được kết quả ngày hôm nay”, BS Đức nói.

Nếu chữa bệnh tại Lào, bệnh nhân sẽ mất đến gần 400 triệu đồng. Nhưng sang Việt Nam, L.A chỉ mất hơn 100 triệu cho tất cả chi phí phẫu thuật. BS Đức nói, điều này là do nước ta gặp nhiều trường hợp như thế nên kinh nghiệm điều trị, tay nghề dày dặn, không thua kém bất cứ nước nào trên thế giới.

BS Đức chụp ảnh kỷ niệm cùng bệnh nhân.

“Sau mỗi lần phẫu thuật, anh ấy đều rất cảm kích, viết thư cảm ơn. Bản thân bác sĩ cũng rất thương họ, nước mình và nước Lào cũng là 2 nước anh em nên càng thương hơn”, BS Đức chia sẻ. Cho đến bây giờ, anh vẫn ghi nhớ như in câu nói của bệnh nhân: “Cảm ơn bác sĩ đã cứu giúp em, cứu vãn cả cuộc đời em”. BS Đức nghe xong, xúc động vô cùng. “Sau này, có dịp, tôi sẵn sàng mời giáo sư đầu ngành bên châu Âu sang trao đổi, cứu giúp bệnh nhân lần nữa, để kết quả trọn vẹn”.

Từ trường hợp này, BS Đức cũng muốn gửi lời khuyên đến tất cả mọi người: Khi quý ông quyết định nâng cấp "cậu nhỏ", hãy tìm hiểu chất đó là gì, có an toàn không, có được cấp phép không? Trong trường hợp xấu nhất có ảnh hưởng đến chức năng tình dục của mình hay không? Cơ sở, bác sĩ có được phép hoạt động, hành nghề hay không?... Dù làm bất cứ điều gì hãy nghĩ đến sức khỏe, sự an toàn tính mạng của mình đầu tiên nhé!