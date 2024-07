Người đàn ông hôn mê suốt 8 ngày, suýt chết, bạn gái không qua khỏi vì món ăn tươi ngon nhiều người thích

Theo tờ New York Post, YouTuber Billy LeBlanc, 44 tuổi, người Mỹ chuyên làm nội dung về phong cách sống, đã thông báo tin buồn rằng bạn gái của anh, Natalie Clark, không may đã qua đời. Anh tiết lộ, sau khi ăn hàu với Natalie vào đầu tháng 7, anh lập tức cảm thấy không khỏe và phải nhập viện 12 ngày, trong đó 8 ngày anh được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt do hôn mê. Billy kể rằng cả hai vô tình bị nhiễm Vibrio Vulnificus do ăn hàu. Khi tỉnh dậy sau cơn hôn mê, anh mới được biết Natalie đã qua đời sau khi hồi sức không thành công, và anh cũng hôn mê nhiều ngày và suýt chết.

Billy LeBlanc cuối cùng đã trở lại khỏe mạnh sau 12 ngày nhập viện nhưng bạn gái anh thì không may mắn như thế (Ảnh: TODAY.com)

Vibrio vulnificus là gì?

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), đây là loài vi khuẩn có thể gây ra căn bệnh nghiêm trọng gọi là bệnh vibriosis.

Vi khuẩn "ăn thịt" này sống trong nước biển ấm. Mọi người có thể bị nhiễm bệnh nếu họ để vết thương hở tiếp xúc với nước bị ô nhiễm hoặc ăn hải sản sống hoặc nấu chưa chín, đặc biệt là hàu, theo TODAY.com đưa tin trước đó.

Theo ước tính của CDC, trong số 80.000 trường hợp mắc bệnh vibriosis được báo cáo mỗi năm tại Hoa Kỳ, có khoảng 65% là do ăn thực phẩm bị nhiễm khuẩn.

Cơ quan này cảnh báo rằng cứ 5 người mắc bệnh này thì có khoảng 1 người tử vong, "đôi khi chỉ trong vòng một hoặc hai ngày sau khi phát bệnh".

Những người khác có thể cần được chăm sóc đặc biệt hoặc cắt cụt chi.

Triệu chứng của nhiễm trùng vibrio vulnificus là gì?

Các dấu hiệu cảnh báo bao gồm:

- Tiêu chảy.

- Co thắt dạ dày.

- Buồn nôn.

- Nôn mửa.

- Sốt.

- Ớn lạnh.

Cách phòng ngừa nhiễm trùng vibrio vulnificus

CDC có những lời khuyên sau:

- Không ăn hàu hoặc hải sản sống hoặc nấu chưa chín.

- Rửa tay bằng xà phòng và nước sau khi tiếp xúc với động vật có vỏ sống.

- Không bơi hoặc lội trong nước mặn hoặc nước lợ nếu bạn có vết thương hở.

- Rửa vết thương và vết cắt bằng xà phòng và nước sạch sau khi tiếp xúc với nước ven biển hoặc hải sản sống.

24h là thời gian vàng trị liệu nhiễm trùng vibrio vulnificus Szeto King-ho, chuyên gia về y học cấp cứu ở Hồng Kông (Trung Quốc), từng nói trong một cuộc phỏng vấn rằng Vibrio vulnificus là một loại vi khuẩn ăn thịt và là loại vi khuẩn thường sống ở vùng nước biển ấm áp, rất phổ biến ở châu Á vào mùa hè. Nếu bạn vô tình bị hàu, cá và các loại hải sản khác đâm vào lớp hạ bì khi xử lý hải sản hoặc vui chơi ở biển, bạn có thể bị nhiễm vi khuẩn này. Khi nhiễm vi khuẩn Vibrio vulnificus, bệnh nhân có thể có triệu chứng bong gân, phân rã cơ. Vi khuẩn này thậm chí có thể gây nhiễm trùng huyết sau khi xâm nhập vào máu nên các bác sĩ thường phải chạy đua với thời gian. Loại kháng sinh mạnh nhất có thể được sử dụng để điều trị nhiễm trùng trong vài giờ đầu tiên; nếu không thể khử trùng trong vòng 24 giờ, có thể cần phải cắt cụt chi để cứu sống.

Nguồn và ảnh: TODAY.com, TOPick