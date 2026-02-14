Người đàn ông hết gan nhiễm mỡ sau 2 tháng nhờ ăn 1 loại rau? Bác sĩ tiết lộ 5 lợi ích, giảm nguy cơ tim mạch tới 40%

Một trường hợp tại Đài Loan, Trung Quốc được bác sĩ chuyên khoa gan mật tiêu hóa Tiêu Đôn Nhân chia sẻ trên chương trình “Sống khỏe mỗi ngày” đã thu hút sự chú ý. Bệnh nhân là nam kỹ sư điện tử 40 tuổi, cao 1,7m, nặng 85kg, chỉ số BMI 29, thuộc nhóm béo phì độ I. Kết quả xét nghiệm máu và siêu âm bụng cho thấy anh mắc gan nhiễm mỡ mức độ trung bình, men gan GPT tức alanine aminotransferase tăng lên 100U/L, trong khi ngưỡng bình thường dưới 40U/L.

Ban đầu, bác sĩ khuyên bệnh nhân ăn yến mạch kết hợp trứng kho, rong biển và rau xanh. Tuy nhiên vì cảm thấy thực đơn đơn điệu, anh được gợi ý chuyển sang ăn dưa leo thường xuyên trong khẩu phần hằng ngày. Sau 2 tháng, bệnh nhân giảm khoảng 10kg, men gan giảm về 30U/L và tình trạng gan nhiễm mỡ cải thiện rõ rệt.

Vì sao lại là dưa leo?

Theo bác sĩ, dưa leo chứa hợp chất gọi là axit propanedioic, được cho là có khả năng ức chế quá trình chuyển hóa carbohydrate tức chất bột đường thành chất béo, từ đó hạn chế tích tụ mỡ trong cơ thể. Bên cạnh đó, dưa leo có hàm lượng nước rất cao, khoảng 96,1% trong mỗi 100 gram, nhưng chỉ cung cấp khoảng 13 kcal, phù hợp với người cần kiểm soát cân nặng.

Không chỉ hỗ trợ giảm mỡ gan thông qua giảm cân, dưa leo còn được ghi nhận có nhiều lợi ích khác.

Thứ nhất là hỗ trợ kiểm soát huyết áp. Mỗi 100 gram dưa leo chứa khoảng 147mg kali, giúp cơ thể đào thải bớt natri dư thừa, từ đó giảm áp lực lên hệ tim mạch.

Thứ hai là tác dụng lợi tiểu, thanh nhiệt theo quan điểm Đông y. Dưa leo có tính mát, hỗ trợ giảm tình trạng “nhiệt” và phù nhẹ, góp phần cải thiện cảm giác nặng nề do ứ nước.

Thứ ba là liên quan đến phòng ngừa ung thư vú và bệnh tim mạch. Dưa leo chứa cucurbitacin và lignan. Một số nghiên cứu cho thấy phụ nữ có lượng lignan cao trong khẩu phần ăn có thể giảm khoảng 14% nguy cơ ung thư vú. Đồng thời, nguy cơ bệnh tim mạch được ghi nhận giảm khoảng 40% ở nhóm có chế độ ăn giàu hợp chất thực vật này.

Thứ tư là lợi ích cho da. Dưa leo chứa vitamin C, vitamin E và enzyme tự nhiên, có thể hỗ trợ hạn chế tăng sắc tố, làm dịu da cháy nắng và giảm bọng mắt khi dùng ngoài da.

Thứ năm là cải thiện táo bón. Nhờ chứa chất xơ hòa tan như pectin, dưa leo giúp kích thích nhu động ruột, làm mềm phân và hỗ trợ đại tiện.

Gợi ý món dưa leo đơn giản, dễ áp dụng

Một món phổ biến là dưa leo trộn đập dập, có thể hoàn thành trong khoảng 10 phút. Trước khi chế biến, nên rửa kỹ và có thể trụng nhanh qua nước sôi để giảm nguy cơ tồn dư thuốc bảo vệ thực vật hoặc vi khuẩn, sau đó ngâm nước lạnh để giữ độ giòn.

Cách làm cơ bản gồm cắt bỏ hai đầu, dùng dao đập dập quả dưa, bỏ bớt hạt rồi cắt khúc. Trộn với chút muối, để khoảng 10 phút cho ra nước rồi chắt bỏ. Sau đó thêm tỏi băm, xì dầu, giấm, một ít đường và dầu mè, trộn đều là có thể dùng.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý, không có loại thực phẩm nào là “thần dược” đơn lẻ. Gan nhiễm mỡ cần được kiểm soát toàn diện bằng chế độ ăn cân bằng, giảm tinh bột tinh chế, tăng vận động, kiểm soát cân nặng và theo dõi men gan định kỳ. Việc lựa chọn thực phẩm phù hợp như dưa leo có thể là một phần hỗ trợ tích cực, nhưng điều cốt lõi vẫn là duy trì lối sống bền vững và khoa học.

Nguồn và ảnh: HK01