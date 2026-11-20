Dù là người đàn ông mất một cánh tay vẫn bền bỉ hiến máu hay người phụ nữ “rủ” cả gia đình gần 300 lần trao giọt hồng, mỗi câu chuyện đều cho thấy lòng nhân ái có thể bắt đầu từ một hành động nhỏ nhưng lan tỏa rất xa.

Có những hành trình nhân ái bắt đầu từ một lần hiến máu cứu bạn, một chuyến đi xuyên đêm để giúp người xa lạ hay đơn giản là mong muốn trao cho ai đó thêm một cơ hội sống. Nhưng với nhiều người, đó không phải nghĩa cử chỉ diễn ra một lần. Họ đã bền bỉ hàng chục năm, hàng chục, thậm chí hàng trăm lần trao đi những giọt máu quý giá.

Hàng chục năm hiến máu, hàng trăm lần trao hy vọng sống

Anh Cao Đức Trâm là một trong những câu chuyện đặc biệt về nghị lực và lòng nhân ái. Dù mất một cánh tay sau tai nạn lao động, anh vẫn duy trì hành trình hiến máu tình nguyện. Có lần, ngay trong đêm giao thừa, anh vẫn vượt hơn 30km để kịp hỗ trợ một bệnh nhân xa lạ cần máu.

Với anh, hoàn cảnh cá nhân không phải lý do để ngừng sẻ chia. Ngược lại, mỗi lần có thể giúp một người vượt qua thời khắc khó khăn lại là thêm một động lực để anh tiếp tục hành trình của mình.

Nếu câu chuyện của anh Trâm cho thấy nghị lực vượt lên nghịch cảnh, thì chị Huỳnh Ngọc Trang lại khiến nhiều người xúc động bởi cách lòng nhân ái được lan tỏa trong chính gia đình mình.

Hơn 15 năm tham gia hiến máu tình nguyện, chị không chỉ đều đặn trao đi những giọt máu mà còn truyền cảm hứng để 7 thành viên trong gia đình cùng tham gia. Tổng số lần hiến máu của các thành viên lên tới gần 300 lần.

Từ một người khởi đầu, nghĩa cử ấy dần trở thành một thói quen đẹp trong gia đình. Những giọt máu được trao đi không chỉ mang theo hy vọng sống cho người bệnh mà còn kết nối các thành viên bằng tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.

Ở tuổi 52, chị Lê Thị Hạnh vẫn đều đặn tham gia hiến máu bất kể thời tiết. Với 46 lần hiến máu, chị đang hướng tới cột mốc 60 lần như một cách tiếp tục nối dài hành trình nhân ái của mình.

Trong khi đó, với anh Nguyễn Thường Long, hành trình ấy bắt đầu từ một lần hiến máu cứu bạn vào năm 2019. Từ nghĩa cử đầu tiên, anh tiếp tục tham gia hiến máu, hiến tiểu cầu và đến nay đã có tổng cộng 30 lần trao đi những giọt hồng. Anh cũng trở thành người truyền cảm hứng, vận động nhóm bạn cùng tham gia hoạt động ý nghĩa này.

Không chỉ bắt đầu hành trình nhân ái bằng việc hiến máu. Với anh Lê Thanh Ninh, gần 20 năm qua cũng là quãng thời gian người cán bộ Chữ thập đỏ này đồng hành cùng trẻ mồ côi, nâng đỡ những ước mơ và tương lai còn dang dở. Câu chuyện của anh là một lát cắt khác về sự sẻ chia: lòng tốt không dừng lại ở một nghĩa cử mà có thể trở thành sự gắn bó bền bỉ với những mảnh đời cần giúp đỡ.

Mỗi người một hoàn cảnh, một cách trao đi yêu thương, nhưng điểm chung ở họ là không chờ đợi những điều lớn lao mới bắt đầu làm việc tốt. Một lần hiến máu, một chuyến đi trong đêm hay nhiều năm đồng hành cùng trẻ em khó khăn đều có thể trở thành những mắt xích nối dài hành trình nhân ái trong cộng đồng.