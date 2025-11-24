Người đàn ông giỏi “chuyện ấy” thường có tính cách này: Khoa học đã chứng minh

Tính cách có liên quan tới sự thể hiện của nam giới trong "chuyện ấy" (Ảnh minh họa).

Nhiều người thường nghĩ “chuyện ấy” phụ thuộc vào kinh nghiệm, sức khỏe hay sự hòa hợp tự nhiên. Nhưng khoa học lại chỉ ra điều thú vị rằng tính cách của người đàn ông cũng là yếu tố quyết định cách anh ấy làm “nửa kia” của mình hài lòng trong đời sống chăn gối. Điều này đã được chứng minh bằng một nghiên cứu đăng trên Journal of Sex Research.

Tính cách quyết định chất lượng “chuyện ấy”

Trong tâm lý học, “Big Five” (5 nhóm tính cách lớn) gồm: hướng ngoại, dễ chịu, tận tâm, ổn định cảm xúc và cởi mở. Các nhà khoa học của nghiên cứu trên đã khảo sát 964 cặp đôi và yêu cầu mỗi người tự đánh giá tính cách của mình, sau đó tiếp tục chấm mức độ hài lòng trong chuyện phòng the.

Kết quả là tính cách tận tâm nổi bật hơn tất cả các tính cách còn lại. Và tác động mạnh nhất của tính cách này tới “chuyện ấy” đến từ phía nam giới. Theo đó, các nhà khoa học đã giải thích chi tiết vì sao một người đàn ông tận tâm lại thể hiện tốt trong “chuyện ấy”.

Dấu hiệu “vàng” của đời sống gối chăn viên mãn

Tính tận tâm mô tả những người chỉn chu, có trách nhiệm, biết cố gắng và đáng tin cậy. Những người đàn ông sở hữu tính cách này thường đặt mục tiêu rõ ràng, chú ý từng chi tiết và luôn muốn làm mọi việc “đến nơi đến chốn”.

Trong nghiên cứu, phụ nữ cho biết họ thỏa mãn hơn rõ rệt khi “nửa kia” là người tận tâm. Những người đàn ông này biết lắng nghe, để ý phản hồi, không xem nhẹ cảm xúc của đối phương. Tất cả tạo nên một đời sống gối chăn hài hòa và lành mạnh hơn.

Không lơ là “chuyện ấy”

Những người đàn ông tận tâm thường biết quan tâm tới đối phương (Ảnh minh họa).

Nghiên cứu còn cho thấy những người đàn ông tận tâm có xu hướng chủ động hơn, không để đời sống chăn gối nguội lạnh. Họ duy trì thói quen quan tâm, cải thiện và để ý đến nhu cầu của đối phương. Các tác giả mô tả nhóm đàn ông này là những người “không để mọi thứ trôi tuột đi”, luôn biết cách duy trì “ngọn lửa” trong mối quan hệ.

Có tính kỷ luật, kể cả trong phòng ngủ

Tận tâm gắn liền với sự ngăn nắp và khả năng kiểm soát bản thân. Điều này giúp nam giới giới có thể:

Tập trung tốt hơn

Kiên nhẫn hơn

Điều chỉnh hành vi để phù hợp với nhịp độ, cảm xúc của “nửa kia”

Tất cả những điều này đều góp phần giúp “chuyện ấy” chất lượng hơn và ít căng thẳng hơn cho cả hai.

Đáng tin cậy và quan tâm

Những người đàn ông có tính tận tâm thường được “nửa kia” đánh giá là trưởng thành về cảm xúc, biết tạo cảm giác an toàn và gần gũi. Mà cảm giác an toàn lại là yếu tố then chốt giúp phụ nữ dễ đạt khoái cảm hơn.

Sự tin cậy này không chỉ thể hiện trong đời sống hàng ngày mà còn trong từng khoảnh khắc thân mật.

Cải thiện chất lượng “yêu”

Nghiên cứu cũng chỉ ra người đàn ông tận tâm thường có tần suất “yêu” cao hơn. Họ chủ động hơn trong việc gắn kết với “nửa kia”, từ đó kinh nghiệm và kỹ năng trong “chuyện ấy” cũng tăng lên theo thời gian. Sự chủ động này giúp họ hiểu “nửa kia” hơn, nhạy cảm hơn trước những thay đổi nhỏ của đối phương. Đây là yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng “chuyện ấy”.

Nguồn: Yahoo News