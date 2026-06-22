Người đàn ông gãy cả 2 chân sau 5 ngày liên tiếp chạy bộ 6km mỗi ngày, bác sĩ lên tiếng cảnh báo khẩn

Chạy bộ vốn là bài tập tốt cho sức khỏe, thế nhưng mắc phải một số sai lầm khi chạy bộ có thể khiến bạn phải trả giá đắt, trường hợp dưới đây là 1 ví dụ.

Mới đây, anh Châu (32 tuổi), một cư dân của Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), đã bắt đầu chạy bộ đêm và chạy 6km mỗi ngày trong năm ngày liên tiếp. Tuy nhiên, điều khiến anh bất ngờ là anh không bị ngã mà lại bị gãy cả hai chân.

Anh thường ngồi lâu và hầu như không tập thể dục. Cuối tháng trước, anh quyết định bắt đầu chạy bộ vào buổi tối để tập thể dục. Sau khi chạy 6km mỗi ngày trong năm ngày liên tiếp, đầu gối anh bắt đầu đau. Anh lầm tưởng đó chỉ là đau nhức cơ bắp thông thường và bỏ qua nó trong hai tuần. Không ngờ, cơn đau ngày càng trầm trọng, anh đi lại khập khiễng. Cuối cùng, anh phải đến bệnh viện với sự giúp đỡ của người nhà.

Sau khám tại bệnh viện, anh Châu được phát hiện có phù tủy xương đáng kể ở xương chày và gãy xương xốp ở giữa, chẩn đoán là "gãy xương do căng thẳng ở cả hai xương chày".

Các bác sĩ giải thích rằng gãy xương do căng thẳng, còn được gọi là gãy xương do mỏi, là hiện tượng xương ở chi dưới phải chịu tải trọng lặp đi lặp lại sau các hoạt động đường dài hoặc cường độ cao. Dưới tác động kéo hoặc nén lặp đi lặp lại, các bè xương bên trong xương dần dần bị tổn thương và cuối cùng dẫn đến gãy xương cứng.

Các tình trạng nêu trên thường gặp ở chi dưới, chẳng hạn như đầu gối, bắp chân và mắt cá chân. Ngoài ra, chạy đường dài, leo núi đường dài, leo núi và squat với tạ đều là các hoạt động rèn luyện sức mạnh làm tăng nguy cơ gãy xương do căng thẳng.

Hai nhóm người cần đặc biệt chú ý:

- Một nhóm bao gồm những người tham gia các môn thể thao cường độ cao như chạy đường dài và các trò chơi bóng trong thời gian dài, xương chi dưới của họ dễ bị tổn thương do căng thẳng liên tục.

- Một nhóm khác gồm những người ngồi lâu và ít vận động. Xương của họ thường yếu và có độ đàn hồi kém. Khi đột nhiên tham gia vào các hoạt động thể chất cường độ cao, xương của họ ngay lập tức vượt quá giới hạn chịu đựng, khiến họ dễ bị gãy xương do căng thẳng.

Nguồn và ảnh: QQ